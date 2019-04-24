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Фронтмен BAHROMA Роман Бахарев: "Перед концертами у нас наступает жесткий ЗОЖ"

Также музыкант рассказал о планах группы на лето

Роман Бахарев, фронтмен группы BAHROMA Фото: fw-daily.com

Фронтмен известной украинской группы BAHROMA Роман Бахарев в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказала о сложностях в туре по Украине, об участии в Нацотборе на "Евровидение", традициях группы и планах на лето.

- Недавно у вас был тур по Украине. С какими трудностями вы столкнулись во время тура?



- Это был один из лучших туров на моей памяти. Единственная трудность, которая сопутствовала нам — это отсутствие инфраструктуры между городами. К сожалению, состояние дорог в Украине оставляет желать лучшего. Например, время в дороге от Винница до Одессы растягивается на 7 часов вместо положенных четырех, и так по всей стране.



- Об участии в Нацотборе на "Евровидение". После всех событий некоторые артисты признаются, что наоборот рады, что не прошли в финал. А как вы смотрите на всю эту ситуацию?



- Я расцениваю наше участие в Национальном отборе Евровидение-2019 не более чем опыт, хотя шли мы туда с амбицией победить. Мне хочется, чтобы этот конкурс не был заангажирован политикой, а в первую очередь оставался музыкальным конкурсом.

Роман Бахарев, фронтмен группы BAHROMA Фото: fw-daily.com



- С кем бы хотели устроить коллаборацию?



- Я задумываюсь об этом и уже не в первый раз. Хочется коллаборировать не только с музыкантами, а и с творческими единицами в целом – с дизайнерами, художниками, режиссерами, и создавать по-настоящему что-то великое.



- Есть ли у вашей группы свои традиции?



Ничего особенного, то есть мы не разводим ритуальных костров и не прыгаем через них. А перед концертами у нас наступает жесткий ЗОЖ. Это, наверное, единственная наша традиция.



- Сегодня наша страна переживает переломный момент. Влияет ли это на творчество музыкантов, а также конкретно на творчество вашей группы?



- Да, конечно. Мы часть социума и не просто следим за новостями, а являемся участниками этих новостей. Положение в стране влияет совершенно на всех и на все отрасли человеческой жизнедеятельности.

Роман Бахарев, фронтмен группы BAHROMA Фото: fw-daily.com

- Говорят, что музыка с политикой никак не связаны, а некоторые утверждают обратное. Вы согласны с этим мнением?



- Сейчас градус внимания максимально смещен на политические события, которые граничат совершенно со всем, что нас окружает, в том числе и с музыкой. Но это совершенно разные вещи.



- Есть ли песня, которая лучше всего характеризует вашу группу?



- Одной такой нет, но наиболее приближенная песня "На Юг". Она о наших взаимоотношениях в коллективе.

Роман Бахарев, фронтмен группы BAHROMA Фото: fw-daily.com



- В одном из интервью вы, Роман, говорили, что артисту, чтобы отличаться от миллионов других, нужна "осмысленная идея". Есть ли такая идея у вашей группы и в чем она заключается?



- Конечно есть. Без концептуальной идеи, которой мы следуем, было бы наверняка сложней. Она состоит из набора разных по своей сути направлений, которые складываются в один концепт под названием BAHROMA.



- Как проведете лето 2019? Планируете ли участие в каких-либо фестивалях?



- Этим летом планируем посетить практически все фестивали. В этом году мы впервые заявлены на фестивале "Файне Мiсто" и "Гоголь Fest" в Мариуполе. Мне очень нравится играть на больших фестивалях, как раз они и являются современным срезом украинской культуры. И мне очень хочется, чтобы украинские фестивали становились ещё больше и масштабнее.

А пока группа готовится "зажигать" на фестивалях летом, сегодня, 24 апреля в клубе Atlas они проведут большой сольный концерт.

Напомним, певица MARUV в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказала о своем отношении к "Евровидению", о необычном хобби и сотрудничестве с известными артистами.

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