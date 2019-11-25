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Фронтмен "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец – о концерте на НСК "Олимпийский" и штрафах за выступления в России

Лидер украинской группы дал эксклюзивное интервью Сегодня.Lifestyle

Душа украинского шоу-бизнеса, миллионные просмотры на YouTube и песни с глубоким текстом – все это принесло немалую популярность известной группе "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ". Лидер бенда Сергей Танчинец в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle откровенно рассказал о предстоящем концерте на НСК "Олимпийский", о квотах и штрафах за выступления украинских артистов в России.

Прослушать интервью с украинским певцом и лидером группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергеем Танчинцем:

Отметим, что группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" совсем недавно анонсировала концерт на НСК "Олимпийский", который состоится 24 августа 2020 года в День Независимости Украины.

Несколько лет подряд это было традицией группы "Океан Эльзи". Есть страх, что не получится собрать стадион?

Страх – естественное ощущение. Но мы больше ощущаем ответственность. Мы посягнули на самую огромную площадку в Украине, которую из украинских артистов собирали лишь "Океан Эльзи" и MONATIK. Повторюсь, что мы очень ответственно относимся к этому концерту и над ним работает огромная команда людей-профессионалов. Они знают, как организовать такое выступление и как его реализовать.

У вас есть определенная цель – собрать 100 000 людей, как это сделал Святослав Вакарчук?

100 тысяч человек – нет. Мы уже начали с разработки плана на аудиторию в 40 000 людей. Если мы поймем в процессе, что этого количества мало, будем расширяться. Для этого есть возможности. Но начинаем мы с более реалистичных цифр.

Концерт на НСК "Олимпийский" станет финальной точкой в вашем гастрольном туре по Украине?

Мы взяли старт 25 августа 2019 года с концерта на Певчем поле в Киеве. Сейчас мы в процессе тура, который будет продолжаться до начала следующего лета. Потом будет подготовка к концертам на четырех стадионах – во Львове, Одессе, Ивано-Франковске и Киеве.

"БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Фото: пресс-служба

Святослав Вакарчук как-то прореагировал на заявленный концерт? Поделился советами?

На самом деле, я с ним вообще не общался на эту тему. Мы просто позвонили в НКС "Олимпийский" и спросили – свободны ли даты 23, 24 августа. Оказалось, что все свободно и мы забронировали стадион. Музыкальная индустрия сейчас в Украине стремительно развивается и люди желают слышать украинских исполнителей. Отечественной музыки много, и она становится все более популярной. Самое главное – она становится более качественной.

Чувство, что вас любят и фанатеют от музыки, придает мотивации идти дальше, развиваться?

Конечно! У нас сейчас запланировано в Украине 100 концертов. И 80-90% билетов уже продано. Тенденция продажи билетов впечатляет. Залы постоянно забиты и поэтому мы часто делаем дополнительные концерты, чтобы все желающие смогли попасть к нам.

Мы уже проехали два огромных тура. Первый – промотур на поддержу сингла "Хочеш". И с каждым разом спрос увеличивается.

Вы также выступаете с концертами на востоке страны, где сейчас война. Как вас там принимают люди?

Мы всегда приглашаем и передаем билеты ветеранам, волонтерам. В наших залах всегда присутствуют люди, которые прошли войну. И мы за это им всегда аплодируем на концертах. Поем песни для них, которые посвящены военной тематике. Разумеется, когда ты выступаешь почти на передовой и перед тобой исключительно военные – это немного все ощущается по-другому. Они не столь эмоциональны и намного сдержанней, нежели люди, живущие в мирной части страны.

Мы тут не ощущаем того, что они. Мы живем под мирным небом, а он находятся под обстрелом, под постоянной физической опасностью. Но они всегда благодарны нам, аплодируют и вместе с нами фотографируются. Это украинцы, которые обороняют нашу страну, и с ними, безусловно, приятно общаться.

Интервью с Сергеем Танчинецем Фото: Иван Марчук

За шесть лет войны наши чувства немного притупились, и мы уже прикрываемся от этой всей ситуации. А мне бы хотелось, чтобы все, кто нас смотрит, больше обращали внимание на военных и помогали. И просто нужно проявлять уважение к этим людям.

Часть вырученных денег от концертов вы перечисляете в АТО?

Да, мы занимаемся волонтерством разными способами. И многие украинские артисты тоже помогают военным. Это очень важно, и мы точно будем продолжать это.

После участия "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" в вокальном шоу "X-Фактор", чему вы научились?

Это огромный телевизионный проект, над которым работает одновременно 500 людей. Безусловно, у нас не было опыта работы в таких масштабных проектах. Это интересный процесс, очень напряженный и веселый. Мы ощутили, что такое большая сцена и прямой эфир, который смотрят миллионы украинцев. Также получили ощущение воссоединения с чем-то масштабным.

Очень полезно переступать через свои "не хочу" и непонимание процессов, потому что ты видишь все изнутри, а режиссеры проекта видят уже окончательный результат. Банально, но мнения расходятся в образах.

Один из судей вокального шоу "X-Фактор" – Константин Меладзе – не предлагал сотрудничество?

Нет, не предлагал. Я думаю, мы бы не сошлись в музыкальных вкусах. У него есть проекты, которыми он успешно занимается, а рок-коллектив – это не его стихия. А для нас – не стихия сотрудничества с таким классическим музыкальным продюсером.

У нас есть продюсеры-партеры, с которыми нам комфортно работать. Мы – единомышленники и работаем в команде. Так проще двигаться! Я – взрослый мужчина, а не ребенок двадцати лет, который хочет за любую цену чего-то добиться. Необходимо все шаги делать взвешено. Все должно быть разумно и поэтапно. Для продвижения музыкального продукта все равно необходимо применять бизнес-правила. И тот толчок группы, который вы сейчас видите, это кристаллизация идеи и смысла группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".

Есть желание принять участие еще в одном вокальном проекте?

Хочется "Арену Львов" и НСК "Олимпийский" (Смеется). А потом отправиться в мировое турне.

А как на счет Евровидения?

Нет, это не наша история. Все! Для группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" на данном этапе конкурсы закончены. Я говорю это без пафоса. Мы переступили эту творческую лестницу. У нас теперь более амбициозные цели, нежели участие в Евровидении. Хотя я с уважением отношусь к этому масштабному конкурсу. Там выступают и побеждают артисты, которые достойны этого. Украинцы два раза это сделали. Если будет предложение, мы выступим в качестве гостей.

За 20 лет карьеры вы осознали, какова миссия вашего творчества?

Смысл очень простой – петь людям то, что они чувствуют. И, возможно, петь им о том, чего им не хватает. Музыка создана для того, чтобы вызывать в людях определенное эмоциональное состояние. Оно может быть позитивным, легкомысленным, грустным и болезненным. Мы стараемся вызывать у людей именно такие эмоциональные состояния. Иногда – с чувством любви, иногда – с чувством благодарности родителям, иногда – с чувством тоски за погибшими побратимами и гордости за свою страну. Мне кажется, это нам удается и мне хочется, чтобы это не прекращалось.

Фронтмен "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец Фото: Иван Марчук

Кто помогает писать вам такие чувственные тексты?

Моментами жена помогает мне (Анна Танчинец). И тот же Олег Ходачук (продюсер группы), известный журналист Сергей Смальчук, поэтесса Марьяна Довгань. Бывают коллаборации, которые немного улучшают наши песни. Командная работа – важна. Каждый из членов команды приносит свою частичку понимания музыки и этот процесс становится более ярким.

Помимо своих песен вы также исполняете каверы на известные композиции. Из недавних – в исполнении группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" прозвучал хит Кузьмы Скрябина "Мовчати". Вы были с ним знакомы?

Я был с ним знаком, но не очень близко. Общались мы несколько раз. Это человек, которого мы все уважаем и хорошо знаем, помним его улыбку. Нам его чрезвычайно не хватает, но согласитесь, что это звучит намного чаще после его смерти, нежели при жизни. В последние годы он стал меньше музыкантом, а больше – шоуменом. Ему было, наверное, так более комфортно. Или, как в те времена в шоу-бизнесе, к сожалению, более выгодно. Но, потеряв его, мы обрели группу "Скрябин" и можем сейчас наслаждаться тем, что он создал.

Учитывая теперешнюю ситуацию в Украине и состояние войны, нужно ли внедрить штрафы нашим артистам за выступления в России?

Я соглашусь с этим, но процесс должен быть более цивилизованным. Может, даже не внедрить штрафы, а создать некомфортные условия ведения бизнеса тем людям, которые ездят в Россию с концертами. Это, мне кажется, нормальная и цивилизованная практика. Даже если ты идешь против своего государства ментально и поддерживаешь людей, которые забрали жизни больше 13 тысяч украинцев, и тебе внутри от этого не больно, тебе должно быть тут финансового некомфортно.

Украинский музыкант Сергей Танчинец Фото: instagram.com/bezobmezhen

Украина уже начала борьбу с такими артистами с внедрения квот. Как вы к ним относитесь?

Это идеально, я считаю. Я сам выходил под Верховную Раду с теми музыкантами, которые пели депутатам в тот день, когда принимался закон. Закон был принят и даже заработал!

Ротация ваших песен на радиостанциях увеличилась в рамках нового закона?

Да, увеличилась. Но в данном случае дело заключается не только в квотах, а и в нашем подходе – повышение качества музыки, попадание прямо в сердце слушателей и потребность людей именно в таких песнях. Все сложилось в единый пазл.

Более того, в эфирах можно услышать песни новых и талантливых украинских артистов. Вы чувствуете конкуренцию?

То, что к нам перестали ездить российские артисты, побудило украинских исполнителей работать в усиленном режиме. Особенно популярными за последнее время стали представители поп-музыки – KAZKA, TAYANNA, KHAYAT. Много поп-проектов – как грибы, в хорошем понятии этого слова. Даже рок-коллективы активизировались. Я считаю, у нас настолько огромная страна, что всем хватит работы. Поэтому особой конкуренции я не чувствую. Наши залы – полные и тенденция позитивная.

У вашего коллектива прижились интересные ритуалы перед выходом на сцены?

Мы обнимаем друг друга, жмем руки, выпиваем по бокалу игристого вина и выходим на сцену делать свое любимое дело.

В вашей жизни благодаря внутренней вере исполнялись мечты? Вы чувствовали рядом присутствие ангела-хранителя?

Скажу, что такого особенного ангела-хранителя я не ощущаю. Скорее всего, его роль исполняют люди, которые меня окружают – родители, жена, дети и друзья. Что касается мечты, если бы я не верил в "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", то мы бы тут сейчас с вами не сидели. "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – это реализованная украинская мечта. Я 20 лет шел к тому, чтобы иметь возможность заявить о концерте на НСК "Олимпийский" и это случилось! После такого масштабного выступления, я скажу, что украинская мечта воплощена в жизнь.

Солист украинской рок-группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Фото: Иван Марчук

Какие целы вы для себя поставили до сорока лет?

Я хотел, чтобы у меня были дочь и сын. И они есть. Также я очень хочу сделать творческую паузу на год и отправиться с семьей в кругосветное путешествие. Скорее всего, это к 40 не получится, а примерно через 5-7 лет.

Ваша супруга живет в Киеве, а вы постоянно гастролируете. Насыщенный график влияет на супружескую жизнь?

Мы больше скучаем друг за другом. У нас все хорошо (Смеется). Я формирую свой концертный график так, чтобы неделю поработать и два-три дня побыть дома. В феврале и марте 2020 года меня не будет дома по 15-20 дней. Вот тогда будет тяжело, а до этого было все лаконично.

Отметим, что недавно БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустили клип, снятый во Львовской опере с 33 музыкантами.

Все подробности в спецтеме Сегодня со звездой

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