Фронтмен группы Radiohead Том Йорк женился на актрисе Даяне Рончионе в Италии

Пара начала встречаться в 2017 году

Фронтмен группы Radiohead Том Йорк и итальянская актриса Даяна Рончоне поженились, сообщает Billboard.

51-летний певец и 36-летняя итальянская актриса устроили церемонию в прошлую субботу. Молодожены, которые встречались три года, принесли свои клятвы на итальянском острове Сицилия.

Том Йорк и Даяна Рончионе Фото: Getty Images

Рассказывая о своих планах в преддверии особого дня, Том признался, что он и Даяна гордятся тем, что поженятся на ее родине.

"Несмотря на все трудности, вызванные пандемией, мы счастливы пожениться здесь, на Сицилии. Ведь это – родной остров Даяны", – сказал Том.

Тем не менее пара пошла на жертвы, чтобы соответствовать текущим правилам социального дистанцирования. Пытаясь обезопасить своих близких, они решили отказаться от свадебного танцпола.

Кроме того, они сократили количество приглашенных на свадьбу гостей до 120, и каждому, кто присутствовал, была предоставлена ​​маска для лица, которую они должны были носить все время.

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Все коллеги Тома по группе Radiohead – Джонни и Колин Гринвуд, Эд О'Брайен и Филип Селуэй – присоединились к празднованию в шикарном итальянском зале.

Том и Даяна начали встречаться в 2017 году. Рончоне снялась вместе с Йорком в своем короткометражном фильме Netflix ANIMA 2019 года, который был прикреплен к сольному альбому певца с тем же названием.

Ранее мы рассказывали, что Наталья Водянова показала первые кадры со свадьбы. Также стало известно, что вдова Лучано Паваротти снова вышла замуж спустя 13 лет после смерти мужа.

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