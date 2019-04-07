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Галкин раскрыл интимные подробности жизни с Пугачевой

По словам артиста, он почти никогда не ссорится с супругой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:28
Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru
Алла Пугачева и Максим Галкин
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский шоумен Максим Галкин, который ранее рассказал о проблемах у Алла Пугачева,  признался, что она доминирует в семейной жизни. Интимными откровениями он поделился в студии программы Киры Прошутинской "Он и Она".

"Она, по-моему, меня до сих пор проверяет. Но доверяет. Я живу в полной уверенности, что к успеху пришел до того, как познакомился с Аллой. И этому есть объективные подтверждения. Но это не значит, что с ее приходом в мою жизнь у меня не повысились ставки. Я родился с таким ощущением полной самодостаточности, собственного величия, что представить себе в чем-то уничижающем мое актерское самолюбие – "быть при Пугачевой" – мне даже в голову не приходило", – рассказал шоумен.

Он отметил, что наслаждался, когда мог пойти куда-то вместе с Пугачевой. Но на любом мероприятии любящий супруг уходит на задний план. "Потому что Алла входит – и она царица этого пространства. Меня это устраивает. Что касается сцены, то величины, равной Пугачевой, пока что на просторах нашей сцены не родилось. Пугачева у нас одна", – добавил Галкин.

По словам артиста, он почти никогда не ссорится с супругой. Такие случаи являются единичными в их браке, например в 2002 году, когда пара не разговаривала полдня.

"Она, наверное, главная. Вот, стал уже сомневаться. С умной женщиной ведь не поймешь! Когда к нам приходят гости, Алла всегда сажает меня во главу стола и всегда подчеркивает, что я хозяин дома", – признался шоумен.

Напомним, ранее мы сообщали, что Максим Галкин оказался копией деда Аллы Пугачевой. Кроме того, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина случайно рассекретила подробности их жизни

Смотрите также на видео о том, что детям Пугачевой и Галкина предсказывают яркое будущее:

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Источник: Сегодня
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