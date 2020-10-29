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Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись

Сегодня, 16:31

Судебное разбирательство между бывшими супругами длилось четыре месяца

Мировой суд официально расторг брак российского шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус, сообщает Telegram-канал Mash.

Судебное разбирательство между бывшими супругами длилось четыре месяца.

"Семья шоумена и актрисы — все. Теперь официально. Процесс затянулся почти на четыре месяца, суд все давал время на примирение. Но любви не случилось. На заседания Харламов с Асмус тоже забили, отправляя вместо себя адвокатов. Инициатором развода стал Гарик, хотя экс-супруги утверждали, что это желание обоюдное. Их дочь Настя останется с матерью, а как будет делиться имущество — пока не понятно. Скорее всего, будут судиться по этому поводу дальше", – пишет Mash.

Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочкой Настей
Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочкой Настей
Фото: instagram.com/asmuskristina

Пара поженилась в 2013 году, в январе следующего года их общей дочери Анастасии исполнится семь лет. О решении развестись пара объявила в июне этого года. Многие не могли поверить, что пара расстается, предполагая, что это лишь шутка.

В Сети ходят слухи, что брак начал "рушиться" из-за съемок Кристины в фильме "Текст", где есть очень откровенная сексуальная сцена с ее участием. Однако Гарик этот факт отрицал, признавшись, что их чувства остыли еще задолго до съемок Асмус в скандальной киноленте.

Ранее Гарик Харламов высмеял слухи о причинах его развода с Кристиной Асмус.

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