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Гарик Харламов высказался на тему развода с Кристиной Асмус: "Абсолютное вранье"

Сегодня, 14:31

Юморист пояснил, розыгрыш их расставание или все таки правда

Российская актриса Кристина Асмус недавно публично сообщила неожиданную новость – после 8 лет брака она разводится со звездой Comedy Club Гариком Харламовым. Асмус подчеркнула, что расстаются они на позитивной ноте и с глубоким уважением друг к другу. На странице Гарика также был опубликован пост с похожим текстом.

Но позже российский ведущий Владимир Маркони озадачил всех новым заявлением. Оказывается, одинаковые посты супругов в социальной сети – задание в рамках шоу Comment Out, которое выйдет на YouTube-канале в начале июля. По его словам, это был всего лишь розыгрыш.

Кристина Асмус и Гарик Харламов
Кристина Асмус и Гарик Харламов
Фото: instagram.com/asmuskristina

Сам же Гарик после заявления Владимира сильно возмутился и стал отрицать его слова. На своей странице в Instagram он заявил, что развод с Кристиной – не розыгрыш и не хайп, и ни в каком шоу они участия не принимали. Харламов также обратился к прессе с просьбой проверять информацию перед публикацией.

"Мы не участвовали с Кристиной ни в каком шоу и наш развод не является никаким пиаром, хайпом. История о том, что мы якобы участвовали в шоу Comment Out, является абсолютным враньем. Это станет ясно очень скоро, поскольку было заявлено, что вы ее увидите в июле. Не увидите... А нашим СМИ рекомендую все таки проверять информацию перед тем, как публиковать то, что выходит изо рта господина Маркони", – прокомментировал Харламов.

Более подробно о разводах российских звезд смотрите в сюжете:

Тем временем в российской прессе появилась уже информация о разделе имущества между супругами: Кристина останется жить с дочерью в особняке, а Гарик – в московской квартире.

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