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Гашишное масло в машине и кокаин в крови: прошел суд над Михаилом Ефремовым

Сегодня, 16:31

В крови актера также были найдены следы кокаина и каннабиноидов

Сегодня, 5 августа, в Пресненском суде Москвы состоялось первое судебное заседание по рассмотрению уголовного дела Михаила Ефремова по существу. Актер не признал свою вину, аргументировав это тем, что он не помнит момент ДТП.

Во время заседания стало известно, что в результате психолого-психиатрической экспертизы Михаила признали вменяемым: актер без препятствий мог отдавать отчет в своих действиях в момент события преступления, а также давать показания после ДТП и участвовать в следственных действиях, сообщает ТАСС.

Кроме этого, было установлено, что на момент ДТП актер находился в автомобиле один. В машине Ефремова после аварии также были найдены гашиш и гашишное масло, а в его крови были обнаружены следы спирта, каннабиноидов и кокаина. Об этом сказано в материалах дела, которые зачитывал прокурор в ходе судебного заседания.

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Также сообщается, что на подушке безопасности в авто Ефремова были обнаружены его ДНК, что может служить доказательством того, что актер был за рулем своего транспортного средства в момент ДТП.

Следующее заседание по делу состоится завтра, 6 августа.

Напомним, Михаила Ефремова обвиняют в совершении преступления по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). За такое преступление человек может получить от пяти до 12 лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов не признал свою вину в ДТП.

Смотрите видеозапись момента ДТП с Михаилом Ефремовым:

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