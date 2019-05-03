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Гайтана о дочери: "Я часто узнаю в ней свой характер"

Артистка также рассказала о воспитании Сапфир-Николь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01
Гайтана с дочерью Сапфир-Николь
Гайтана с дочерью Сапфир-Николь
Фото: instagram.com/gaitanamusic

Эксклюзивно в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Україна", певица Гайтана рассказала о сходстве с дочерью Николь, а также поделилась, каким видит её будущее.

Свою дочь Сапфир-Николь певица Гайтана сделала звездой еще до рождения. Артистка призналась, что в свое время очень мечтала о дочери.

"Мне очень приятно, что у меня есть дочь, потому что я могу делать ей прически. Я так этого хотела, что, мне кажется, я могла бы это делать и мальчику, – смеясь, поделилась Гайтана в программе "Ранок з Україною", – Все женское и игривое, что есть во мне, зеркально передалось ей. Я часто узнаю в ней свой характер, хохотушка такая же, как и я".

Сейчас артистка признается, что с появлением дочери она очень изменилась.

Гайтана с дочерью Сапфир-Николь
Гайтана с дочерью Сапфир-Николь
Фото: instagram.com/gaitanamusic

"С Николь я и сама научилась меньше баловаться. Я поняла, что научилась быть строгой и эта строгость часто идет на пользу. Потому что я вижу, что все мои "хи-хи-хи", "ха-ха-ха" не пошли ей на пользу – она ​​начинала садиться на голову, плохо себя вести, баловаться, а дисциплина – это очень важно", – рассказала Гайтана в эфире канала "Україна".

Звездная мама вместе с мужем воспитывает настоящую леди: развивающие игры, спорт, бассейн, питание – все по расписанию. Хорошие манеры прививают с детства. А также уже размышляют о будущем девочки.

"Надо слушать ребенка и пытаться понять. Но, конечно, я бы хотела, чтобы она была зубным врачом", – смеясь рассказывает певица в программе "Ранок з Україною".

Напомним, Гайтана рассказала о прошлом пристрастии к наркотикам.

Певица также заинтриговала своих поклонников неожиданным заявлением.

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Источник: Сегодня
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