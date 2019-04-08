Гайтана призналась в наркозависимости
Певица сообщила, что избавилась от наркозависимости
Недавно украинская певица Гайтана заинтриговала подписчиков новым постом в Instagram. Артистка сообщила, что одна из песен "долгое время кодировала ее жизнь". Пока поклонники терялись в догадках, Гайтана буквально шокировала своим новым признанием.
На странице в соцсети Гайтана призналась в наркозависимости. Кроме того, певица заявила, что злоупотребляла алкоголем. Однако сейчас, как утверждает Гайтана, она избавилась от пагубных привычек и ведет здоровый образ жизни.
"Меня спросили, могу ли я открыто говорить о пагубных привычках, которые были в моей жизни... Да, я больше не скрываю правду! В моем прошлом были очень плохие привычки, которые убивали меня и похищали мою энергию, это алкоголь и марихуана. Но сейчас я свободна и призываю всех присоединиться и поддержать здоровый образ жизни", – написала Гайтана.
Кроме того, артистка призвала подписчиков поделиться личными историями борьбы с зависимостью: "А вы можете открыто о своих разрушительных привычках? Если вы избавились от н их, ставьте "+".
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