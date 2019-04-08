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Гайтана призналась в наркозависимости

Певица сообщила, что избавилась от наркозависимости

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:09
Певица Гайтана была наркозависима
Певица Гайтана была наркозависима
Фото: instagram.com/gaitanamusic

Недавно украинская певица Гайтана заинтриговала подписчиков новым постом в Instagram. Артистка сообщила, что одна из песен "долгое время кодировала ее жизнь". Пока поклонники терялись в догадках, Гайтана буквально шокировала своим новым признанием.

На странице в соцсети Гайтана призналась в наркозависимости. Кроме того, певица заявила, что злоупотребляла алкоголем. Однако сейчас, как утверждает Гайтана, она избавилась от пагубных привычек и ведет здоровый образ жизни.

"Меня спросили, могу ли я открыто говорить о пагубных привычках, которые были в моей жизни... Да, я больше не скрываю правду! В моем прошлом были очень плохие привычки, которые убивали меня и похищали мою энергию, это алкоголь и марихуана. Но сейчас я свободна и призываю всех присоединиться и поддержать здоровый образ жизни", – написала Гайтана.

Гайтана избавилась от пагубных привычек
Гайтана избавилась от пагубных привычек
Фото: instagram.com/gaitanamusic

Кроме того, артистка призвала подписчиков поделиться личными историями борьбы с зависимостью: "А вы можете открыто о своих разрушительных привычках? Если вы избавились от н их, ставьте "+".

Ранее мы писали, что Слава Каминская взбудоражила поклонников внешним видом. Певица заметно похудела.

Смотрите видео о том, какие подарки дарили Гайтане:

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