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Гайтана заинтриговала своих поклонников неожиданным заявлением

Артистка предложила поклонникам угадать песню, которая "кодировала " ее жизнь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:04
Гайтана
Гайтана
Фото: instagram.com/gaitanamusic

Известная украинская певица Гайтана нередко радует своих поклонников интересными постами в Instagram. Особенно поклонникам певицы нравятся фото с ее маленькой дочерью Сапфир-Николь, а также снимки Гайтаны из новых фотосессий.

На этот раз артистка разместила новое соблазнительно фото в сети, а также загадочно прокомментировала его. Гайтана утверждает, что песни и звук имеют возможность кодировать людей: "А вы знаете, что слова, песни, звуки могут закодировать вас? Но, я не жалею, что спела эту песню, даже несмотря на то, что она долгое время кодировала мою жизнь. Как считаете, о какой песне идет речь?".

Гайтана
Гайтана
Фото: instagram.com/gaitanamusic

Поклонники сразу же начали угадывать песню. Большинство из них предположили, что Гайтана имела в виду свою композицию "Самотня босса".

Напомним, Гайтана показала фото в пиджаке на голое тело. Снимок получился довольно-таки соблазнительным, так как артистка не застегнула пиджак, который слегка оголил ее грудь.

Ранее Гайтана показала любимого мужа и подросшую дочь в семейной фотосессии.

О том, какие подарки дарили Гайтане, смотрите в видео ниже:

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Источник: Сегодня
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