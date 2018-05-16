Где смотреть трансляцию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Трансляцию торжества будут смотреть тысячи зрителей по всему миру

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: AFP

Уже в эту субботу, 19 мая, состоится одно из самых ожидаемых событий – свадьба принца Гарри и Меган Макрл. Отметим, что подготовка к свадьбе и само событие привлекли большое внимание СМИ. Так же было и со свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которая транслировалась в прямом эфире по всему миру.

Право трансляции торжественного события получили некоторые британские телеканалы. А именно – NBC, ABC, BBC, CBS и PBS. Церемонию можно будет посмотреть на каналах телекомпаний на YouTube.

Кроме этого, трансляцию свадьбы можно будет посмотреть на сайте The New York Times и на официальной страничке издания в Facebook. Сама трансляция начнется 19 мая в 14:00 по киевскому времени.

Напомним, отец Меган Маркл признался, почему не приедет на свадьбу дочери.

Ранее стало известно, что можно и нельзя надевать гостям на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. По словам стилиста, под запретом – белый и черный цвета. Первый предназначен для невесты, а второй символизирует траур. Также есть еще несколько правил.

Все подробности о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри смотрите в видео ниже:



