Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Генри Кавилл станет новым Шерлоком Холмсом

Голливудский актер сыграет в новом фильме по роману Нэнси Спрингер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:27
Генри Кавилл станет новым Шерлоком Холмсом
Генри Кавилл станет новым Шерлоком Холмсом
Фото: instagram.com/henrycavill

Голливудский актер Генри Кавилл станет новым Шерлоком Холмсом. Исполнитель роли Супермена и Ведьмака сыграет в будущем фильме по роману Нэнси Спрингер о сестре известного детектива – Эноле Холмс. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Смотрите также: ТОП популярных украинских сериалов

 

В своем Instagram Кавилл накануне рассказал поклонникам, что в восторге от своей новой роли, а также возможности передать зрителю свое видение великого персонажа.

Публикация от Henry Cavill (@henrycavill)

Над созданием франшизы будет работать киностудия Legendary. Режиссером выступит Гарри Брэдбер.

Образ сестры Шерлока Холмса на экране воплотит звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун, а маму Холмсов сыграет Хелена Бонэм Картер. Амплуа знаменитого сыщика в фильме, который будет называться "Энола Холмс", примерит на себя британец Генри Кавил, известный по экранизациям DC.

Пока что никакой информации о сюжете будущей киноленты нет, однако известно, что фильм будет основан на серии книг писательницы Нэнси Спрингер. Создательница романа начала работу над произведением в 2006 году.

Напомним, что недавно завершились съемки сериала "Ведьмак", главную роль в котором исполнил Генри Кавилл. 

В сети также появился финальный трейлер сериала "Очень странные дела 3".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" Третью часть "Шерлока Холмса" перенесли "Ведьмак" от Netflix получил продолжение еще до выхода первой серии
шерлок холмс актер Генри Кавилл
Реклама

Новости партнеров

Ученые наконец установили, зачем зебре полоски
Ученые наконец установили, зачем зебре полоски
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Из гадкого утенка в прекрасного лебедя: примеры преображений
Из гадкого утенка в прекрасного лебедя: примеры преображений

Популярные статьи

Сегодня, 15:52Шоу-бизнес

ТОП-10 настоящих имен украинских знаменитостей

Вчера, 15:45Food

Как приготовить кабачковый торт с сыром: пошаговый рецепт

Вчера, 09:55Техно

Смартфоны будущего будут работать без интернета и сотовой связи

Вчера, 09:27Fun

27 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 09:10Fun

Сердючка, Кароль и зайцы: в сети высмеяли банкноту в 1000 гривен

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 27 июня: все знаки зодиака

26 июняСтиль

Модные челки 2019: ТОП-5 вариантов

26 июняШоу-бизнес

Стали известны шокирующие подробности последних часов жизни Майкла Джексона

26 июняШоу-бизнес

Самые родные: Алина Гросу показала свадебные фото с родителями

26 июняFun

26 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

26 июняШоу-бизнес

В СМИ распространили фейковую новость о состоянии здоровья Анджелины Джоли

26 июняFood

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

26 июняСтиль

Скромность ей к лицу: Кейт Миддлтон подчеркнула талию шифоновым платьем

26 июняFun

"Это правда!" Женщина описала 27 минут жизни после клинической смерти

26 июняТехно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

26 июняПсихология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

Новости партнеров

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Больше нет смысла скрывать: Сергей Лазарев рассекретил
Больше нет смысла скрывать: Сергей Лазарев рассекретил "свадьбу"
Вчені назвали овоч, який знижує тиск
Вчені назвали овоч, який знижує тиск
Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы
Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы
В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон
В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон
8 вещей, которые мешают вам выйти замуж
8 вещей, которые мешают вам выйти замуж
Ускорение метаболизма: питание
Ускорение метаболизма: питание
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь