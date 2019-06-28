Генри Кавилл станет новым Шерлоком Холмсом

Голливудский актер сыграет в новом фильме по роману Нэнси Спрингер

Генри Кавилл станет новым Шерлоком Холмсом Фото: instagram.com/henrycavill

Голливудский актер Генри Кавилл станет новым Шерлоком Холмсом. Исполнитель роли Супермена и Ведьмака сыграет в будущем фильме по роману Нэнси Спрингер о сестре известного детектива – Эноле Холмс. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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В своем Instagram Кавилл накануне рассказал поклонникам, что в восторге от своей новой роли, а также возможности передать зрителю свое видение великого персонажа.

Над созданием франшизы будет работать киностудия Legendary. Режиссером выступит Гарри Брэдбер.

Образ сестры Шерлока Холмса на экране воплотит звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун, а маму Холмсов сыграет Хелена Бонэм Картер. Амплуа знаменитого сыщика в фильме, который будет называться "Энола Холмс", примерит на себя британец Генри Кавил, известный по экранизациям DC.

Пока что никакой информации о сюжете будущей киноленты нет, однако известно, что фильм будет основан на серии книг писательницы Нэнси Спрингер. Создательница романа начала работу над произведением в 2006 году.

Напомним, что недавно завершились съемки сериала "Ведьмак", главную роль в котором исполнил Генри Кавилл.

В сети также появился финальный трейлер сериала "Очень странные дела 3".

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