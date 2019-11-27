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Гимн Натальи Могилевской прозвучит на Олимпиаде 2019

Украинская дефлимпийская сборная выбрала гимн Могилевской

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:03
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: пресс-служба

Дефлимпийская сборная Украины пригласила Наталью Могилевскую на официальную церемонию проводов команды на XIX зимние Олимпийские игры в Италию, предложив исполнить авторскую версию позитивного гимна Украины.

Наталья Могилевская влюблена. Подробности в сюжете:

Вчера, 26 ноября, Наталья Могилевская совместно с учениками Talant School и неслышащими детьми из общественной организации "Відчуй" исполнили песню Personal Jesus на жестовом языке, идея которой пришла благодаря Кузьме после его смерти: "Хотів би сказати, та вже не можу", а в финале вечера прозвучала позитивная версия гимна Украины авторства самой артистки.

Певица Наталья Могилевская
Певица Наталья Могилевская
Фото: пресс-служба

"Хотів би сказати, та вже можу… Это же можно сказать о языке жестов и о моем гимне. Это можно сказать и о миллионе украинцев, которые мечтают о радостных и позитивных словах нашего гимна. Я человек дела. Чего ждать? За неделю клип собрал более миллиона просмотров. Я написала свой гимн для себя сама. Я очень рада, что он имеет отклик в сердцах людей! Спасибо Национальному комитету спорта инвалидов Украины! Для меня огромная честь разделить это событие вместе с вами! Желаю успеха и победы нашей сборной. А вы, дефлимпийцы и параолимпийцы, просто мои герои, вы навсегда в моем сердце. Будьте здоровы и прославляйте Украину на весь мир!", – говорит Наталья Могилевская.

Напомним, ранее Наталья Могилевская презентовала клип на песню "Покохала".

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