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Гитарист группы Queen Брайан Мэй госпитализирован

72-летний музыкант некоторое время не сможет ходить

Инна Петрова
Сегодня, 09:50

Гитарист группы Queen Брайан Мэй был госпитализирован. Знаменитость не болен коронавирусом, однако некоторое время он не сможет свободно передвигаться. Об этом Мэй рассказал своим фолловерам в Instagram.

К слову, недавно стало известно, что ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" заразилась COVID-19.

Накануне участник знаменитой британской группе опубликовал пост в социальной сети, сообщив, что попал в больницу. Он сразу заверил подписчиков, что поводов для волнения нет.

Гитарист группы Queen Брайан Мэй
Гитарист группы Queen Брайан Мэй
Фото: Getty Images

Оказывается, во время самоизоляции Брайан Мэй чрезмерно увлекся садоводством, что серьезно сказалось на его здоровье. Длительное время артист страдал от сильных болей ниже спины, в клинике же было установлено, что он порвал ягодичные мышцы.

INSTAGRAM

"Я разорвал большую ягодичную мышцу на куски во время упорного садоводства. Ни с того, ни с сего я попал в больницу на обследование, чтобы понять, насколько сильно я себе навредил. Я не смогу ходить некоторое время и даже спать, ведь боль невыносимая", – поделился Мэй в посте.

Он добавил, что реабилитация займет некоторое время, и попросил фолловеров не выражать свое сочувствие и с пониманием отнестись к его отсутствию в Сети.

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Напомним, что муж экс-участницы "ВИА Гры" Санты Димопулос переболел COVID-19. Игорь Кучеренко провел в больнице 12 дней.

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