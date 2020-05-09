Гитарист группы Queen Брайан Мэй госпитализирован

72-летний музыкант некоторое время не сможет ходить

Гитарист группы Queen Брайан Мэй был госпитализирован. Знаменитость не болен коронавирусом, однако некоторое время он не сможет свободно передвигаться. Об этом Мэй рассказал своим фолловерам в Instagram.

К слову, недавно стало известно, что ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" заразилась COVID-19.

Накануне участник знаменитой британской группе опубликовал пост в социальной сети, сообщив, что попал в больницу. Он сразу заверил подписчиков, что поводов для волнения нет.

Гитарист группы Queen Брайан Мэй Фото: Getty Images

Оказывается, во время самоизоляции Брайан Мэй чрезмерно увлекся садоводством, что серьезно сказалось на его здоровье. Длительное время артист страдал от сильных болей ниже спины, в клинике же было установлено, что он порвал ягодичные мышцы.

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"Я разорвал большую ягодичную мышцу на куски во время упорного садоводства. Ни с того, ни с сего я попал в больницу на обследование, чтобы понять, насколько сильно я себе навредил. Я не смогу ходить некоторое время и даже спать, ведь боль невыносимая", – поделился Мэй в посте.

Он добавил, что реабилитация займет некоторое время, и попросил фолловеров не выражать свое сочувствие и с пониманием отнестись к его отсутствию в Сети.

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