Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Глава НОТУ об участниках Нацотбора: "Потеряете сознание, когда услышите правду"

Зураб Аласания отметил, что почти все участники гастролируют по РФ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:33
Зураб Аласания Фото: facebook.com/zurab.alasania
Зураб Аласания
Фото: facebook.com/zurab.alasania

Скандал вокруг победительницы Национального отбора на "Евровидение" MARUV не утихает. Из-за того, что девушка дает концерты в России, к ней появились претензии со стороны НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины). Певице предложили подписать договор, согласно которому она должна прекратить гастроли по России и придерживаться еще нескольких пунктов соглашения. И если от концертов в РФ MARUV была готова отказаться, то другие пункты договора она нашла "кабальными", также певица заявила, что на нее оказывают давление.

Глава НОТУ Зураб Аласания в своей публикации на Facebook отметил, то переговоры длились семь часов и они не смогли найти общее решение с MARUV. В комментариях к посту у него поинтересовались, почему же отсутствие концертов и гастролей по РФ не сделали главным условием для участников Нацотбора. Ответ Аласании удивил – "почти все участники гастролируют по России"!

скриншот

В комментариях, в ответ на вопрос, знали ли организаторы о деятельности артистов до того, как допускали их к Нацотбору, он также написал: "Мы знаем столько, что вы б сознание потеряли, узнав бы". 

скриншот

Напомним, организаторы "Евровидения" отреагировали на ситуацию с MARUV.

Смотрите видео о самых громких политических скандалах на "Евровидении":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Вице-премьер рассказал, как пропагандисты РФ могут использовать MARUV Глава НОТУ Зураб Аласания о "Евровидении": "Утром начнем переговоры с другим кандидатом" Официально: MARUV не едет на "Евровидение 2019" от Украины
Евровидение 2019 MARUV
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?
Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?
Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке
Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке
Заливной пирог с капустой и яйцом
Заливной пирог с капустой и яйцом
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Популярные статьи

Сегодня, 13:53Fun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 11:35Техно

На краю Солнечной системы нашли новую планету

Сегодня, 08:18Fun

Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

Вчера, 15:35Техно

Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

Вчера, 10:27Афиша

"Оскар 2019": названы все лауреаты престижной кинопремии

Вчера, 09:56Fun

Забывчивый муж из-за фастфуда потерял жену

Вчера, 09:52Шоу-бизнес

Как прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар 2019"

Вчера, 09:25Техно

Пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности

Вчера, 07:28Техно

На Марсе обнаружены древние реки: фото

24 февраляАфиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

24 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно спрятаться, а Тельцам – уважать чужие интересы

23 февраляШоу-бизнес

"Пора худеть": Настя Каменских удивила фигурой на фото

23 февраляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

23 февраляFun

23 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 февраляТехно

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

23 февраляШоу-бизнес

Анастасия Волочкова в купальнике обратилась к мужчинам

Новости партнеров

Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
У зеленій сукні і чорних ботильйонах: стильний вихід Кейт
У зеленій сукні і чорних ботильйонах: стильний вихід Кейт
Супрун розповіла, як знизити рівень холестерину
Супрун розповіла, як знизити рівень холестерину
Салат «Сельдь под шубой» по-новому
Салат «Сельдь под шубой» по-новому
Родители против: Виктория запретила сыну встречаться с певицей
Родители против: Виктория запретила сыну встречаться с певицей
Олег Винник решил кардинально сменить имидж
Олег Винник решил кардинально сменить имидж
Пышный бюст: Как бегать с большой грудью?
Пышный бюст: Как бегать с большой грудью?
Беременна? В сети обсуждают округлившийся живот Нади Дорофеевой
Беременна? В сети обсуждают округлившийся живот Нади Дорофеевой