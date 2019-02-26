Глава НОТУ об участниках Нацотбора: "Потеряете сознание, когда услышите правду"

Зураб Аласания отметил, что почти все участники гастролируют по РФ

Зураб Аласания Фото: facebook.com/zurab.alasania

Скандал вокруг победительницы Национального отбора на "Евровидение" MARUV не утихает. Из-за того, что девушка дает концерты в России, к ней появились претензии со стороны НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины). Певице предложили подписать договор, согласно которому она должна прекратить гастроли по России и придерживаться еще нескольких пунктов соглашения. И если от концертов в РФ MARUV была готова отказаться, то другие пункты договора она нашла "кабальными", также певица заявила, что на нее оказывают давление.

Глава НОТУ Зураб Аласания в своей публикации на Facebook отметил, то переговоры длились семь часов и они не смогли найти общее решение с MARUV. В комментариях к посту у него поинтересовались, почему же отсутствие концертов и гастролей по РФ не сделали главным условием для участников Нацотбора. Ответ Аласании удивил – "почти все участники гастролируют по России"!

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В комментариях, в ответ на вопрос, знали ли организаторы о деятельности артистов до того, как допускали их к Нацотбору, он также написал: "Мы знаем столько, что вы б сознание потеряли, узнав бы".

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Напомним, организаторы "Евровидения" отреагировали на ситуацию с MARUV.

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