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Глава НОТУ Зураб Аласания о "Евровидении": "Утром начнем переговоры с другим кандидатом"

Новый претендент на поездку в Тель-Авив пока не выбран

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Зураб Аласвания Фото: facebook.com/zurab.alasania
Зураб Аласвания
Фото: facebook.com/zurab.alasania

Стало известно, что певица MARUV не будет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение 2019"Артистка уже высказалась по этому поводу, также в сети появилось заявление главы НОТУ Зураба Аласании. На своей странице в Facebook он описал ход переговоров с певицей и объяснил, что новый кандидат пока не выбран:

"НОТУ считает, что нынешний Национальный отбор на конкурс "Евровидение" был проведен честно. Но отбор разоблачил еще одну большую общественную проблему, лежащую в политической плоскости, а не в музыкальной: концертную деятельность многих артистов в стране-агрессоре. И это вызвало негативный резонанс в обществе. И одновременно – отстаивание результата, вместе с отстаиванием такого права остальной частью общества. А задачей Общественного вещателя вовсе не является раскол общества", – утверждает Аласания.

MARUV Фото: "Сегодня"
MARUV Фото: "Сегодня"

"Именно во избежание чрезмерной политизации конкурса (что и есть требованием Евровидения) НОТУ прописало в Соглашении условия (для всех участников), способствующие урегулированию этого болезненного вопроса. В частности: отказ представителя Украины на международном конкурсе от гастролей в РФ (три месяца после конкурса). А также внимательного отношение к публичным высказываниям исполнителя относительно территориальной целостности Украины, или каких-либо высказываний, которые могут навредить Украине на международном уровне..Именно НОТУ несет ответственность за любое негативное проявление представителя Украины на "Евровидении", – объяснил Зураб.

Он также сообщил, что решение об исполнителе, который будет представлять Украину на "Евровидении 2019" пока не принято: "Переговоры с последующим кандидатом начнем утром".

Название

Напомним, у MELOVIN прокомментировали договор MARUV с НОТУ: главные отличия.

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Источник: Сегодня
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