Главное за неделю: Ани Лорак стала победителем Eurovision Again-2008, а Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся

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Певица Ани Лорак стала победителем Eurovision Again-2008, на Бали погибла 18-летняя блогер, а Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся. Подробнее о главных событиях читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

Ани Лорак стала победителем Eurovision Again-2008

Певица Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Известная певица Ани Лорак стала победителем альтернативного шоу песенного конкурса Eurovision Again, в рамках которого показывали выступления участников разных лет. Еврофанаты могли отдать свои голоса за "нового" победителя.

Согласно результатам голосования во время трансляции Eurovision Again-2008, победу одержала певица Ани Лорак, которая в 2008 году представляла Украину с песней Shady Lady. Тогда артистка заняла второе место.

О своей победе исполнительница сообщила на официальной странице в Instagram, поздравив всю команду.

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"Приятно получать такие новости из Европы! В субботу, 20 июня, состоялся предпоследний выпуск #EurovisionAgain, в рамках которого был показан гранд-финал 2008 года. Все участники остались прежними, однако зрители проголосовали за нового победителя — Shady Lady Ани Лорак. Поздравляю всю нашу dream team", — написала Ани Лорак.

Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся

Кристина Асмус, Гарик Харламов и их дочь Фото: instagram.com/asmuskristina

Известная российская актриса Кристина Асмус заявила о разводе со звездой Comedy Club Гариком Харламовым. После 8 лет брака супруги решили официально расторгнуть отношения.

Новость о разводе актриса сообщила поклонникам на своей странице в Instagram. Кристина заверила всех, что причиной тому послужил не карантин, а к этому решению они шли на протяжении года. Заявление с похожим тестом также появилось и на странице у Гарика.

Но спустя сутки телеведущий Владимира Маркони заявил, что посты звезд про расставание были частью шоу Comment Out, в котором они принимали участие. Не успели фанаты выдохнуть, как Гарик опроверг заявление ведущего и заявил, что ни в каком шоу они не принимали участие.

Кристина Асмус и Гарик Харламов Фото: instagram.com/asmuskristina

Асмус также не стала молчать и высказалась по поводу всей этой ситуации у себя в Instagram: "В шоу Comment Out мы не участвовали... Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа "Текст". Все-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги. Можете перестать, пожалуйста, звонить? Телефон разряжается".

Муж Полины Гагариной подтвердил развод

Певица Полина Гагарина с мужем Дмитрием Фото: instagram.com/isxakov

Еще в начале июня появилась информация о том, что известная российская певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков расстаются после шести лет брака. Теперь супруг Полины Гагариной подтвердил это официально.

В своем Instagram Дмитрия Исхакова появилась публикация, в которой он открыто подтвердил, что больше не живет с Полиной Гагариной.

"Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все", – сообщил Дмитрий Исхаков.

18-летняя блогер-миллионер погибла на Бали

Блогер Анастасия Тропицель Фото: instagram.com/nastyatropi

21 июня на острове Бали в результате аварии погибла 18-летняя российская блогер Анастасия Тропицель. Девушка вела свой блог в Instagram, рассказывая о путешествиях, фрилансе и преодолении внутренних страхов.

Свой первый миллион рублей Анастасия заработала в 15 лет, а на 2020 год у нее были планы увеличить ежемесячный доход. Причиной ДТП стал воблинг – раскачивание мотоцикла во время езды. Об этом сообщил ее парень Виктор, который работал мотоинструктором на острове. Именно на его глазах Настя разбилась.

Блогер Анастасия Тропицель с парнем Виктором Фото: instagram.com/nastyatropi

Девушку уже кремировали на острове, а родители из-за пандемии не смогли добраться из Санкт-Петербурга на Бали, что бы провести их дочь в последний путь.

На украинскую певицу NAVKA напали

Украинская певица NAVKA Фото: пресс-служба

Украинская певица NAVKA (Марина Тимофийчук) стала жертвой разбойного нападения по дороге на съемки нового клипа в Херсонской области. Артистка о неприятном случае рассказала на своей личной странице в Facebook, описав все подробности нападения. Инцидент произошел около двух часов ночи в Николаевской области.

Нападавшие подбросили железный предмет под шины автомобилю певицы и после вынужденной остановки пытались напасть на съемочную команду. Но ситуацию спасли двое мужчин из команды, которые обладали навыками борьбы. Им удалось отбиться от злоумышленников.

NAVKA на место происшествия вызвала полицию Фото: facebook.com/maryna.tym

По итогу, съемки нового клипа NAVKA сорвались, а команда певицы написали заявление в полицию и ждет разрешения ситуации.

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