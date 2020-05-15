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Главное за неделю: диагноз Анастасии Заворотнюк официально подтвердили, а ONUKA родила сына

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:40

На этой неделе стало известно, что ONUKA родила сына, Снежана Егорова стала бабушкой в третий раз, а врачи официально подтвердили рак у Анастасии Заворотнюк. Подробнее о главных событиях читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

Врачи официально подтвердили рак у Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: Instagram.com

Диагноз актрисы официально подтвердил директор российского института молекулярной биологии, куда родные "Няни Вики" передали опухоль звезды.

Напомним, что накануне российские СМИ опубликовали якобы официальный документ, подтверждающий опухоль мозга у Анастасии Заворотнюк, а также информацию о том, что ее выписали из больницы.

ONUKA и Евгений Филатов впервые стали родителями

Лидер украинской самобытной группы ONUKA Ната Жижченко и ее супруг Евгений Филатов впервые стали родителями. Для многих эта новость стала неожиданностью, ведь артистка скрывала свою беременность.

Радостной новостью певица поделилась с поклонниками на своей официальной странице в Instagram, а Евгений поделилась фотографией с новорожденным сыном, которого родители назвали Александром.

Евгений Филатов с новорожденным сыном
Евгений Филатов с новорожденным сыном
Фото: instagram.com/themaneken

Снежана Егорова стала бабушкой в третий раз

Мама пятерых детей, телеведущая и актриса Снежана Егорова стала бабушкой в третий раз. Ее старшая дочь – 27-летняя Стася Ровинская – родила дочку. О радостном событии Снежана сообщила на своей официальной странице в Facebook.

"У нас сегодня появилась Эмма", – радостно написала Снежана Егорова, опубликовав архивные снимки дочери.

Позже актриса поделилась снимком новорожденной внучки и сообщила, что девочка уже дома: "Наша Эмма дома. В надежных руках братьев".

Внуки актрисы Снежаны Егоровой
Внуки актрисы Снежаны Егоровой
Фото: facebook.com/snezhana.egorova

Эрика Герцег заявила об уходе из "ВИА Гры"

Певица Эрика Герцег
Певица Эрика Герцег
Фото: instagram.com/erikaherceg

Эрика Герцег уходит из "ВИА Гры". Об этом 31-летняя артистка заявила в прямом эфире в Instagram. Ее продюсер Константин Меладзе также сообщил, что ищет новую участницу на место Эрики.

"Мы ищем красивую, харизматичную девочку в группу "ВИА Гра". Вместо меня. вот так", – сказала Эрика Герцег в прямом эфире. Певица призналась, что долго думала о своем уходе, и что некоторое время она еще будет выступать с коллегами.

Смотрите комментарии Веры Брежневой о романе Меладзе:

В Сети уход Эрики из "ВИА Гры" связывают со слухами о ее романе с Константином Меладзе, который является продюсером группы. Герцег же эти сплетни отрицает.

"С начала года я очень много думала о том, что надо уходить уже потихоньку. Я тогда поговорила с Костей и он во всем меня поддержал", – сказала она. И добавила, что понемногу будет заниматься сольной карьерой.

Слухи о том, что Герцег может уйти из "ВИА Гры" появились еще в марте этого года. А осенью 2019 в Сети заговорили о романе между Герцег и Меладзе. Тогда интернет-пользователи обратили внимание на то, что супруга композитора Вера Брежнева удалила из соцсети все фото с мужем. Однако позже артистка опровергла все сплетни о проблемах в браке.

Дядю Жору после инсульта выписали из больницы

Украинский комик и шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский), который недавно попал в больницу с инсультом головоного мозга, закончил лечение и покинул стены палаты. 44-летний артист с чемоданом в руках записал видео на ступеньках клиники и сообщил, что теперь наконец-то вырвался на свободу.

"Все! Отмотал свой положенный срок на больничной койке! Теперь свобода", – иронично подписал Дядя Жора ролик.

INSTAGRAM

Забирать артиста из больницы приехала его жена Наталья Мичковская. Женщина приехала к мужу с корзиной цветов и пригласила Дядю Жору вечером в ресторан.

Отметим, Вадим Мичковский был шокирован тем, что у него случился инсульт головного мозга. По его словам, он вел активный образ жизни, следил за питанием и занимался спортом. Но, видимо, насыщенный рабочий график дал о себе знать. Вадим по полной себя нагружал, чтобы каждый его час был эффективным.

Известная российская ведущая Оксана Пушкина заразилась COVID-19

Известная российская телеведущая и депутат Оксана Пушкина, как и ее коллега Мария Ивакова, заболела COVID-19. По мнению 57-летней Пушкиной, она заразилась, когда доставляла больницам средства индивидуальной защиты.

О заражении вирусной инфекцией Оксана рассказала в своем Telegram-канале. По ее словам, болезнь протекает бессимптомно, поэтому без теста телеведущая никогда бы не поняла, что заразилась коронавирусом .

Телеведущая и депутат Оксана Пушкина
Телеведущая и депутат Оксана Пушкина
Фото: instagram.com/opushkina

"Переношу бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест – никогда бы не подумала, что болею. Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй – закон о профилактике домашнего насилия сам себя не примет", – написала она в Telegram-канале.

Умерла австрийская принцесса Мария Голицына

Принцесса Мария Голицына c мужем
Принцесса Мария Голицына c мужем
Фото: facebook.com/maria.galitzine

4 мая скончалась австрийская принцесса, правнучка последнего императора Австрии Карла I Мария Сингх, урожденная Голицына. Она не дожила до своего 32-го дня рождения несколько дней. Причиной смерти стала аневризма сердца.

О смерти принцессы Марии Голицыной стало известно накануне, несмотря на то, что она умерла в начале мая и была похоронена в православном секторе одного из хьюстонских кладбищ.

Мария Голицына родилась в 1988 году в городе Люксембург в семье князя Петра Голицына и эрцгерцогини Марии-Анны Австрийской. Ее прадедом по материнской линии был Карл I Габсбург – последний правитель Австро-Венгерской имперско-королевской семьи.

Супермодель Снежана Онопко заявила, что муж ее насиловал

Супермодель Снежана Онопко
Супермодель Снежана Онопко
Фото: instagram.com/snejanaonopka15

В конце апреля украинская модель Снежана Онопко заявила, что после 10 лет брака уходит от своего супруга – бизнесмена Николая Щура. По словам 33-летней манекенщицы, причиной для этого послужили физическое насилие и измены со стороны мужчины. Более того, модель утверждает, что Николай забрал у нее автомобиль, ее личные вещи и даже драгоценности.

Но на этом обвинения в сторону мужчины не закончились – Онопко шокировала признанием, что бизнесмен насиловал ее, будучи в неадекватном состоянии. Как поделилась Снежана, год назад Николай вышел из тюрьмы, где сидел за мошенничество, и с этого момента ситуация ухудшилась. Онопко призналась, что не решалась рожать от него детей, поэтому ни разу за 10 лет не была беременна.

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