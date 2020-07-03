Главное за неделю: Ефремов отказался признавать вину, а Меган Маркл с принцем Гарри могут вернуться в Британию

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Российский актер Михаил Ефремов отказывается признавать себя виновным в смертельном ДТП в Москве, Меган Маркл и принц Гарри могут вернуться в Британию, а Елена Зеленская вылечилась от коронавируса. Подробнее о главных событиях читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

Меган Маркл и принц Гарри могут вернуться в Британию – СМИ

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри, которые отделились от королевской семьи в январе 2020 года, могут вернутся в Великобританию. Супруги некоторое время жили в Канаде, а затем переехали в Лос-Анджелес.

Планы Меган Маркл и принц Гарри сорвала пандемия коронавируса – экс-актриса не смогла найти работу в сфере кино, поскольку производство остановилось, а принц не знает чем заняться в чужой стране. Вдобавок, они испытывают финансовые трудности, так как чете приходится оплачивать охрану.

Герцогам также отказали в регистрации их собственной торговой марки, названной в честь их первенца Арчи Харрисона. Супруги планировали основать фонд помощи, но на важном этапе они столкнулись с проблемами.

Михаил Ефремов не считает себя виновным в ДТП

Актер Михаил Ефремов Фото: instagram.com/efremovmfan

Российский актер Михаил Ефремов, который в состоянии алкогольного опьянения в прошлом месяце попал в ДТП, в результате которого погиб человек, не признает своей вины в случившемся.

"Подробнее ничего объяснять не буду – это преждевременно, то есть это преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", – не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина", – заявил его адвокат Эльман Пашаев.

Елена Зеленская вылечилась от коронавируса

Елена Зеленская Фото: Офис Президента Украины

Супруга президента Владимира Зеленского Елена, которая попала в больницу в начале июня, вылечилась от коронавируса. Первую леди Украины выписали из больницы после нескольких недель лечения.

Несмотря на то, что супруга президента справилась с коронавирусом, ей предстоит лечение от пневмонии, вызванной опасным недугом.

"Первая леди Украины Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Поборов COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", – говорится в сообщении Офиса президента в Telegram-канале.

Соня Плакидюк рассталась с женихом

Соня Плакидюк с Ричардом Горном Фото: пресс-служба

Известный фешн-фотограф Соня Плакидюк, которая недавно показала закулисный снимок с эротической фотосессии Даши Астафьевой, рассталась со своим женихом Ричардом Горном.

Экс-влюбленные планировали свадьбу еще два года назад, но постоянно откладывали это событие. С хореографом Соня познакомилась на съемочной площадке во время кастингов экспертов реалити-шоу "Супермодель по-украински" еще в 2014 году. И невестой тоже стала во время съемок, но уже на другом проекте. Соню пригласили в студию, чтобы, якобы, исполнить мечту ее поклонницы. Но в итоге в центре сюрприза оказалась она сама.

Теперь же влюбленные и вовсе расстались, поэтому свадьбы не будет.

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Певица Анита Цой Фото: instagram.com/anitatsoy

Российская певица Анита Цой госпитализирована в одну из клиник Москвы с коронавирусом. Анита не знает, где могла заразиться вирусом, поскольку постоянно находилась в своем частном доме и почти не выходила из него. Когда артистка выезжала по делам, строго придерживалась правил безопасности.

"Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19", — сказала ее пресс-секретарь Анна Кружель.

Напомним, что также на этой недели в монастыре напали на на российскую телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную группу.

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