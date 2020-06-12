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Главное за неделю: Елена Зеленская заболела коронавирусом, а Виктор Павлик женился в четвертый раз

Сегодня, 20:35

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом, российский актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП, а музыкант Виктор Павлик женился на молодой избраннице. Подробнее о главных событиях читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

У Елены Зеленской коронавирус

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: Офис Президента Украины

В пятницу, 12 июня, Офис президента Украины официально подтвердил информацию о том, что у первой леди Елены Зеленской обнаружили коронавирус. Результат теста супруги Владимира Зеленского оказался положительным, несмотря на то, что никаких симптомов у Елены нет и не было.

На данный момент Зеленская изолировалась от других членов семьи. Позже сама Елена прокомментировала свое состояние и заявила – ослабление мер карантина не означает, что коронавирус исчез.

"Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил – маски, перчатки, минимум контактов. Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности", – написала Елена на своей странице в Instagram.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП

12 июня российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в Москве. Артист, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, развернулся через сплошную и, выскочив на полосу встречного движения, практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров под утро скончался в реанимации, ему было 57 лет. Сам актер почти не пострадал.

Напомним, уже на следующий день после смертельной аварии Ефремову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с ношением браслета на ноге. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ко всему, в его крови обнаружили следы наркотиков.

Свою вину знаменитость признал, но по словам родственников, пока не принес свои извинения и не предлагал финансовой помощи. Позже в СМИ появилась информация, что он пытался покончить с собой. На шее у артиста появилась глубокая багровая борозда, что является признаком при повешении.

Племянница Софии Ротару вышла замуж

Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова
Фото: пресс-служба
Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова
Фото: пресс-служба
Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова
Фото: пресс-служба
Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова
Фото: пресс-служба
Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова
Фото: пресс-служба
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7 июня племянница Софии Ротару – украинская певица Sonya Kay – вышла замуж. Ее мужем стал хоккеист сборной Украины Олег Петров, которого девушка тщательно скрывала от общественности до самого дня бракосочетания. Смотрите эксклюзивные кадры со свадьбы Сони и Олега далее в материале.

Напомним, что из-за смерти своего отца – 65-летнего Сергея Хлябича – Sonya Kay вынуждена была отказаться от громкой свадьбы. "Мы просто распишемся 7 июня и все. Просто распишемся и будем жить дальше", – говорила девушка.

И все же церемония состоялась. "Эмоции переполняли, мне не верилось, что это день настал. Теперь мужчина моей мечты стал моим мужем. Я благодарна семье – Софии Михайловне, Аурике Михайловне, Анастасии Ротару, а также всем и каждому, кто присутствовал в этот знаменательный день и разделил радость с нами. Я счастлива, и пускай это будет навсегда", – поделилась Соня.

Виктор Павлик женился в четвертый раз

Свадьба певца с 25-летней Екатериной
Свадьба певца с 25-летней Екатериной
Фото: instagram.com/repyahovakate

Еще одна звездная свадьба состоялась на этой неделе. Украинский певец Виктор Павлик и его концертный директор Катерина Репяхова тайно поженились. Об этом новоиспеченная супруга народного артиста Украины сообщила на своей странице в Instagram. Оказывается, что пара связала себя узами брака еще 12 дней назад, но рассказала об этом в день отмененной свадьбы.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились
Фото: instagram.com/repyahovakate

"29 мая мы стали мужем и женой. Вот уже, как 12 дней. Нам очень хотелось, чтобы все прошло спокойно и только вдвоем, поэтому и решили объявить именно 10.06.20", – написала Катерина в соцсети, опубликовав нежные фото с регистрации брака и совместной фотосессии.

TARABAROVA купила дом под Киевом

Украинская певица TARABAROVA, которая беременна вторым ребенком, сообщила еще одну радостную новость поклонникам – она вместе с мужем приобрела жилье.

На своей странице в Instagram 29-летняя исполнительница призналась, что после 13 лет арендованного жилья они наконец-то приобрели свое собственное. Также артистка поделилась первыми фото, которые они вместе с семьей сделали на фоне дома.

Семья TARABAROVA в новом доме
Семья TARABAROVA в новом доме
Фото: instagram.com/tarabarova

"13 лет арендованного жилья, сомнения, колебания, большой кредит... И вот наконец мы дома! Наконец-то у нас будет свой собственный дом. Мы так долго ждали его, и вот уже скоро будем вместе с детьми просыпаться под своей крышей, смаковать ужин за огромным семейным столом, испытывать друг друга на прочность. Передать не могу, как я счастлива. 13 лет мы инвестировали только в творчество, но сейчас дом", – написала певица.

Новый дом TARABAROVA и ее супруга
Новый дом TARABAROVA и ее супруга
Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, что также на этой недели автор книг о Гарри Поттер Джоан Роулинг призналась, что была изнасилована в 20 лет.

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шоу-бизнес Виктор Павлик Михаил Ефремов TARABAROVA главное за неделю Елена Зеленская Sonya Kay Екатерина Репяхова
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