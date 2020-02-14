Главное за неделю: Энрике Иглесисас стал отцом в третий раз, а Джамала ждет второго ребенка

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости шоу-бизнеса за неделю Фото: Getty Images, Instagram.com

Текущая неделя насыщена яркими новостями из мира шоу-бизнеса. Так, все обсуждают Национальный отбор на "Евровидение-2020". Кроме того, стало известно, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Джамала беременна во второй раз

Радостную новость артистка сообщила в своем микроблоге, опубликовав снимок со своим супругом Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом. На фото виден заметно округлившийся животик.

Джамала также опубликовала стих в Instagram, в котором обращается к малышу в мужском роде. Значит ли это, что звезда ожидает еще одного сына – пока неизвестно.

Энрике Иглесиас стал отцом в третий раз

Сначала о пополнении рассказал брат певца, а спустя несколько дней счастливые родители показали новорожденного ребенка. Бывшая звезда тенниса Анна Курникова опубликовала фото из роддома на своей странице в Instagram, коротко его подписав: "My Sunshine 01.30.2020".

Первые финалисты Нацотбора на "Евровидение-2020"

8 февраля состоялся первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение-2020", в результате которого определилась первая тройка финалистов. В субботу, 15 февраля, пройдет второй полуфинал, а представитель Украины на "Евровидении-2020" определится в финале, 22 февраля.

Победители "Оскара-2020"

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония награждения премии "Оскар". Сегодня.Lifestyle поделились самыми яркими моментами, которыми запомнится торжество.

Лучшей актрисой стала Рене Зеллвергер, актером – Хоакин Феникс. Смотрите полный список победителей, а также красную дорожку "Оскара-2020".

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