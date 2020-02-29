Главное за неделю: Харви Вайнштейна признали виновным, а "Евровидение" под угрозой срыва

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Текущая неделя насыщена яркими новостями из мира шоу-бизнеса. Так, Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании, участие Украины в "Евровидении-2020" оказалось под угрозой, а Зианджа кардинально сменила имидж и псевдоним. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Go_A подписали договор с НОТУ

Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

Победители Нацотбора на "Евровидение-2020" группа Go_A подписали договор с НОТУ и теперь точно являются представителями Украины на песенном конкурса в Роттердаме. По словам участников коллектива, в документе не было никаких подводных камней.

На вопрос о предстоящем выступлении на международном конкурсе участники Go_A ответили, что пока ничего конкретного сказать не могут и для подготовки еще достаточно времени.

Кроме того, Go_A рассказали, как будут общаться с российской прессой на Евровидении-2020. По словам солистки группы Екатерины Павленко, они готовы к общению, но по возможности будут избегать его: "Если этого общения невозможно избежать, то мы к нему готовы. Но если у нас будет возможность, то не будем делать этого".

Накануне Тарас Тополя высказался о победе Go_A на Нацотборе.

Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании

Вайнштейн прибыл в суд Фото: Getty Images

24 февраля в Нью-Йорке присяжные вынесли решение по делу американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, его признали виновным по двум эпизодам: преступные действия сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловал другую. По первому делу ему грозит до 25 лет заключения, по второму – до четырех лет.

Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

Всего Вайнштейну было предъявлено обвинение по пяти пунктам. По самой тяжелой статье – хищническое сексуальное насилие (по ней продюсеру грозило пожизненное заключение) – он был оправдан.

После оглашения вердикта на Вайнштейна надели наручники. однако кинопродюсеру стало плохо и его отвезли в больницу. Харви поместили в одиночную палату, которая находится под круглосуточной охраной полиции. Его не стали приковывать к койке, сочтя эту меру излишней.

Позднее одна из жертв Вайнштейна актриса Роуз МакГоуэн прокомментировала приговор суда.

Евровидение-2020 под угрозой срыва

12 мая в Роттердаме стартует масштабный песенный конкурс "Евровидение-2020". Многие страны уже определились со своими представителями, но проведение конкурса оказалось под угрозой срыва из-за распространенной в мире эпидемии – коронавируса.

Ведущий нидерландский вирусолог Аб Остерхаус в статье Wiwibloggs выразил мнение, что конкурс может и не состояться, ведь организаторы не могут рисковать жизнями людей. А пресс-секретарь города Роттердам Ингрид Адриансе заявила, что власти оценивают ситуацию и готовы к любым рискам.

"Мы внимательно следим за всем и готовы ко всем возможным рискам и угрозам. На основании этого проводится оценка необходимости дополнительных мер. Однако в настоящее время слишком рано комментировать возможные сценарии", – сказала Ингрид Адриансе.

Ранее также сообщалось, что участие Украины в "Евровидении-2020" под угрозой.

Экс-супруга известного рэпера Сереги подает на артиста в суд

Экс-супруга известного рэпера Сереги, он же Полиграф ШарикоFF, Полина Ололо заявила, что артист отобрал у нее сыновей Марка и Платона. По словам девушки, ее бывший муж Сергей Пархоменко не только забрал детей и препятствует их встречи с матерью, но и издевается над ними: жестоко наказывает и унижает. Полина не знает, где находятся их сыновья, и не имеет возможности общаться с ними даже по телефону.

В результате Полина Ололо приняла решение подать иск в суд на бывшего мужа. "В последний месяц мне просто абсолютно ничего не известно об их нахождении, телефоны все отключены, запрещен любой контакт всем, кто находится в окружении моих детей! По этому поводу уже готовится заявление в правоохранительные органы, а также готовятся документы для подачи в суд", – заключила Полина.

Сам артист ситуацию никак не комментирует.

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