Главное за неделю: инсульт у Дяди Жоры и смерть солистки группы "Фристайл" Нины Кирсо

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На этой неделе стало известно, что из жизни ушла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, у Дяди Жоры случился инсульт, а Илон Маск в шестой раз стал отцом. Подробнее о главных событиях читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

Смерть Нины Кирсо

30 апреля, не приходя в сознание, в возрасте 56 лет скончалась солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо. 1 июня 2018 года у артистки неожиданно случился инсульт. Для всех это обернулось полным шоком, ведь Нина вела активный образ жизни и работала в полную силу. Прах артисты похоронили в Полтаве.

Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо Фото: Instagram.com

В начале мая 2019 года родные сообщили, что женщина вышла из комы. Однако состояние артистки не улучшалось. У Нины Кирсо не появилась концентрация, несмотря на то что ее глаза были открытыми. Впоследствии выяснилось, что женщина давно страдала от гипертонии, но игнорировала симптомы.

У Дяди Жоры случился инсульт

Комик Дядя Жора в больнице Фото: instagram.com/dyadya_jora

Украинский шоумен, продюсер и певец Дядя Жора оказался в больнице с инсультом. Вадим Мичковский (настоящее имя артиста) несколько дней назад оказался в одной из клиник Киева, сейчас его самочувствие улучшилось

Дядя Жора поделился с подписчиками первыми симптомами инсульта, чтобы те смогли легко распознать его и позаботиться о своем здоровье.

"Долго думал, писать этот пост или нет. Но, все-таки решил поделиться с вами и я очень надеюсь, что это будет полезным для многих. Если бы мне неделю назад сказали, что ты будешь лежать в больнице после инсульта в твои 44, здоровый мужик, полон сил и энергии, трудоголик на 150%, спортсмен-качок, не пьющий, не курящий, ведущий правильный образ жизни, я бы поржал. Пару дней назад все было хорошо. Но, вечером появилась странная штука – двоилось в глазах, сбился прицел и сильная головная боль, которая не прошла на следующее утро. С волшебного пенделя Наташи пошел в больницу. И почти ничего не предвещало беды до результатов МРТ", – рассказывает комик.

Илон Маск стал отцом в шестой раз

Илон Маск стал отцом в шестой раз Фото: twitter.com/elonmusk

4 мая основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в шестой раз стал отцом. Его избранница, канадская певица Граймс родила сына. О пополнении в семье Илон сообщил на своей официальной странице в Twitter и сразу же показал лицо малыша. Но не это привлекло внимание поклонников, а имя ребенка – X Æ A-12 Маск. Сначала общество восприняло это как шутку новоиспеченного отца, но когда Граймс пояснила значение на своей странице в Twitter, пользователи убедились, что это реальное имя мальчика.

Более подробно о рождении шестого сына Илона Маска смотрите в сюжете:

Позже адвокат Илона Маска заявил, что новоиспеченным родителям не удастся официально зарегистрировать имя ребенка из-за американского закона. Дело в том, что по законам штата в имени ребенка должны содержаться только буквы английского алфавита. Пока миллиардер никак не прокомментировал заявление адвоката, но наконец-то рассказал, как следует произносить имя малыша. По-русски это может звучать как Икс Эш Эй Твелв.

Руперт Гринт из "Гарри Поттера" впервые стал отцом

Актер Руперт Гринт Фото: Getty Images

Звезда фильмов о волшебнике Гарри Поттере 31-летний Руперт Гринт впервые стал отцом. 28-летняя Джорджия родила актеру дочку. Руперт и Джорджия долго скрывали беременность.

О ее положении стало известно в апреле. Папарацци удалось сфотографировать будущих родителей в магазине Лондона. На снимках Руперт Гринт и Джорджия Грум прогуливаются по городу. У актрисы заметен значительно округлившийся живот. Уже менее чем через месяц после этого на свет появился их первенец.

Актер Руперт Гринт с супругой Джорджией Фото: instagram.com/justjaredjr

Вера Кекелия родила сына

Певица Вера Кекелия с мужем Фото: instagram.com/kekeliavera

Звезда "Голосу країни" и "Женского квартала" Вера Кекелия впервые стала мамой. Певица и актриса родила сына весом 4200 г и ростом 57 см в одном из столичных роддомов. Новорожденного назвали Иваном, но имя выбирали долго.

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"У нас был список из нескольких имен, среди которых были: Иван, Эрнест, Рожден. Мне давно почему-то хотелось, чтобы моего сыночка звали Иван, но Ромчик (муж Веры, певец Роман Дуда, – Ред.) немножко сомневался. И мы решили, что, когда родится наш сын, мы на него посмотрим и решим, как его зовут. И вот мы его увидели и поняли, что это Ваня, Ванюша, Ванька", – рассказывает артистка.

У Эмбер Херд умерла мама

В семье голливудской актрисы Эмбер Херд случилось горе – умерла мама звезды, Пейдж Парсонс. О смерти самого близкого человека знаменитость сообщила своим поклонникам в Instagram. Эмбер не стала разглашать подробности, но поделилась переживаниями – ее сердце разбито.

В публикации Херд также добавила, что ее мама всегда оказывала ей колоссальную поддержку и теперь она не знает, как без нее будет жить.

"Я с разбитым сердцем и опустошена до предела из-за потери моей мамы, Пейдж Херд. Она покинула нас слишком рано, оставив лишь воспоминания. Непоколебимое, открытое сердце сделало ее самой красивой женщиной, которую я когда-либо знала. Трудно представить и еще труднее сказать то, что я счастлива быть именно ее дочерью. Я получила ее тепло, которое она мне отдавала почти 34 года", – трогательно написала Эмбер.

Напомним, до этого Эмбер Херд призналась, что ударила дверью по голове своего бывшего супруга Джонни Деппа.

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