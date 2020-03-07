Главное за неделю: Кэти Перри беременна, а Little Big поедут на Евровидение-2020

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

На этой неделе стало известно, что Кэти Перри и Орландо Блум станут родителями, Little Big поедут на "Евровидение-2020", а Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Лондон. Подробнее о главных событиях шоу-бизнеса читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

Меган Маркл впервые после раскола в королевской семье прилетела в Лондон

31 марта 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально отделяются от королевской семьи. Последнее время герцогиня Сассекская провела в Канаде вместе со своим сыном Арчи Харрисоном. Сам же принц Гарри уже неделю провел в Британии. В четверг, 5 марта, экс-актрису засняли папарацци у входа в лондонский отель The Goring Hotel.

Что герцоги делали в этом отеле – неизвестно. Многие предполагают, что супруги предпочли остановиться именно там. Вечером Меган Маркл и принца Гарри ожидают на ежегодной премии Фонда Endeavour — Endeavour Fund Awards.

А накануне Елизавета II провела личный разговор с принцем Гарри.

Кэти Перри и Орландо Блум станут родителями

Кэти Перри и Орландо Блум впервые станут родителями Фото: Getty Images

Кэти Перри, которая собирается замуж за Орландо Блума, продемонстрировала округлившийся животик. И сделала звезда это весьма необычным способом.

В клипе Never Worn White, который Кэти представила в четверг, 5 марта, видно круглый живот певицы. Вскоре после премьеры ролика, Перри разместила в сети видеообращение, где подтвердила свою беременность. По словам певицы, это самый "длинный" секрет, который ей приходилось хранить.

Предложение руки и сердца Орландо Блум сделал в 2019 году – в День святого Валентина. Когда же состоится свадьба, пока не сообщается.

Мы также писали, что эпидемия коронавируса помешала Кэти Перри и Орландо Блуму пожениться.

Владимир Остапчук оскандалился на концерте KAZKA

Телеведущий Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук порекомендовал группе Go_A не ехать на Евровидение, так как, по его словам, победят Little Big. Известный ведущий снова попал в громкий скандал. 4 марта в Киеве состоялся концерт украинской группы KAZKA, а ведущим мероприятия стал Владимир Остапчук. Он со сцены обратился к победителям Нацотбора на "Евровидение-2020", коллективу Go_A, и порекомендовал ему не брать билеты в Роттердам, где состоится конкурс. По мнению ведущего, победа все равно достанется представителям России – группе Little Big.

"Ребят, если вы меня слышите, не берите билеты. Все же знают, что победит группа Little Big, правильно? Ну, как бы никто не сомневается даже сейчас", – заявил Владимир.

Отметим, эта информация подтверждается на официальной странице украинского Нацотбора в Instagram. В частности, сообщается, что Остапчук назвал "Евровидение" "конкурсом геев, инвалидов и фриков".

"Остапчук, ведущий "Евровидения-2017" в Киеве, назвал его "конкурсом геев, инвалидов и фриков" на открытии концерта KAZKA во Дворце спорта 4 марта. Владимир также сказал, что "зачем нам "Соловей", если все равно победят Little Big". Также отметил, что у победительницы Нацотбора-2019 MARUV "нет голоса, а есть только ноги", а участника от Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN назвал "терминатором с катарактой". P.S. Цитирование является интерпретацией и не является дословным", – говорится в сообщении.

Вскоре Владимир Остапчук резко высказался о скандале, вызванном его словами о "Евровидении-2020".

Little Big представят Россию на Евровидении-2020

Instagram / LITTLE BIG

Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году представит российская рейв-группа Little Big (Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров). Об этом было объявлено в понедельник, 2 марта, в эфире Первого канала.

Вокалист коллектива Илья Прусикин признался, что даже и не думал о таком шансе – выступать на международной арене. В сети же всю неделю бурно обсуждают эту новость и пророчат Little Big победу.

В 2019 году Little Big выступали на Atlas Wеekend в Киеве, а также собирали аншлаги в клубах украинской столицы. На данный момент неизвестно, с какой песней коллектив будет представлять Россию на "Евровидении-2020".

Ранее сообщалось, что на международный конкурс от РФ поедет любимица миллионов – Ольга Бузова. Тем более певица сама заявляла о намерении участвовать в международном конкурсе. Однако информация не подтвердилась.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться