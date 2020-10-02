Главное за неделю: коронавирус атакует звезд, а в Беларуси – скандал из-за Евровидения

Вы могли это пропустить, но мы напомним

Пока вы строите планы на выходные, мы решили рассказать, какие новости из мира шоу-бизнеса стали одними из самых обсуждаемых на этой неделе.

Любимчик многих из сериала "Игра престолов" Кит Харингтон скоро станет папой! Белорусская группа VAL поссорилась с госвещателем, и теперь они не поедут на конкурс в следующем году.

Об этом и не только читайте в нашей подборке основных новостей уходящей недели.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк объявили дату свадьбы

Спешим поздравить Владимира Остапчука и его невесту Кристину Горняк – пара не только вылечилась от коронавируса, но и уже планируют в скором времени пожениться. Они начали активную подготовку.

Вова и Кристина уже выбрали кольца, свадебные наряды, ресторан и ведущих. У пары можно только поинтересоваться – как они все это успевают? Ждем торжества и ярких фото. Совет да любовь!

Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кит Харингтон и Роуз Лесли из "Игры престолов" впервые станут родителями

Аист уже вылетел, и скоро прилетит к Киту Харингтону и Роуз Лесли из "Игры престолов". Это просто прекрасная история: встретились на съемочной площадке, поженились, а теперь – ждут пополнения. Поздравляем будущих родителей!

Кит Харингтон и Роуз Лесли Фото: Getty Images

Белорусы VAL не едут на Евровидение из-за ссоры с госвещателем

Это длинная история, подробно вы можете прочесть здесь. А если вкратце, то дело было так: группа VAL была выбрана представителем Беларуси на "Евровидении-2020", но пандемия коронавируса сломала все планы, конкурс перенесли на 2021 год.

Недавно музыканты весьма открыто и незавуалированно рассказали все, что они думают об отечественной музыкальной сфере (спойлер: они от нее не в восторге). Дуэт буквально вывернул наизнанку все, что происходит за кулисами государственных конкурсов и концертов. Белтередиокомпания обиделась на VAL, решив группу на "Евровидение" не отправлять.

VAL Фото: instagram.com/val.music

Джон Ледженд и Крисси Тейген потеряли третьего ребенка

Грустные новости из-за рубежа: известный музыкант Джон Ледженд и его жена Крисси Тейген потеряли третьего ребенка. Пришлось вызвать искусственные роды на 22-й неделе беременности.

Крисси Тейген и Джон Ледженд Фото: instagram.com/chrissyteigen

Фото Монатика и Дорофеевой в одном ряду с Шевченко и Лесей Украинкой в учебнике возмутили украинцев

Фото экс-солистки "Время и Стекло" Нади Дорофеевой и мультиартиста MONATIK поставили в один ряд с портретами Тараса Шевченко и Леси Украинки – и все это в школьном учебнике для учеников второго класса.

В задании малышам предложили "назвать известных украинцев" на фото. Родителей это очень разозлило – многие не поняли, почему современных артистов поставили в один ряд с классиками украинской литературы.

Дима Монатик и Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира

Кто они, самые высокооплачиваемые актрисы мира? Forbes внес в рейтинг десять красоток. На первом месте – София Вергара. Рядом с ней в списке – Анджелина Джоли и Галь Гадот.

Фото: Getty Images, Instagram

Коронавирус атакует звезд. Но некоторые уже вылечились!

Наверное, нам пора создать отдельную рубрику "звезды и коронавирус", ведь почти каждый день появляются новости о том, что кто-то заразился или наоборот выздоровел от COVID-19.

Алена Шоптенко и Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Итак, кто заразился: Олег Винник, Алена Шоптенко и ее супруг. А вот Камалия наоборот поборола недуг, рассказав, что ее муж все еще не может вылечиться.

Желаем нашим селебритис здоровья, и еще раз здоровья! До скорых новостей и отличных выходных!

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