Главное за неделю: коронавирус у Тома Хэнкса, распад дуэта "Время и Стекло" и приговор Вайнштейну

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

На этой неделе стало известно, что одиозный продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам, а у голливудского актера Тома Хэнкса обнаружили коронавирус. Подробнее о главных событиях шоу-бизнеса читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

У Тома Хэнкса и его супруги обнаружили коронавирус

Вспышка смертельной эпидемии – коронавируса – добралась уже и до Австралии. Там во время съемок заразился вместе с супругой известный голливудский актер Том Хэнкс. Во избежания слухов звезда сразу же обратился к своим поклонникам и подтвердил, что у него с женой Ритой обнаружили COVID-19.

На своей странице в Instagram Том Хэнкс показал, как они сейчас выглядят с супругой. Он также рассказал, что на данный момент находятся в изоляции, дабы не заразить других людей.

Том Хэнкс с супругой Ритой Фото: instagram.com/tomhanks

"Привет, друзья! Я хочу поблагодарить всех, кто переживает за нас. У нас COVID-19, и мы находимся в изоляции, поэтому мы не передадим его никому другому. Есть те, для кого это может привести к очень серьезному заболеванию... Помните, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут", – написал актер под опубликованным кадром.

"Время и Стекло" прекращают существование

11 марта популярная украинская группа "Время и Стекло" официально заявила о распаде. В этом году коллективу как раз исполняется 10 лет и в честь годовщины "Время и Стекло" устраивают грандиозный последний концерт в Киеве. Шоу запланировано на 11 сентября.

"Время и Стекло" Фото: instagram.com/vremyaisteklo

На своем официальном YouTube-канале Надя Дорофеева и Позитив опубликовали короткое интервью, в котором ответили поклонникам на все интересующие их вопросы. Участники группы "Время и Стекло" не поссорились, а, наоборот, продолжают дружить. Просто к ним пришло осознание, что весь свой творческий потенциал в рамках коллектива они уже реализовали.

"В этом году нашей группе 10 лет! Это была наша большая целая жизнь, отрезок пути, который сделал нас счастливыми, сильнее, добрее, вырастил нас как артистов. Мы просто продолжаем свой путь, работаем вместе, дружим. И нет ничего плохого в том, что каждый из нас будет развиваться как личность. Мы поняли, что в этой группе мы сделали максимально все. Мы готовы к новому этапу. Спасибо вам всем за то, что столько лет были с нами", – говорится в заявлении артистов.

Перед распадом группа "Время и Стекло" презентовала свою новую видеоработу на сингл "Навсегда/никогда".

Судьба "Евровидения-2020" решится 5-6 апреля

На днях мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заверил, что решений касательно отмены "Евровидения-2020" из-за коронавируса еще не принималось. Но и нет никаких гарантий, что конкурс все таки состоится. Его судьба будет известна до 5-6 апреля.

Мэр Роттердама заявил, что последний срок принятия решения об отмене "Евровидения-2020" — это момент установки сцены. До этого времени точно будет известно, состоится в этом году конкурс или нет.

"Для меня последний срок — это момент, когда мы начинаем строить сцену. В этот день должны уточнить: пройдет Евровидение или нет. У нас есть два варианта: EBU и AVROTROS (голландский вещатель) могут принять решение о проведении или отмене. Но сейчас слишком рано", — заявил мэр.

По его словам, подготовка к "Евровидению-2020" идет по плану. Все страны-участницы уже выбрали своих конкурсантов и представили свои песни.

Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам

11 марта в Нью-Йорке состоялось заседание суда, во время которого присяжные приняли официальное решение – признать виновным в сексуальном насилии голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Киномагната приговорили к 23 годам лишения свободы.

Во время заседания Харви Вайнштейн пытался своей речью вызвать жалость, называя себя жертвой.

Харви Вайнштейн Фото: Getty Images

"Я действительно чувствую раскаяние в этой ситуации. Я чувствую это глубоко в своем сердце. Это для меня ад на земле. Если бы мне пришлось пройти через все снова, я бы не поступал таким образом. Если бы мне пришлось много чего сделать заново, я бы меньше заботился о фильмах и больше заботился бы о своих детях, семье и других людях. Для меня важно то, что я не видел своих трех старших детей с тех пор, как вышла статья в New Yorker. Я просто понятия не имею, что они делают, и я не общаюсь с ними", – сказал Харви Вайнштейн в Верховном суде Манхэттена.

Спустя несколько часов после заседания суда Харви Вайнштейна госпитализировали из-за жалоб на сильную боль в груди.

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