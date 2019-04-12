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Главное за неделю: Мадонна выступит на "Евровидении", а Гайтана призналась в наркозависимости

Узнайте, какими новостями из мира шоу-бизнеса запомнилась текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30

Главные новости недели из мира шоу-бизнеса
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Эта неделя была насыщена весьма неожиданными новостями из мира шоу-бизнеса. Так,Мадонна выступит на "Евровидении 2019", а принц Гарри и Меган Маркл не будут афишировать рождение ребенка. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Мадонна выступит на "Евровидении 2019" в качестве приглашенной звезды

Певица споет 2 песни в гранд-финале конкурса 18 мая. Гонорар Мадонны за выступление на "Евровидении 2019" составляет 1,35 миллиона долларов США. Его обеспечит израильско-канадский еврейский миллиардер Сильван Адамс.

Международный конкурс "Евровидение 2019" будет проходить в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая.

Алек и Хилария Болдуин потеряли пятого ребенка

За несколько дней до случившегося Хилария призналась, что беременна пятым ребенком, однако была большая вероятность выкидыша. 10 апреля она сообщила, что потеряла ребенка.

Алек и Хилария Болдуин воспитывают 4 детей: дочь Кармен и сыновей Рафаэля, Леонардо и Ромео.

Принц Гарри и Меган Маркл не будут афишировать рождение ребенка

Представители Кенсингтонского дворца заявили, что герцоги Сассекские сначала хотят отметить событие в кругу самых близких людей. Гарри и Меган вряд ли будут позировать для мировых фотографов на ступеньках больницы вместе со своим новорожденным ребенком, как принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Также стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл не узнавали пол будущего ребенка.

Певица Светлана Тарабарова крестила сына Ивана

Артистка родила первенца 7 месяцев назад, а теперь поделилась важным событием в соцсетях. Крестной мамой сына Светланы Тарабаровой и Алексея Бондаря стала известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая.

Гайтана призналась в наркозависимости

Певица заявила, что злоупотребляла алкоголем и марихуаной. Однако сейчас, как утверждает Гайтана, она избавилась от пагубных привычек и ведет здоровый образ жизни. Артистка призвала подписчиков, которые тоже страдают зависимостью, принять осознанное решение.

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