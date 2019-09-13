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Главное за неделю: "Мисс Украина 2019" и свадьба Ксении Собчак

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:23
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Фото: Getty Images, Instagram.com

Текущая неделя запомнится яркими новостями из мира шоу-бизнеса. Так, в Киеве прошел главный конкурс красоты в стране – "Мисс Украина 2019", а Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

"Мисс Украина 2019"

Мисс Украина 2019: победительницей стала Маргарита Паша
Мисс Украина 2019: победительницей стала Маргарита Паша
Фото: instagram.com/missukraine_official

12 сентября в Киеве состоялся главный конкурс красоты в стране – "Мисс Украина 2019". Победительницей стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша. Рост девушки составляет 174 сантиметра. Маргарита Паша – мастер спорта по художественной гимнастике, занимается йогой и играет на пианино. Сегодня.Lifestyle собрали интересные факты о новой "Мисс Украина".

Отметим, титул "Мисс Украина Земля 2019" получила Диана Шабас, Miss Ukraine International 2019 стала Марина Киосе, а "Вице-мисс Украина 2019" – Валерия Кучеренко.

Свадьба Ксении Собчак

Венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова
Венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова

Пятница 13 – чем не повод связать себя узами брака? 37-летняя российская телеведущая Ксения Собчак вышла замуж за 44-летнего режиссера Константина Богомолова. Молодожены в качестве свадебного автомобиля выбрали катафалк, украшенный гвоздиками, а на праздничном столе гости увидели красные скатерти и черную посуду – все в лучших традициях готики!

Кроме того, в этот же день Собчак и Богомолов решили обвенчаться. На таинстве новоиспеченные муж и жена предстали в других нарядах, а вместо катафалка выбрали роскошную карету. Мы собрали все подробности свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Сенсационное признание Евгении Власовой

Евгения Власова
Евгения Власова
Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Певица заявила, что у нее никогда не обнаруживали онкологических заболеваний. Так, по словам Власовой, одному из пяти врачей "показалось", что ей необходима химиотерапия, и артистка ее прошла. Евгения также заявила, что журналисты все эти годы подавали публике искаженную информацию. Читайте полный текст заявления Евгении Власовой.

Стоит отметить, что во время многочисленных интервью в течение 10 лет, где журналисты четко проговаривали, что Власова боролась именно с онкологией, сама певица эту информацию не отрицала. Сейчас Евгения утверждает, что не опровергала онкологию ради людей, для которых стала надеждой на выздоровление.

Катя Гуменюк (Ассоль) отгуляла девичник

Девичник Ассоль
Девичник Ассоль
Фото: instagram.com/assolmusic

Предсвадебный девичник Катя отпраздновала в Турции. К слову, незадолго до свадьбы с украинской артисткой произошел неприятный случай – авиакомпания потеряла ее подвенечное платье, но через три дня его все же вернули в руки Ассоль. 

В Instagram Катя Гуменюк показала яркие снимки с девичника и поделилась эмоциями с поклонниками. Отметим, свадьба певицы состоится уже 19 сентября. Избранником Кати стал ее друг детства, бизнес-аналитик Артем Тараненко.

Меган Маркл вышла из декрета

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая возглавила престижный рейтинг британских персон, 12 сентября официально вышла из декретного отпуска.

Более того, супруга принца Гарри сразу же приступила к работе и презентовала капсульную коллекцию одежды для поддержки благотворительной организации Smart Works, которую экс-актриса создала вместе с дизайнером Мишей Нонной. Наряды помогут женщинам, которые обращаются за помощью в благотворительную организацию, выглядеть стильно и уверенно во время их собеседований в поисках работы.

Ко всему, на официальной странице в Instagram Меган Маркл продемонстрировала снимки процесса создания линейки одежды, которая состоит из классических брюк, блейзеров, платьев и аксессуаров.

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