Главное за неделю: "Мисс Украина 2019" и свадьба Ксении Собчак

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости шоу-бизнеса за неделю Фото: Getty Images, Instagram.com

Текущая неделя запомнится яркими новостями из мира шоу-бизнеса. Так, в Киеве прошел главный конкурс красоты в стране – "Мисс Украина 2019", а Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

"Мисс Украина 2019"

Мисс Украина 2019: победительницей стала Маргарита Паша Фото: instagram.com/missukraine_official

12 сентября в Киеве состоялся главный конкурс красоты в стране – "Мисс Украина 2019". Победительницей стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша. Рост девушки составляет 174 сантиметра. Маргарита Паша – мастер спорта по художественной гимнастике, занимается йогой и играет на пианино. Сегодня.Lifestyle собрали интересные факты о новой "Мисс Украина".

Отметим, титул "Мисс Украина Земля 2019" получила Диана Шабас, Miss Ukraine International 2019 стала Марина Киосе, а "Вице-мисс Украина 2019" – Валерия Кучеренко.

Свадьба Ксении Собчак

Венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова

Пятница 13 – чем не повод связать себя узами брака? 37-летняя российская телеведущая Ксения Собчак вышла замуж за 44-летнего режиссера Константина Богомолова. Молодожены в качестве свадебного автомобиля выбрали катафалк, украшенный гвоздиками, а на праздничном столе гости увидели красные скатерти и черную посуду – все в лучших традициях готики!

Кроме того, в этот же день Собчак и Богомолов решили обвенчаться. На таинстве новоиспеченные муж и жена предстали в других нарядах, а вместо катафалка выбрали роскошную карету. Мы собрали все подробности свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Сенсационное признание Евгении Власовой

Евгения Власова Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Певица заявила, что у нее никогда не обнаруживали онкологических заболеваний. Так, по словам Власовой, одному из пяти врачей "показалось", что ей необходима химиотерапия, и артистка ее прошла. Евгения также заявила, что журналисты все эти годы подавали публике искаженную информацию. Читайте полный текст заявления Евгении Власовой.

Стоит отметить, что во время многочисленных интервью в течение 10 лет, где журналисты четко проговаривали, что Власова боролась именно с онкологией, сама певица эту информацию не отрицала. Сейчас Евгения утверждает, что не опровергала онкологию ради людей, для которых стала надеждой на выздоровление.

Катя Гуменюк (Ассоль) отгуляла девичник

Девичник Ассоль Фото: instagram.com/assolmusic

Предсвадебный девичник Катя отпраздновала в Турции. К слову, незадолго до свадьбы с украинской артисткой произошел неприятный случай – авиакомпания потеряла ее подвенечное платье, но через три дня его все же вернули в руки Ассоль.

В Instagram Катя Гуменюк показала яркие снимки с девичника и поделилась эмоциями с поклонниками. Отметим, свадьба певицы состоится уже 19 сентября. Избранником Кати стал ее друг детства, бизнес-аналитик Артем Тараненко.

Меган Маркл вышла из декрета

Меган Маркл Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая возглавила престижный рейтинг британских персон, 12 сентября официально вышла из декретного отпуска.

Более того, супруга принца Гарри сразу же приступила к работе и презентовала капсульную коллекцию одежды для поддержки благотворительной организации Smart Works, которую экс-актриса создала вместе с дизайнером Мишей Нонной. Наряды помогут женщинам, которые обращаются за помощью в благотворительную организацию, выглядеть стильно и уверенно во время их собеседований в поисках работы.

Ко всему, на официальной странице в Instagram Меган Маркл продемонстрировала снимки процесса создания линейки одежды, которая состоит из классических брюк, блейзеров, платьев и аксессуаров.

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