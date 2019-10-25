Главное за неделю: "Мисс Украина Вселенная 2019" и новый сингл Насти Каменских

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости шоу-бизнеса за неделю Фото: Instagram.com, пресс-служба

Текущая неделя запомнится неожиданными новостями из мира шоу-бизнеса. Так, публику потрясла новость о конфликте между Лесей Никитюк и Александром, а NK и Тина Кароль представили новые хиты. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Названа новая "Мисс Украина Вселенная"

26-летняя Анастасия Суббота Фото: Instagram.com

24 октября в Киеве прошел конкурс красоты, на котором из 16 финалисток выбирали главную красотку страны. Титул и корону "Мисс Украина Вселенная 2019" получила 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья.

В этом году девушек оценивали глава национального комитета "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова, певица Даша Астафьева, российская телеведущая и модель Виктория Боня, модели Анна Вергельская, Мария Лити и другие. Мы уже рассказали интересные факты о новой "Мисс Украина Вселенная 2019".

Леся Никитюк и Александр Педан разыграли друг друга

Украинская ведущая Леся Никитюк испугала подписчиков неожиданным видео, на котором врачи оказывают ей медицинскую помощь. Как рассказала знаменитость, всему виной неудачный и жесткий розыгрыш, который устроил ей коллега – Александр Педан.

Поклонники не на шутку испугались за здоровье кумира, а сам Александр Педан принялся извиняться и даже поехал на съемочную площадку к Лесе с огромным букетом красных роз. Но оказалась, что Никитюк устроила целый спектакль и обвела всех вокруг пальца.

Номинанты премии М1 Music Awards. П'ять

"Время и Стекло" – фавориты M1 Music Awards Фото: Facebook-страница M1ukraine

Ежегодная церемония награждения музыкальной премией M1 Music Awards состоится в киевском Дворце спорта 30 ноября 2019. Организаторы тем временем уже успели объявить номинантов M1 Music Awards. П’ять.

Отметим, среди претендентов на премию нет Оли Поляковой, которая 26 октября представит свое шоу во Дворце спорта. Лидером по количеству номинаций является группа "Время и Стекло", их у коллектива 5, а также певицы NK и Тина Кароль, у которых по 4 номинации. Сегодня.Lifestyle поделились полным списком номинантов M1 Music Awards. П’ять.

Настя Каменских презентовала новую песню Elefante

NK презентует новый трек Фото: пресс-служба

Настя Каменских презентовала новый хит Elefante и клип на него. Видео на сингл впечатляет своей красочностью и оригинальностью – ведь зритель погружается в мир магических созданий и невообразимых метаморфоз.

Elefante звучит свежо и уникально за счет необычного слияния этнических мотивов разных культур. Хитросплетение мелодичной украинской сопилки с традиционными латиноамериканскими битами создает атмосферу праздничного карнавала в треке и клипе Elefante.

Тина Кароль презентовала новую песню "Иди на жизнь"

Певица Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Популярная украинская певица Тина Кароль представила новую песню "Иди на жизнь". Автор музыки и слов – Егор Солодовников. Он же автор знаменитого хита певицы "Сдаться ты всегда успеешь". К слову, клипу на эту песню 25 октября исполняется шесть лет!

"Иди на жизнь – это жизнеутверждающий манифест Тины Кароль. Новую песню певица называет судьбоносной, призванной вселить веру и надежду в сердца ее поклонников", – говорится на официальной странице фан-клуба певицы в Instagram.

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