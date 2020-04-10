Главное за неделю: во Львове убили певца, а Анастасия Заворотнюк вышла на связь

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

На этой неделе стало известно, что Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса, Анастасія Заворотнюк вышла на связь, а во Львове убили музыканта Александра Дацюка. Кроме того, мир потерял нескольких талантливых людей. Подробнее о главных событиях читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

Во Львове убили Александра Дацюка

7 апреля на остановке общественного транспорта во Львове был убит лидер группы "Лесик Band" Александр ("Лесик") Дацюк. На украинского музыканта с ножом напал бездомный. 56-летнему Александру нанесли два ножевых ранения в область сердца. Дацюка доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Спустя время недалеко от места трагедии полиции удалось задержать 67-летнего бездомного с окровавленным ножом.

Александр Дацюк Фото: Facebook

По предварительной версии, между мужчинами произошел конфликт. Но причину убийства еще предстоит выяснить, поскольку задержанный не дает показаний.

Настоящее имя Меган Маркл

В СМИ обнародовали фото свидетельства о рождении сына Меган Маркл и принца Гарри – Арчи Харрисона. Отметим, что первенец Меган и Гарри появился на свет 6 мая 2019 года. Меган Маркл, как и полагается члену королевской семьи, не показала сразу после рождения лицо сына и не рассекретила место родов. Но теперь поклонники узнали, что экс-актриса рожала Арчи в частной больнице Портленд в Вестминстере.

Кроме того, поклонников заинтересовала в свидетельстве строка имени матери и ее статуса. Ранее считалось, что после свадьбы с принцем Гарри Елизавета II присвоила Меган Маркл звание герцогини Сассекской. Но в документе указано – "Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская". Также многие узнали, что Меган Маркл – это не полное имя. На самом деле жену принца Гарри зовут именно Рейчел.

Анастасия Заворотнюк вышла на связь

Российская актриса Анастасия Заворотнюк 3 апреля отмечала свое 49-летие. В честь дня рождения болеющая раком звезда сделала подарок поклонникам и впервые за долгое время вышла на связь. "Няня Вика" лично ответила в Instagram на поздравления жены российского певца Стаса Михайлова – Инны.

"Храни Господь", — написала Инна Михайлова.

"Инна, огромное спасибо вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя", – ответила Анастасия со своего аккаунта. Также актриса лично поблагодарила за поздравления и других звезд российского шоу-бизнеса.

Лев Лещенко вылечился от COVID-19

Российского певца Льва Лещенко вместе с его супругой Ириной выписали из больницы в Коммунарке. А сам Лев на своей странице в Instagram заявил, что поборол опасный недуг. Правда, по словам 78-летнего певца, у него еще остались признаки воспаления легких и он продолжит курс лечения дома.

Лев Лещенко вылечился от коронавируса Фото: instagram.com/leshchenko_lv

"Выражаем благодарность всему коллективу медиков больницы. Спасибо за наше лечение. Слушайте врачей, наша медицинская школа одна из самых основательных, соблюдайте карантин. Мы с Ириной выписываемся. Еще раз, спасибо всем за поддержку. Всем здоровья", – написал Лещенко под опубликованным фото с медиками.

Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса

Голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу о сексуальных домогательствах, провел на карантине в тюрьме 14 дней и смог побороть коронавирус. Продюсер на данный момент находится в исправительном учреждении Wende в Нью-Йорке. У 68-летнего Харви повышенное давление, проблемы с сердцем, тяжелый диабет и состояние позвоночника.

Харви Вайнштейн Фото: Getty Images

По словам представителя Вайнштейна, среди симптомов у него был кашель и лихорадка. Но, несмотря на свой возраст и болезни, продюсеру удалось побороть смертоносный вирус.

Певец Джон Прайн умер от коронавируса

7 апреля из жизни ушел 73-летний американский кантри-певец Джон Прайн. Обладатель "Грэмми" скончался от осложнений коронавирусной инфекции в медицинском центре Вандербильт, который расположен в американском городе Нэшвилл.

Джон Прайн Фото: Getty Images

Информацию о смерти подтвердили представители артиста. Известно, что еще 17 марта певец и его жена Фиона сдали тесты. Незадолго до этого Прайн вернулся из европейского тура.

Напомним, что у американской певицы Мадонны за сутки из-за осложнений от коронавируса умерли трое близких людей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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