Главное за неделю: Наталья Могилевская переехала из Киева, а Джастин Бибер уходит со сцены

Узнайте, какими новостями из мира шоу-бизнеса запомнилась текущая неделя

Главные новости недели из мира шоу-бизнеса Видео: Сегодня

Эта неделя оказалась насыщенной событиями из мира шоу-бизнеса. Так, стало известно, что Наталья Могилевская переехала из Киева, а Федор Добронравов, которому разрешили въезжать на территорию Украины, в апреле выступит в оккупированной Керчи. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости в мире шоу-бизнеса за неделю.

25-летний Джастин Бибер объявил о временном уходе со сцены

Артист написал своим поклонникам длинное эмоциональное сообщение в Instagram и объяснил, что его музыкальная карьера отходит на второй план, поскольку он продолжает исправлять некоторые из своих "глубоко укоренившихся проблем". Речь идет о депрессии, которая продолжается уже несколько лет.

Бибер отметил, что для его психического здоровья важно "поддержать" брак с Хейли Болдуин и оправдать ожидания как будущего отца.

Суд отменил запрет на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову

Окружной административный суд Киева также отменил приказ Госкино относительно запрета на демонстрацию телекартин с участием Федора Добронравова, в том числе сериала "Сваты".

Однако стало известно, что Федор Добронравов 8 апреля выступит со спектаклем в оккупированной Керчи. В 2017-м по этой причине актеру запретили въезд на территорию Украины – Добронравов посещал Крым и поддерживал его аннексию.

Группа "Алиби" официально объявила о воссоединении

Сестры Анна и Ангелина Завальские, которые с 2001 по 2012 год были участницами дуэта "Алиби", объявили о воссоединении коллектива. Теперь дуэт сестер называется The Alibi Sisters.

Первый после воссоединения концерт группы, на котором девушки споют как хаты, так и новые песни, пройдет 17 мая.

Наталья Могилевская переехала из Киева в Харьков

Певица временно сменила место жительства в связи с новыми проектами. Недавно Наталья Могилевская открыла в Харькове филиал своей талант-школы. Артистка также принимает участие в "Слобожанской Лиге смеха" (подразделение "Чемпионата Украины по юмору "Лига смеха"). Когда Наталья Могилевская вернется в Киев – пока не сообщается.

Джамала впервые показала сына в день его рождения

27 марта украинская певица, победительница "Евровидения 2016" Джамала стала мамой. Артистка родила своему мужу сына Эмира-Рахмана. Долгое время певица скрывала лицо сына.

В первый день рождения мальчика Джамала опубликовала серию снимков из личного архива. На фото певица позирует с супругом Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом. На кадрах видно, как менялся малыш в течение первого года жизни.

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