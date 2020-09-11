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Главное за неделю: новые правила "Оскара" и приговор Михаилу Ефремову

11 сентября, 19:14

Узнайте самые обсуждаемые новости текущей недели

Уходящая неделя запомнится яркими событиями из мира шоу-бизнеса и кино. К примеру, чтобы получить "Оскар" в номинации "Лучший фильм", кинематографистам нужно будет соблюсти немало правил. И это уже вызвало бурную реакцию среди мировых знаменитостей из сферы кино.

Еще одно запоминающееся событие – финальное судебное заседание с Михаилом Ефремовым, которого приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Об этом и других новостях читайте в нашем материале.

На DZIDZO напали в Киеве: открыто уголовное производство

На украинского певца DZIDZO (настоящее имя – Михаил Хома) напали в Киеве. Об инциденте сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. Нападение произошло ночью, 6 сентября, в Шевченковском районе столицы. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 и части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio

Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Актер должен будет также выплатить денежную компенсацию в размере 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Напомним, 8 июня этого года Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве. Тогда Jeep Grand Cherokee актера пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон Сергея Захарова. Тот позже скончался в больнице. Экспертиза нашла в крови Михаила Ефремова алкоголь и наркотики. Актера лишили водительских прав на три года.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Фото: Getty Images

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отменили свадьбу

26-летняя супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова сообщила, что их свадьба, которая должна была состояться еще 18 августа, отменяется.

Отметим, что свадьбу, очевидно, отменили потому, что 7 августа в семье Павлика случилась трагедия – умер его 21-летний сын Павел. Молодой человек долго боролся с онкологическим заболеванием.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Фото: instagram.com/repyahovakate

"Оскар" установил новые требования для номинантов на "Лучший фильм"

Американская киноакадемия объявила новые стандарты и требования к фильмам, которые будут претендовать на "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Теперь в эту категорию не будут допускаться фильмы, в которых нет темнокожих персонажей и представителей ЛГБТ. Эти требования уже успели вызвать негодование у звезд и кинокритиков.

Тем временем были названы три фильма, которые участвуют в национальном отборе Украины на "Оскар": "Атлантида", "Мои мысли тихие" и "Земля голубая, будто апельсин".

Статуэтка "Оскар"
Статуэтка "Оскар"
Фото: Getty Images

Невеста Владимира Остапчука объявила о переносе даты их свадьбы

После новости о том, что Владимир Остапчук заболел коронавирусом, его невеста Кристина Горняк объявила, что в ближайшее время они не смогут сыграть свадьбу.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Фото: пресс-служба

У 62-летнего Алека Болдуина и его жены родился пятый ребенок

Во вторник, 8 сентября, у 62-летнего голливудского актера Алека Болдуина и его 36-летней супруги Хиларии родился пятый ребенок. Алек и Хилария также воспитывают еще четверых детей: семилетнюю Кармен, пятилетнего Рафаэля, четырехлетнего Леонардо и двухлетнего Ромео.

Алек и Хилария Болдуин
Алек и Хилария Болдуин
Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Умерла звезда "Игры престолов" и девушка агента 007 Дайана Ригг

Ушла из жизни известная актриса, Дама-Командор ордена Британской империи Дайана Ригг, известная по роли Оленны Тирелл в сериале "Игра престолов". Полгода назад, в марте, у Дайаны Ригг диагностировали онкологическое заболевание.

Ушла из жизни актриса Дайана Ригг
Ушла из жизни актриса Дайана Ригг
Фото: Getty Images

alyona alyona выпустила клип с девушкой, жестоко избитой в поезде Мариуполь – Киев

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona выпустила новый трек с мощным социальным посылом – "Сумно". В клипе на песню главной героиней стала Анастасия Луговая – девушка, которую при попытке изнасиловать сильно избил незнакомец, когда она ехала в поезде Мариуполь – Киев вместе со своим маленьким сыном.

Анастасия Луговая и alyona alyona
Анастасия Луговая и alyona alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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