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Главное за неделю: "Океан Ельзи" даст концерт в Киеве, а MARUV опять обокрали

Узнайте, какими новостями из мира шоу-бизнеса запомнилась текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30

Главные новости шоу-бизнеса за неделю
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Эта неделя оказалась насыщенной весьма неожиданными новостями. Так, стало известно, кто заменит Владимира Зеленского в проектах студии "Квартал 95", а группа "Океан Ельзи" выступит в Киеве. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Джонни Депп живет с танцовщицей из России Полиной Глен

Полина Глен – известная российская танцовщица и хореограф из Санкт-Петербурга. Пара познакомилась на вечеринке в Лос-Анджелесе в 2018 году.

26-летняя Полина Глен и 55-летний Джонни Депп уже живут вместе – в его особняке в Лос-Анджелесе. При этом актер заставляет всех посетителей своего дома подписать соглашение о неразглашении информации.

Джонни настолько увлекся Полиной, что собирается на ней жениться и посетить Россию, чтобы познакомиться с родителями избранницы.

"Океан Ельзи" даст концерт в День Киева

Рок-группа выступит в столице 26 мая в 19:00. На ВДНХ будет установлена сцена с обзором 360°. Приятной неожиданностью для поклонников творчества группы "Океан Ельзи" стала цена билетов на концерт. Место в фанзоне обойдется в 250 грн, а в суперфанзоне – 950 грн.

Стало известно, кто заменит Владимира Зеленского в проектах студии "Квартал 95"

После победы на президентских выборах шоумен больше не сможет возглавлять студию "Квартал 95". Так, новым ведущим "Лиги смеха" станет Евгений Кошевой.

В "Вечернем Квартале" появятся Игорь Ласточкин и Юрий Ткач. Также в новых записях программы примет участие актер Improv Live Show Владимир Шумко.

На постоянной основе в состав актерской труппы "Вечернего Квартала" уже официально вошел Владимир Мартынец. В дальнейшем постановкой номеров "Вечернего Квартала" будут заниматься Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

В детской версии "Рассмеши комика" Владимира заменил Юрий Ткач. А вот кто займет место Владимира во взрослой версии, пока не сообщается.

Мать Меган Маркл срочно прилетела в Лондон

Со дня на день Меган Маркл впервые станет мамой. Однако герцогиня Сассекская с супругом принцем Гарри приняли решение первое время не афишировать рождение первенца.

Так, велика вероятность того, что СМИ не сразу узнают о появлении ребенка, и появились слухи, что это уже произошло. Информацию подогрел тот факт, что мать Маркл пару дней назад срочно прилетела в Лондон, чтобы помочь дочери с малышом. Однако нельзя исключать тот факт, что Дория Рэгланд приехала в Великобританию заранее.

Певицу MARUV опять обокрали в "Борисполе"

24 апреля певицу второй раз за месяц обокрали в столичном аэропорту. MARUV летела из Киева в Дубай бизнес-классом, однако и это не уберегло ее багаж.

По прилету MARUV обнаружила, что замки на ее чемоданах взломаны, а внутри нет многих личных вещей. Артистка публично обратилась к МАУ, используя нецензурную лексику.

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