Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Главное за неделю: Ольга Сумская стала бабушкой, а Фреймут заявила об уходе из телевидения

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 19:50

На этой неделе стало известно, что украинская актриса Ольга Сумская стала бабушкой во второй раз, а у участника ТНМК Фоззи родились двойняшки. Ко всему, ведущая Ольга Фреймут заявила об уходе из телевидения. Подробнее о главных событиях читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской стала мамой во второй раз. О пополнении в семье оригинальным способом сообщил возлюбленный Антонины Паперной. Российский актер Владимир Яглыч опубликовал на своей странице в Instagram кадр из мультфильма "Король Лев", где главные герои сообщают о рождении Симбы.

Украинская актриса спустя время подтвердила, что стала бабушкой во второй раз. Ольга Сумская на своей странице в Instagram эмоционально поздравила старшую дочь с рождением ребенка и не смогла сдержать своей радости.

INSTAGRAM

"Приветствую, мои родные! Теперь я дважды бабушка! Это счастье! Спасибо! Люблю вас", – написала Сумская, сопроводив публикацию снимками новоиспеченных родителей.

Фоззи стал отцом двойняшек

Известный украинский музыкант и участник группы ТНМК Фоззи (Александр Сидоренко) во второй раз стал отцом. На своей странице в Instagram новоиспеченный отец Фоззи сообщил радостную новость – у них с женой Полиной родились двойняшки. Более того, музыкант поделился фото с родильного дома.

"У нас с Полиной две новости. Две очень хорошие новости", – написал певец.

Ольга Фреймут заявила об уходе из телевидения

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
Фото: instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут заявила о том, что она, скорее всего, больше не вернется в кадр. Звезда также рассказала об очень низких рейтингах ее последних проектов, а также раскрыла вероятные причины неудач.

"Я, наверное, уже в кадр не вернусь. Почему-то я так чувствую. Мне не предлагают вести те проекты, которые я хочу – "Ревизор" или "Инспектор". Когда я ушла, там появились новые ведущие. Территория уже занята", – заявила Фреймут.

Читайте также:
"Как туфли, которые натерли ноги": Ольга Фреймут высказалась об отношениях с отцом Златы

"Понимаете, остался эффект от моих проверок и очень сильный образ, который держит меня в одном амплуа. Когда я делаю шаг вправо или шаг влево, – расстрел. Даже не хочу импровизировать. Какие качественные шоу я бы не делала, как бы не старалась со своей командой – люди плохо смотрят. Рейтинги низкие… Я вернусь в кадр, если мне дадут вести проверки", – резюмировала телеведущая.

70-летний Ричард Гир стал

Американский актер Ричард Гир в третий раз стал отцом. Отметим, что в феврале прошлого года его 36-летняя супруга Алехандра Силва родила звезде сына. Таким образом, 70-летняя знаменитость кино стал многодетным папой.

У супругов снова родился сын. Мальчик стал вторым общим ребенком супругов, имя которого пока не раскрывается. Сейчас Ричард и Алехандра находятся в самоизоляции на своем ранчо недалеко от Нью-Йорка.

"Евровидени-2021" пройдет в Роттердаме

Где состоится "Евровидение-2021" – назван город
Где состоится "Евровидение-2021" – назван город
Фото: Getty Images

Организаторам "Евровидения" пришлось в этом году отменить песенный конкурс из-за пандемии коронавируса. Но вместо этого было принято решение провести альтернативное шоу Europe Shine A Light, которое состоится 16 мая. Более того, организаторы уже задумались о проведении мероприятия в 2021 году.

23 апреля городской совет Роттердама проголосовал за то, чтобы их город организовывал "Евровидение-2021". До этого были еще сомнения касательно проведения шоу в этом городе. Но поскольку власти потратили на подготовку в этом году около 15 миллионов евро, конкурс все таки пройдет в Роттердаме.

Также планируется, что "Евровидение-2021" состоится в концертном зале Rotterdam Ahoy, как и было задумано ранее

35-летний рэпер умер от COVID-19

Из жизни ушел 35-летний американский рэпер Fred the Godson. Более двух недель назад на личной странице в Instagram звезда опубликовал свое последнее фото в Сети и признался, что у него диагностировали COVID-19. Долгое время артист находился под наблюдением врачей, однако 23 апреля родные рэпера сообщили о его смерти.

Еще до смерти Fred the Godson его супруга поделилась опасениями, что исполнитель вряд ли переживет это, так как проблем со здоровьем и так хватало.

Читайте также:
Известному актеру ампутировали ногу из-за осложнений COVID-19

Длительное время звезда находился на аппарате искусственной вентиляции легких, однако несколько дней назад его отключили от прибора. Семья не разглашает никаких подробностей, поэтому непонятно, успел ли исполнитель вернуться домой, или провел последние минуты жизни в больнице.

Умерла актриса сериала "Отчаянные домохозяйки

22 апреля из жизни ушла американская актриса и звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт. Двукратная номинантка на премию "Оскар" скончалась в Техасе на 84 году жизни.

Как сообщила старшая дочь актрисы Кейтлин Хопкинс в Facebook, знаменитость скончалась в ее доме – в городе Сан-Маркос. Смерть наступила по естественным причинам.

"Дорогая мама, рано утром 22 апреля ты ушла из жизни, и твоя милая душа покинула нас ради лучшего места", – написала она.

Известность актрисе принесла работа в популярном сериале 2000-х "Отчаянные домохозяйки", где она исполнила роль Филлис, матери супруга главной героини – Бри Ван де Камп.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
главное за неделю
Реклама

Новости партнеров

В семье Софии Ротару случилось горе
В семье Софии Ротару случилось горе
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
Классический кулич пасхальный, рецепт с фото
Классический кулич пасхальный, рецепт с фото

Популярные статьи

Сегодня, 12:02Food

Как приготовить окрошку: простые рецепты на любой вкус

Сегодня, 08:07Афиша

Барбре Стрейзанд – 78: ТОП-5 лучших фильмов с актрисой

Вчера, 20:55Food

Как правильно выбирать, хранить и варить молодой картофель

Вчера, 14:55Fun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

Вчера, 14:10Events

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

Вчера, 12:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

22 апреляFood

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

22 апреляFood

Хачапури: как приготовить аппетитные сырные лепешки

22 апреляWellness

Нобелевский лауреат выдвинул сенсационную версию о происхождении коронавируса

22 апреляFun

Ведущая выпуска новостей неожиданно начала раздеваться в эфире: видео

22 апреляFood

Как приготовить плов со свининой: рецепт в мультиварке

22 апреляШоу-бизнес

Не узнать: Кончита Вурст с абсолютно новой внешностью показала фото в одной маске

22 апреляШоу-бизнес

"Если со мной что-то случится, не буду молчать": жена Тищенко в истерике заявила об угрозах

22 апреляFun

Овчарка прибежала в больницу, чтобы попрощаться с тяжелобольным хозяином: фото

22 апреляШоу-бизнес

Ольга Сумская стала бабушкой во второй раз – СМИ

22 апреляШоу-бизнес

Наталья Сумская отмечает день рождения: фото актрисы в молодости

Новости партнеров

Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Самые кассовые фильмы уходящего десятилетия
Самые кассовые фильмы уходящего десятилетия
Мама Дана Балана заспівала
Мама Дана Балана заспівала "весільну" пісню для Тіни Кароль...
"Выгоняет из дома с детьми": Прилучный избил свою жену
Израильский врач назвал новый симптом коронавируса
Израильский врач назвал новый симптом коронавируса
Знаки Зодиака, чья жизнь круто изменится уже в мае
Знаки Зодиака, чья жизнь круто изменится уже в мае
Отбивные с помидором и сыром в духовке: рецепт
Отбивные с помидором и сыром в духовке: рецепт
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов