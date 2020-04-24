Главное за неделю: Ольга Сумская стала бабушкой, а Фреймут заявила об уходе из телевидения

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

На этой неделе стало известно, что украинская актриса Ольга Сумская стала бабушкой во второй раз, а у участника ТНМК Фоззи родились двойняшки. Ко всему, ведущая Ольга Фреймут заявила об уходе из телевидения. Подробнее о главных событиях читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской стала мамой во второй раз. О пополнении в семье оригинальным способом сообщил возлюбленный Антонины Паперной. Российский актер Владимир Яглыч опубликовал на своей странице в Instagram кадр из мультфильма "Король Лев", где главные герои сообщают о рождении Симбы.

Украинская актриса спустя время подтвердила, что стала бабушкой во второй раз. Ольга Сумская на своей странице в Instagram эмоционально поздравила старшую дочь с рождением ребенка и не смогла сдержать своей радости.

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"Приветствую, мои родные! Теперь я дважды бабушка! Это счастье! Спасибо! Люблю вас", – написала Сумская, сопроводив публикацию снимками новоиспеченных родителей.

Фоззи стал отцом двойняшек

Известный украинский музыкант и участник группы ТНМК Фоззи (Александр Сидоренко) во второй раз стал отцом. На своей странице в Instagram новоиспеченный отец Фоззи сообщил радостную новость – у них с женой Полиной родились двойняшки. Более того, музыкант поделился фото с родильного дома.

"У нас с Полиной две новости. Две очень хорошие новости", – написал певец.

Ольга Фреймут заявила об уходе из телевидения

Ольга Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут заявила о том, что она, скорее всего, больше не вернется в кадр. Звезда также рассказала об очень низких рейтингах ее последних проектов, а также раскрыла вероятные причины неудач.

"Я, наверное, уже в кадр не вернусь. Почему-то я так чувствую. Мне не предлагают вести те проекты, которые я хочу – "Ревизор" или "Инспектор". Когда я ушла, там появились новые ведущие. Территория уже занята", – заявила Фреймут.

"Понимаете, остался эффект от моих проверок и очень сильный образ, который держит меня в одном амплуа. Когда я делаю шаг вправо или шаг влево, – расстрел. Даже не хочу импровизировать. Какие качественные шоу я бы не делала, как бы не старалась со своей командой – люди плохо смотрят. Рейтинги низкие… Я вернусь в кадр, если мне дадут вести проверки", – резюмировала телеведущая.

70-летний Ричард Гир стал

Американский актер Ричард Гир в третий раз стал отцом. Отметим, что в феврале прошлого года его 36-летняя супруга Алехандра Силва родила звезде сына. Таким образом, 70-летняя знаменитость кино стал многодетным папой.

У супругов снова родился сын. Мальчик стал вторым общим ребенком супругов, имя которого пока не раскрывается. Сейчас Ричард и Алехандра находятся в самоизоляции на своем ранчо недалеко от Нью-Йорка.

"Евровидени-2021" пройдет в Роттердаме

Где состоится "Евровидение-2021" – назван город Фото: Getty Images

Организаторам "Евровидения" пришлось в этом году отменить песенный конкурс из-за пандемии коронавируса. Но вместо этого было принято решение провести альтернативное шоу Europe Shine A Light, которое состоится 16 мая. Более того, организаторы уже задумались о проведении мероприятия в 2021 году.

23 апреля городской совет Роттердама проголосовал за то, чтобы их город организовывал "Евровидение-2021". До этого были еще сомнения касательно проведения шоу в этом городе. Но поскольку власти потратили на подготовку в этом году около 15 миллионов евро, конкурс все таки пройдет в Роттердаме.

Также планируется, что "Евровидение-2021" состоится в концертном зале Rotterdam Ahoy, как и было задумано ранее

35-летний рэпер умер от COVID-19

Из жизни ушел 35-летний американский рэпер Fred the Godson. Более двух недель назад на личной странице в Instagram звезда опубликовал свое последнее фото в Сети и признался, что у него диагностировали COVID-19. Долгое время артист находился под наблюдением врачей, однако 23 апреля родные рэпера сообщили о его смерти.

Еще до смерти Fred the Godson его супруга поделилась опасениями, что исполнитель вряд ли переживет это, так как проблем со здоровьем и так хватало.

Длительное время звезда находился на аппарате искусственной вентиляции легких, однако несколько дней назад его отключили от прибора. Семья не разглашает никаких подробностей, поэтому непонятно, успел ли исполнитель вернуться домой, или провел последние минуты жизни в больнице.

Умерла актриса сериала "Отчаянные домохозяйки

22 апреля из жизни ушла американская актриса и звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ширли Найт. Двукратная номинантка на премию "Оскар" скончалась в Техасе на 84 году жизни.

Как сообщила старшая дочь актрисы Кейтлин Хопкинс в Facebook, знаменитость скончалась в ее доме – в городе Сан-Маркос. Смерть наступила по естественным причинам.

"Дорогая мама, рано утром 22 апреля ты ушла из жизни, и твоя милая душа покинула нас ради лучшего места", – написала она.

Известность актрисе принесла работа в популярном сериале 2000-х "Отчаянные домохозяйки", где она исполнила роль Филлис, матери супруга главной героини – Бри Ван де Камп.

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