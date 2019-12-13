Главное за неделю: откровенное признание Поляковой и скандал вокруг "Мисс Львов 2018"

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости шоу-бизнеса за неделю Фото: Getty Images, пресс-служба

Текущая неделя запомнится неожиданными новостями из мира шоу-бизнеса. Так, Оля Полякова рассказала о сексуальных домогательствах, а организаторы Нацотбора на Евровидение 2020 назвали первого члена жюри. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Известная артистка, солистка шведской поп-группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась на 62-м году жизни. Культовая певица продолжительное время боролась с раком мозга, однако 9 декабря ее не стало.

Отметим, опухоль мозга у артистки обнаружили еще в 2002 году. Вскоре она была успешно удалена. Несмотря на то, что ранее было сообщено о полном выздоровлении, в 2016 году по совету врачей Мари Фредрикссон объявила о завершении карьеры. Вскоре давний недуг вновь дал о себе знать. Сегодня.Lifestyle поделились биографией Мари Фредрикссон.

Объявлен первый член жюри Нацотбора на Евровидение 2020

Андрей Данилко Фото: пресс-служба

Первым судейское кресло Нацотбора займет народный артист Украины и бессменный спарринг-партнер Сергея Притулы – Андрей Данилко. Комментарий артиста и другие подробности Нацотбора на Евровидение 2020 по ссылке.

Названы номинанты на "Золотой глобус 2020"

"Золотой Глобус" Фото: Getty Images

Уже по традиции церемония "Золотой глобус" откроет сезон наград. Состоится мероприятие в воскресенье, 5 января 2020 года, в 17:00 по тихоокеанскому времени и в 20:00 по восточному. Церемония пройдет в отеле Beverly Hilton в Беверли Хиллз, Калифорния.

Ранее стали известны имена первых лауреатов, ведущего и другие подробности предстоящей церемонии "Золотой глобус 2020", а теперь объявлены номинанты на премию. В категории "Лучший фильм" поборются такие картины: "Ирландец" (The Irishman), "Брачная история" (Marriage Story), "1917", "Джокер" (Joker), "Маленькие женщины" (Little Women). Смотрите полный список номинантов на "Золотой глобус 2020".

Откровенное признание Оли Поляковой

Оля Полякова Фото: facebook/polyakovamusic

Известная певица Оля Полякова спустя несколько лет сделала заявление и призналась, что стала жертвой сексуального домогательства со стороны бывшего министра культуры Украины. Фамилии артистка не назвала, но уточнила, что неприятный инцидент произошел с ней во время президентства Виктора Януковича. Оля Полякова рассказала подробности инцидента.

Скандал вокруг "Мисс Львов 2018"

"Мисс Львов 2018" Наталья Болюх Фото: Instagram.com

Обладательница титула "Мисс Львов 2018" Наталья Болюх на днях оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву. Так, на своей странице в Instagram 24-летняя девушка опубликовала кадры, которые были сделаны во время поездки в российскую столицу. Более того, она скрыла этот факт и рассказала журналистам, что отправилась в Амстердам.

Позже девушка заявила, что у нее много друзей в России, которые разделяют ее мысли и видение касательно политической ситуации. Но скандал с ее поездкой получил продолжение. Дело в том, что ее друг, чиновник российской Государственной Думы Алик Назарян, который и постил фотографии Натальи на своей странице в Instagram, резко высказался об Украине и Крыме.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.