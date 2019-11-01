Главное за неделю: первые лауреаты "Оскара 2020" и пополнение в семье Рики Мартина

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости шоу-бизнеса за неделю Фото: Getty Images, YouTube

Текущая неделя запомнится яркими новостями из мира шоу-бизнеса. Так, в Лос-Анджелесе названы первые лауреаты "Оскара 2020", а "Джокер" выдвинули на 16 номинаций премии из 24. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Governors Awards 2019

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Governors Awards 2019, которую неофициально называют репетицией "Оскара". Все потому, что именно с нее начинается сезон вручения наград. В рамках Governors Awards 2019 вручили несколько почетных "Оскаров" тем деятелям киноискусства, которые внесли в него наибольший вклад, а именно Дэвиду Линчу, киноактеру Уэсу Стьюди, режиссеру Лине Вертимюллер и актрисе Джине Дэвис.

Для голливудских знаменитостей это важное мероприятие, поэтому на красной дорожке церемонии можно было лицезреть сплошной шик и блеск от мировых дизайнеров. Сегодня.Lifestyle поделились фотоподборкой.

"Джокер" номинирован на все основные категории премии "Оскар 2020"

Лента стала одной из самых обсуждаемых и успешных кинокартин 2019 года. "Джокер" обогнал даже "Дедпула" и стал наиболее кассовым фильмом в категории R! Фильм выдвинули на награды во всех основных категориях – 16 из 24 возможных, включая "Лучший фильм года", "Лучший режиссер" и "Лучшая мужская роль". Мы рассказали, на победу в каких номинациях еще претендует "Джокер".

Рики Мартин со своим мужем в четвертый раз стали родителями

Рики Мартин с мужем Джованом Йосефом и новорожденным сыном Фото: instagram.com/ricky_martin

Популярный певец Рики Мартин, который в конце прошлого года в третий раз стал отцом, снова поделился радостным событием – их семья с мужем Джованом Йосефом стала больше. Суррогатная мать родила им сына. Для 47-летнего Мартина это уже четвертый ребенок, а вот для 35-летнего Джована – второй.

Своим счастьем родители поделились на Instagram-страницах. Публикации Мартин и Йосеф сопроводили снимком, на котором позируют с новорожденным сыном. "Родился наш сын Рен Мартин-Йосеф", – написал счастливый звездный отец Рики Мартин.

Роман Грищук стал отцом

Роман Грищук с супругой Анной Гресь Фото: instagram.com/grishchuk

29-летний юморист, руководитель "Мамахохотала", а ныне – нардеп от партии "Слуга народа" Роман Грищук стал отцом. 30 октября в 19:19 его супруга Анна Гресь родила сына.

О том, что Анна Гресь и Роман Грищук ждут ребенка, стало известно еще в июле. Тогда, судя по всему, девушка пребывала на шестом месяце беременности. Анна и Роман сразу сообщили пол ребенка – у пары родился мальчик. Имя малыша супруги пока не называют. Однако на своих страницах в Instagram новоиспеченные родители поделились первыми фото из роддома.

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