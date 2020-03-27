Главное за неделю: изоляция принца Чарльза и горе в семье Ротару

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

На этой неделе стало известно, что принц Чарльз заразился COVID-19, у Софии Ротару умер близкий человек, а юморист Евгений Петросян стал отцом. Подробнее о главных событиях читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

Итальянская актриса умерла от коронавируса

23 марта от коронавируса скончалась знаменитая в 40-50-х годах итальянская актриса Лючия Бозе. О смерти 89-летней звезды в Instagram сообщил ее сын, известный испанский певец Мигель Бозе.

"Дорогие друзья... Сообщаю, что моя мать Лючия Бозе только что умерла. Она уже в лучших местах", – написал Мигель, опубликовав фото матери.

INSTAGRAM

Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом. Отметим, Лючия Бозе скончалась в одной из больниц Сеговии, Испания. Это уже второй летальный случай в мире шоу-бизнеса. До этого из-за опасного вируса скончался пожилой отец британской актрисы Софии Майлс

Саксофонист Ману Дибанго умер от коронавируса

Саксофонист Ману Дибанго Фото: Getty Images

Известный французский саксофонист Ману Дибанго умер от заражения COVID-19 24 марта, на 87-м году жизни. О смерти Ману Дибанго сообщила его семья: "Дорогие друзья, дорогие поклонники... С глубокой грустью мы объявляем о смерти Ману Дибанго. Он умер 24 марта 2020 года в возрасте 86 лет в результате COVID-19".

Ману Дибанго – первая известная личность во Франции их тех, кто не смог побороть COVID-19.

Еще одна жертва коронавируса – актер Марк Блум

Маркл Блум Фото: Getty Images

25 марта в Нью-Йорке скончался звезда сериалов Марк Блум. 70-летний актер скончался от осложнений после заражения коронавирусом. О смерти артиста сообщил в четверг в Twitter нью-йоркский театр Playwrights Horizons.

Марк Блум был актером театра и кино, снимался в многосерийных фильмах таких, как "Ты" и "Крокодил Данди". Его фильмография насчитывает около 80 работ.

Лев Лещенко и Игорь Николаев попали в больницу

Игорь Николаев и Лев Лещенко Фото: instagram.com/leshchenko_lv, instagram.com/igor_nikolaev_music

Известный советский и российский певец Лев Лещенко на днях был госпитализирован с подозрением на коронавирус. 26 марта появилась информация о том, что у артиста подтвердился COVID-19. Кроме того, СМИ сообщили, что у Льва Лещенко начался отек легких – как осложнение заболевания.

Позже лечащий врач знаменитости Денис Проценко сообщил, что у Льва Лещенко действительно обнаружен коронавирус. В первые дни состояние Льва Лещенко ухудшилось и он был доставлен в реанимацию. Однако на данный момент артист чувствует себя лучше, не нуждается в дополнительном кислороде и в ближайшее время его переведут в госпитальное отделение.

26 марта также стало известно о госпитализации российского певца и композитора Игоря Николаева с подозрением на коронавирус. По информации СМИ, предварительно у Игоря Николаева диагностирован COVID-19. Вероятно, положительный результат показал экспресс-тест, теперь медики ожидают результаты ПЦР-теста.

Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой Фото: instagram.com/uliaveronika

Его супруга Юлия Проскурякова сделала заявление на своей странице в Instagram. Женщина обратилась к поклонникам и журналистам с просьбой не беспокоить вопросами о состоянии артиста, так как пока они сами в ожидании точного диагноза. Кроме того, Николай мог заразиться от Лещенко на праздновании дня рождения сестры Игоря Крутого – Аллы.

Принц Чарльз борется с коронавирусом

25 марта в Букингемском дворце подтвердили коронавирус у принца Чарльза. 71-летний сын королевы Елизаветы II мог заразиться от князя Монако Альбера II во время посещения мероприятия организации WaterAid. На данный момент монарх находится на самоизоляции и продолжает дистанционно выполнять свои королевские обязанности.

Его супруга Камилла также сдала тест на коронавирус, но он оказался отрицательным. На данный момент супруги находятся на самоизоляции в шотландском замке.

Тилль Линдеманн срочно госпитализирован с коронавирусом – СМИ

Тилль Линдеманн Фото: Getty Images

Всемирно известный артист, солист культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн доставлен в одну из больниц Берлина с коронавирусом.

По информации СМИя, состояние 57-летнего Тилля Линдеманна тяжелое, он находится в реанимации. Музыкант обратился к врачу с жалобой на высокую температуру. Медики обнаружили у солиста Rammstein пневмонию и сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.

В семье Софии Ротару случилось горе

Семья Софии Ротару Фото: Instagram

У известной певицы Софии Ротару умер близкий человек. На своей официальной странице в Instagram 72-летняя артистка сообщила о смерти мужа ее родной сестры Лидии. Сергей Хлябич ушел из жизни утром, 24 марта.

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Причину смерти София Михайловна не назвала, а лишь опубликовала фото Сергея со словами скорби.

"Сегодня утром ушел из жизни муж моей сестры Лидии. Скорбим и соболезнуем", – написала Ротару в Instastories.

INSTAGRAM

Сергей Хлябич – отец украинской певицы Sonya Key, у которой запланирована свадьба на это лето. В браке с мамой артистки – Лидией Ротару – Хлябич прожил 40 лет.

Отметим, что в июне украинская певица Sonya Kay и ее жених планировали сыграть свадьбу. Мероприятие запланировано в Киеве и обойдется молодоженам приблизительно в 100 тысяч долларов.

У Евгения Петросяна и его молодой супруги родился сын – СМИ

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: Instagram

23 марта в СМИ появилась информация о том, что российский юморист Евгений Петросян и его 31-летняя супруга Татьяна Брухунова стали родителями. По информации знакомого семьи, супруги отправились в Дубай не просто на отдых, а чтобы там на свет появился их сын.

Сами же супруги эту информацию опровергли и попросили журналистов не распространять лживую информацию.

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