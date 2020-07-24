Главное за неделю: победа Украины на "Славянском базаре" и помолвка Седоковой
Узнайте главные новости текущей недели
Уходящая неделя запомнится радостными, грустными и даже скандальными событиями из мира шоу-бизнеса. Так, Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп "хотел ее убить", экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок стал отцом в четвертый раз, а 99-летний принц Филипп впервые за долгое время появился на публике.
Об этом и многом другом читайте в материале Сегодня.Lifestyle.
В этом году представительницей Украины стала победительница третьего сезона вокального талант-шоу "Голос. Дети" и десятого сезона шоу "X-Фактор", а также – участница Нацотбора Украины на "Евровидение-2020" Элина Иващенко.
На конкурсе Элина получила первую премию и специальный приз президента Беларуси "Славянская надежда".
Американская рэп-исполнительница Ники Минаж объявила о своей беременности первенцем. Певица ожидает ребенка от своего супруга Кеннета Петти, за которого она вышла замуж в прошлом году. Отметим, что Кеннет ранее был осужден за непредумышленное убийство и числится как сексуальный преступник.
Российская актриса Марина Макарова, известная по съемкам в сериалах "Убойная сила" и "Тайны следствия" скончалась в возрасте 45 лет от рака желудка.
Как стало известно, четвертую стадию рака желудка актрисе диагностировали в июне этого года. Женщина прошла курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере. На лечение актрисы деньги собирали всем городом.
Американская актриса Эмбер Херд заявила в Высоком суде Лондона, что ее бывший муж Джонни Депп "много раз" угрожал убить ее, когда они были еще в браке.
Напомним, на этот раз Депп судится с британским таблоидом The Sun, выпускавшим материалы о насилии актера по отношению к Эмбер Херд.
В письменном заявлении свидетеля, представленном в суде, сообщается, что Херд обвинила Деппа в том, что он подверг ее словесному и физическому насилию, включая крики, ругань, угрозы, удары руками, удары ногами, удары головой и удушье.
Лидер групп "Ляпис 98" и "Brutto", 48-летний музыкант Сергей Михалок стал отцом в четвертый раз. Его супруга Светлана Зеленковская родила сына. Для Сергея и Светланы это третий общий ребенок. 7 лет назад Светлана родила сына Макара, а год назад на свет появился Федор. У Михалка есть взрослый сын Павел от предыдущих отношений. У Светланы от первого брака есть 18-летняя дочь Аксинья.
Муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп впервые за долгое время вышел в свет. Он принял участие в торжественной церемонии в Виндзорском замке.
Оказалось, что герцог Эдинбургский передал почетный титул полковника отряда стрелков своей невестке, жене принца Чарльза Камилле, герцогине Корнуольской.
37-летняя певица Анна Седокова в третий раз собралась под венец. Ее избранником стал 28-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. Радостной новостью артистка поделилась на своей страничке в Instagram.
Анна написала трогательные слова в адрес Тиммы и сообщила подписчикам, что спортсмен сделал ей предложение.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное