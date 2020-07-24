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Главное за неделю: победа Украины на "Славянском базаре" и помолвка Седоковой

Сегодня, 18:56

Узнайте главные новости текущей недели

Уходящая неделя запомнится радостными, грустными и даже скандальными событиями из мира шоу-бизнеса. Так, Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп "хотел ее убить", экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок стал отцом в четвертый раз, а 99-летний принц Филипп впервые за долгое время появился на публике.

Об этом и многом другом читайте в материале Сегодня.Lifestyle.

Славянский Базар-2020: какое место на конкурсе заняла Украина

В этом году представительницей Украины стала победительница третьего сезона вокального талант-шоу "Голос. Дети" и десятого сезона шоу "X-Фактор", а также – участница Нацотбора Украины на "Евровидение-2020" Элина Иващенко.

На конкурсе Элина получила первую премию и специальный приз президента Беларуси "Славянская надежда".

Победительница "Х-фактора-10" Элина Иващенко
Победительница "Х-фактора-10" Элина Иващенко
Фото: instagram.com/elina.ivashchenko_official

37-летняя Ники Минаж беременна первенцем от мужа-уголовника

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж объявила о своей беременности первенцем. Певица ожидает ребенка от своего супруга Кеннета Петти, за которого она вышла замуж в прошлом году. Отметим, что Кеннет ранее был осужден за непредумышленное убийство и числится как сексуальный преступник.

Ники Минаж
Ники Минаж
Фото: instagram.com/nickiminaj

Звезда "Убойной силы" скончалась в возрасте 45 лет

Российская актриса Марина Макарова, известная по съемкам в сериалах "Убойная сила" и "Тайны следствия" скончалась в возрасте 45 лет от рака желудка.

Как стало известно, четвертую стадию рака желудка актрисе диагностировали в июне этого года. Женщина прошла курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере. На лечение актрисы деньги собирали всем городом.

Марина Макарова
Марина Макарова
Фото: kino-teatr.ru

"Угрожал убить": Эмбер Херд сделала новое скандальное заявление о Джонни Деппе

Американская актриса Эмбер Херд заявила в Высоком суде Лондона, что ее бывший муж Джонни Депп "много раз" угрожал убить ее, когда они были еще в браке.

Напомним, на этот раз Депп судится с британским таблоидом The Sun, выпускавшим материалы о насилии актера по отношению к Эмбер Херд.

В письменном заявлении свидетеля, представленном в суде, сообщается, что Херд обвинила Деппа в том, что он подверг ее словесному и физическому насилию, включая крики, ругань, угрозы, удары руками, удары ногами, удары головой и удушье.

Джонни Депп и Эмбер Херд
Джонни Депп и Эмбер Херд
Фото: Getty Images

Сергей Михалок из "Ляпис 98" и "Brutto" стал отцом в четвертый раз

Лидер групп "Ляпис 98" и "Brutto", 48-летний музыкант Сергей Михалок стал отцом в четвертый раз. Его супруга Светлана Зеленковская родила сына. Для Сергея и Светланы это третий общий ребенок. 7 лет назад Светлана родила сына Макара, а год назад на свет появился Федор. У Михалка есть взрослый сын Павел от предыдущих отношений. У Светланы от первого брака есть 18-летняя дочь Аксинья.

Музыкант Сергей Михалок
Музыкант Сергей Михалок

99-летний принц Филипп впервые за долгое время появился на публике

Муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп впервые за долгое время вышел в свет. Он принял участие в торжественной церемонии в Виндзорском замке.

Оказалось, что герцог Эдинбургский передал почетный титул полковника отряда стрелков своей невестке, жене принца Чарльза Камилле, герцогине Корнуольской.

Принц Филипп
Принц Филипп
Фото: instagram.com/clarencehouse

Анна Седокова в третий раз выходит замуж

37-летняя певица Анна Седокова в третий раз собралась под венец. Ее избранником стал 28-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. Радостной новостью артистка поделилась на своей страничке в Instagram.

Анна Седокова и Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма
Фото: instagram.com/annasedokova

Анна написала трогательные слова в адрес Тиммы и сообщила подписчикам, что спортсмен сделал ей предложение.

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