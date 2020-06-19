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Главное за неделю: Варнаву исключила из "черного списка" Минкульта, а Евровидение меняет правила

Сегодня, 19:30

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Российской артистке Екатерине Варнаве разрешили въезд в Украину, организаторы сменили правила "Евровидения" на 2021 год, а королева Британии Елизавета II впервые в истории нарушила королевский протокол. Подробнее о главных событиях читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

Екатерину Варнаву исключили из "черного списка" СБУ

Российская артистка Екатерина Варнава
Российская артистка Екатерина Варнава
Фото: instagram.com/kativarnava

Российская ведущая Екатерина Варнава в марте прошлого года была внесена в "черный список" лиц, которые представляют угрозу украинской национальной безопасности. Сама же артистка не раз утверждала, что очень любит Украину и хотела бы, чтобы запрет на въезд ей отменили. Она искренне не понимала, почему СБУ приняло такое решение.

По словам Екатерины, один из украинских телеканалов пытался через суд отменить запрет, но в этому уже не было смысла, ведь Министерство культуры, молодежи и спорта Украины 18 марта 2020 года приняло решение исключить Екатерину Варнаву из "черного списка". Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте ведомства.

mincult.kmu.gov.ua/control

Организаторы Евровидения-2021 поменяли правила

Песенный конкурс "Евровидение"
Песенный конкурс "Евровидение"
Фото: Getty Images

Ежегодный песенный конкурс "Евровидение" состоится в мае 2021 года в Роттердаме (Нидерланды). Организаторы решили не менять город и продолжили подготовку музыкального конкурса на арене Роттердам Ахой.

Но в условиях пандемии коронавируса также пришлось сменить и правила проведения. Комитет "Евровидения" принял решение:

  • разрешить на один год в качестве эксперимента записывать бэк-вокал на инструментальную фонограмму песни (для того, чтобы участники путешествовали с меньшей делегацией);
  • участникам разрешается самостоятельно выбирать, использовать записанный бэк-вокал или нет;
  • дать возможность участникам совмещать "живой" и записанный бэк-вокал.

Елизавета II нарушила королевский протокол

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II совершила первый видеозвонок в Zoom, что стало историческим событием. Согласно протоколу, королева предпочитает общаться с человеком лично, не используя современных технологий, но ситуация в связи с пандемией изменила правила в королевской семье.

Фрагменты этого исторического события опубликовали на официальной странице Букингемского дворца в Instagram.

INSTAGRAM

Королева устроила конференцию, к которой присоединилась ее дочь Анна и британцы. Темой 45-минутной беседы стал коронавирус. Елизавета II пообщалась с руководителями волонтерских организаций, которые оказывают помощь инфицированным COVID-19, а также теми, чьи родственники едва не умерли из-за недуга.

Коронавирус у участницы "Супермодели по-украински"

Участница популярного реалити-шоу "Супермодели по-украински" Арина Любителева переболела коронавирусом. По словам девушки, она боролась с недугом на протяжении трех недель, и к счастью, никто из ее близких не заразился.

Участница "Супермодели по-украински" Арина Любителева
Участница "Супермодели по-украински" Арина Любителева
Фото: instagram.com/im.arinari

Заразилась Арина от своей подруги, с которой встретилась попить кофе. Девушки придерживались всех правил, а у подруги модели и вовсе не было никаких признаков COVID-19.

"Я переболела COVID-19. После послабления карантина я решила увидеться с подругой на кофе. Она врач, когда мы увиделись у нее было отличное самочувствие, а признаков коронавируса не было. Гуляли мы около часа на открытой территории, были в масках, сняли их только тогда, когда сели пить кофе в машине. Она ни разу не кашлянула и не чихнула, в отличии от меня. Но я брала ее телефон для того, чтобы сделать фото, наверно, так и заразилась", – поделилась Арина с подписчиками.

MONATIK дал первый концерт после карантина

Певец MONATIK одним из первых из украинских артистов после карантина дал концерт, не нарушая правил. Мероприятие состоялось в одном из заведений Одессы под открытым небом.

Дмитрию Монатику из-за погодных условий пришлось выступать под проливным дождем. Вместе с артистом на сцене появилась Надя Дорофеева, с которой он исполнил хит "Глубоко". Но не это стало главной неожиданностью вечера – еще одна коллега MONATIK устроила ему сюрприз – Вера Брежнева приехала в Одессу специально на концерт к певцу, с которым они недавно выпустили хит этого лета под названием "ВЕЧЕРиНОЧКА".

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Веру Брежневу приняли за жену Владимира Зеленского

Турецкая газета приняла певицу Веру Брежневу за жену президента Владимира Зеленского. Их совместный кадр из фильма "8 лучших свиданий" опубликовали на развороте печатного издания.

Газета Hurriyet приняла Брежневу за жену Зеленского | Фото: Соцсети

Ошибку в издательстве обнаружили, и на сайте издания в материале с заголовком "Жена украинского лидера госпитализирована с коронавирусом" заменили фотографию. А вот в печатной версии газеты, вышедшей 17 июня, "женатые" Брежнева и Зеленский остались.

Также предлагаем вам послушать музыкальные премьеры украинских исполнителей на этой недели.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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