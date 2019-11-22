Главное за неделю: причина развода Каминских и яркий концерт Олега Винника
Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя
Текущая неделя запомнится неожиданными новостями из мира шоу-бизнеса. Так, Эдгар Каминский признался, почему подал на развод со Славой, а поклонники Олега Винника устроили драку во время концерта своего кумира. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.
Певица и пластический хирург развелись этим летом. Как выяснилось, это было обдуманное решение, которое назревало уже несколько лет. Впервые Эдгар Каминский назвал причину развода. По его словам, ключевую роль сыграла ревность экс-супруги. Кроме того, он заявил, что Слава Каминская хотела улучшить себя – увеличить грудь и изменить нос, однако Эдгар был против этого, в результате случались конфликты. Стоит отметить, что это версия Эдгара Каминского. Слава же ранее признавалась, что экс-супруг еще не нагулялся.
К слову, Эдгар Каминский заявил, что уже состоит в новых отношениях.
21 ноября в киевском Дворце спорта состоялся долгожданный концерт Олега Винника. В зале – аншлаг, а в фан-зоне – драка.
Как рассказали поклонники певца, которые присутствовали на концерте, еще в холле перед входом в зал началась давка. Фанатки с криками "Ганьба!" набросились на охранников и пытались первыми пройти через двери. Особенно тяжело было передвигаться в фан-зоне, поскольку поклонники хотели разместиться ближе к сцене, в результате чего между фанатками во время концерта состоялась даже драка.
14 ноября организаторы конкурса "Мисс Украина Вселенная" заявили, что американское посольство отказало в открытии визы 26-летней Анастасии Субботе, которая 8 декабря должна представить нашу страну в Атланте. После подачи апелляции для повторного пересмотра документов, Посольство США приняло окончательное решение.
Так, представительнице Украины все-таки открыли визу и теперь девушка сможет представить нашу страну на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2019". Об этом Сегодня.Lifestyle эксклюзивно рассказала сама Анастасия Суббота.
Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, гендиректор которого ушел в отставку, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году. В компании отмену мероприятия объяснили тем, что бренду необходимо провести работу над имиджем.
Популярная певица Ани Лорак – в центре внимания. Фанаты активно обсуждают возможную вторую беременность артистки. А поводом для дискуссий стало опубликованное видео на официальной странице звезды в Instagram. В честь завершения тура "Дива" Ани Лорак поделилась кадрами с концерта, после которых поклонники заподозрили 41-летнюю певицу во второй беременности.
На опубликованном видео Каролина запечатлена в концертных костюмах и местами действительно просматривается округлившийся животик.
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