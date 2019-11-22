Главное за неделю: причина развода Каминских и яркий концерт Олега Винника

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости шоу-бизнеса за неделю Фото: Instagram.com

Текущая неделя запомнится неожиданными новостями из мира шоу-бизнеса. Так, Эдгар Каминский признался, почему подал на развод со Славой, а поклонники Олега Винника устроили драку во время концерта своего кумира. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Эдгар Каминский назвал причину развода со Славой

Певица и пластический хирург развелись этим летом. Как выяснилось, это было обдуманное решение, которое назревало уже несколько лет. Впервые Эдгар Каминский назвал причину развода. По его словам, ключевую роль сыграла ревность экс-супруги. Кроме того, он заявил, что Слава Каминская хотела улучшить себя – увеличить грудь и изменить нос, однако Эдгар был против этого, в результате случались конфликты. Стоит отметить, что это версия Эдгара Каминского. Слава же ранее признавалась, что экс-супруг еще не нагулялся.

К слову, Эдгар Каминский заявил, что уже состоит в новых отношениях.

Концерт Олега Винника в Киеве

Олег Винник и Потап во Дворце спорта Фото: пресс-служба

21 ноября в киевском Дворце спорта состоялся долгожданный концерт Олега Винника. В зале – аншлаг, а в фан-зоне – драка.

Как рассказали поклонники певца, которые присутствовали на концерте, еще в холле перед входом в зал началась давка. Фанатки с криками "Ганьба!" набросились на охранников и пытались первыми пройти через двери. Особенно тяжело было передвигаться в фан-зоне, поскольку поклонники хотели разместиться ближе к сцене, в результате чего между фанатками во время концерта состоялась даже драка.

Посольство США согласилось дать визу "Мисс Украине Вселенной"

Анастасия Суббота Фото: Instagram.com

14 ноября организаторы конкурса "Мисс Украина Вселенная" заявили, что американское посольство отказало в открытии визы 26-летней Анастасии Субботе, которая 8 декабря должна представить нашу страну в Атланте. После подачи апелляции для повторного пересмотра документов, Посольство США приняло окончательное решение.

Так, представительнице Украины все-таки открыли визу и теперь девушка сможет представить нашу страну на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2019". Об этом Сегодня.Lifestyle эксклюзивно рассказала сама Анастасия Суббота.

Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу

Шоу Victoria's Secret Фото: Getty Images

Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, гендиректор которого ушел в отставку, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году. В компании отмену мероприятия объяснили тем, что бренду необходимо провести работу над имиджем.

Ани Лорак заподозрили в беременности

Ани Лорак

Популярная певица Ани Лорак – в центре внимания. Фанаты активно обсуждают возможную вторую беременность артистки. А поводом для дискуссий стало опубликованное видео на официальной странице звезды в Instagram. В честь завершения тура "Дива" Ани Лорак поделилась кадрами с концерта, после которых поклонники заподозрили 41-летнюю певицу во второй беременности.

На опубликованном видео Каролина запечатлена в концертных костюмах и местами действительно просматривается округлившийся животик.

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