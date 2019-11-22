Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Главное за неделю: причина развода Каминских и яркий концерт Олега Винника

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:34
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Фото: Instagram.com

Текущая неделя запомнится неожиданными новостями из мира шоу-бизнеса. Так, Эдгар Каминский признался, почему подал на развод со Славой, а поклонники Олега Винника устроили драку во время концерта своего кумира. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Эдгар Каминский назвал причину развода со Славой

Певица и пластический хирург развелись этим летом. Как выяснилось, это было обдуманное решение, которое назревало уже несколько лет. Впервые Эдгар Каминский назвал причину развода. По его словам, ключевую роль сыграла ревность экс-супруги. Кроме того, он заявил, что Слава Каминская хотела улучшить себя – увеличить грудь и изменить нос, однако Эдгар был против этого, в результате случались конфликты. Стоит отметить, что это версия Эдгара Каминского. Слава же ранее признавалась, что экс-супруг еще не нагулялся.

К слову, Эдгар Каминский заявил, что уже состоит в новых отношениях.

Концерт Олега Винника в Киеве

Олег Винник и Потап во Дворце спорта
Олег Винник и Потап во Дворце спорта
Фото: пресс-служба

21 ноября в киевском Дворце спорта состоялся долгожданный концерт Олега Винника. В зале – аншлаг, а в фан-зоне – драка.

Как рассказали поклонники певца, которые присутствовали на концерте, еще в холле перед входом в зал началась давка. Фанатки с криками "Ганьба!" набросились на охранников и пытались первыми пройти через двери. Особенно тяжело было передвигаться в фан-зоне, поскольку поклонники хотели разместиться ближе к сцене, в результате чего между фанатками во время концерта состоялась даже драка.

Посольство США согласилось дать визу "Мисс Украине Вселенной"

Анастасия Суббота
Анастасия Суббота
Фото: Instagram.com

14 ноября организаторы конкурса "Мисс Украина Вселенная" заявили, что американское посольство отказало в открытии визы 26-летней Анастасии Субботе, которая 8 декабря должна представить нашу страну в Атланте. После подачи апелляции для повторного пересмотра документов, Посольство США приняло окончательное решение.

Так, представительнице Украины все-таки открыли визу и теперь девушка сможет представить нашу страну на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2019". Об этом Сегодня.Lifestyle эксклюзивно рассказала сама Анастасия Суббота.

Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу

Шоу Victoria's Secret
Шоу Victoria's Secret
Фото: Getty Images

Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, гендиректор которого ушел в отставку, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году. В компании отмену мероприятия объяснили тем, что бренду необходимо провести работу над имиджем.

Ани Лорак заподозрили в беременности

Ани Лорак
Ани Лорак

Популярная певица Ани Лорак – в центре внимания. Фанаты активно обсуждают возможную вторую беременность артистки. А поводом для дискуссий стало опубликованное видео на официальной странице звезды в Instagram. В честь завершения тура "Дива" Ани Лорак поделилась кадрами с концерта, после которых поклонники заподозрили 41-летнюю певицу во второй беременности.

На опубликованном видео Каролина запечатлена в концертных костюмах и местами действительно просматривается округлившийся животик.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Хотела увеличить грудь": Эдгар Каминский о разногласиях с экс-женой Славой Олег Винник презентовал новый трек «Безумная Любовь» Олег Винник: биография и интересные факты о феномене украинской эстрады
Ани Лорак мисс украина вселенная Олег Винник Victoria's Secret Show главное за неделю развод Славы Каминской Анастасия Суббота
Реклама

Новости партнеров

5 имен женщин, которые притягивают мужчин
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Почему с возрастом люди меньше спят?
Почему с возрастом люди меньше спят?
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 14:38Wellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

Вчера, 09:10Fun

"Кусочек ткани, а не платье": невеста на фото удивила нарядом

Вчера, 09:00Fun

Пес из-за мутации навсегда останется щенком: фото

Вчера, 07:52Wellness

Какой вред ребенку могут принести запущенные аденоиды: советы врачей

21 ноябряСтиль

Мисс элегантность: Елена Зеленская покорила нарядом с необычным декольте

21 ноябряEvents

Поздравления с Днем Михаила 2019: короткие стихи и проза

21 ноябряFun

Михайлов день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

21 ноябряFood

Новогодний салат из куриной печени с корейской морковью

21 ноябряFun

21 ноября: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

21 ноябряWellness

Почему кружится голова посреди дня: причины и методы лечения

21 ноябряШоу-бизнес

"Заворотнюк умерла час назад": семья актрисы шокирована очередными новостями

21 ноябряТехно

Человека впервые ввели в состояние анабиоза

20 ноябряFun

Сеть удивили провокационные снимки сына президента

20 ноябряFood

Мясные блюда на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

20 ноябряWellness

Почему выпадают волосы: причины проблемы и способы ее решения

20 ноябряАфиша

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Новости партнеров

Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
Григорий Чапкис рассказал о молодой возлюбленной
Григорий Чапкис рассказал о молодой возлюбленной
Старость препятствует появлению рака
Старость препятствует появлению рака
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
"Если бы не муж, я бы слетела с катушек": откровения Поляковой
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Ани Лорак сменила прическу и стала выглядеть еще моложе (фото)
Ани Лорак сменила прическу и стала выглядеть еще моложе (фото)