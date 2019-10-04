Главное за неделю: путешествие Тома Круза по Украине и свадьба Джастина Бибера

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости шоу-бизнеса за неделю Фото: Instagram.com, пресс-служба

Текущая неделя запомнится яркими новостями из шоу-бизнеса. Так, голливудский актер Том Круз посетил Украину, в то время как певица MARUV номинирована на российскую премию. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Том Круз посетил Украину

Известный голливудский актер Том Круз, который посетил киевское метро и встретился с Владимиром Зеленским, отправился в Одессу, где позавтракал в одном из местных ресторанов, а уже после обеда актера принимал мэр города Львова Андрей Садовой. Отметим, что главная цель его визита в нашу страну – выбрать локации для съемки своего нового фильма. Уже известно, какой фильм будет снимать Том Круз в Украине.

Участие Олега Винника в российской акции

Украинский певец Олег Винник прокомментировал появление в проекте #ВСЕММИР и заявил, что участвовал во флешмобе ко Дню мира и не давал согласия на использование его видео в общем ролике. Об этом он сообщил в рамках встречи с представителями телевидения. Об участии в проекте российских артистов Олег Винник узнал непосредственно в день выхода видеоклипа. Полный список участников флешмоба до этого ему не был известен.

Артист извинился перед семьями воинов, погибших во время захвата Крыма, объяснив, что не знал о подобных случаях, а также ответил на вопрос, чей Крым. Винник также отметил, что в течение последних трех лет ему предлагают туры по всей России, у артиста множество заказов, однако он ни разу не согласился ни на одно предложение.

Кроме того, Олег Винник рассказал, за кого голосовал на президентских выборах.

MARUV номинирована на российскую премию

MARUV номинирована на премию MTV Россия Фото: instagram.com/maruvofficial

Скандальная певица MARUV, которая активно выступает на территории РФ, номинирована на российскую премию. Стало известно, что MARUV попала в номинацию "Лучший артист" по версии MTV Россия. Об этом сообщила сама звезда на своей странице в Instagram, а также попросила подписчиков поддержать ее.

Кроме MARUV, на звание "Лучший артист" номинированы: Little Big, FACE, Noize MC, Zivert.

Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин

Джастин Бибер и Хейли Болдуин, которые официально оформили отношения в Нью-Йорке еще в сентябре 2018, спустя год устроили пышное торжество. Свадьба Бибера состоялась в Южной Каролине в понедельник, 30 сентября. Молодожены обменялись клятвами на роскошном прибрежном курорте Montage Palmetto Bluff в присутствии 154 гостей.

Торжество началось с выступлений Кендалл Дженнер, Джейдена Смита и других звездных гостей. Банкетный зал был украшен компанией Revelry Event Designers из Лос-Анджелеса, которая поставляет декорации для таких престижных премий, как "Оскар" и "Грэмми". Уже появились свадебные фото Джастина Бибера и Хейли Болдуин.

Секс-скандал вокруг Пласидо Доминго

Пласидо Доминго Фото: Getty Images

Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго после массовых обвинений в сексуальных домогательствах покинул пост генерального директора оперы Лос-Анджелеса, который занимал на протяжении 16 лет. 78-летний певец также отменил все свои выступления в опере.

Сам артист не считает себя виновным, но после обвинений со стороны двух десятков женщин решил не подставлять коллег и не подвергать их репутацию рискам. Пласидо Доминго прокомментировал свое решение.

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