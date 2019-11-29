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Главное за неделю: результаты Детского Евровидения и откровения Славы Каминской

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:37
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Фото: Getty Images, Instagram.com, junioreurovision.tv

Текущая неделя запомнится неожиданными новостями из мира шоу-бизнеса. Так, Слава Каминская рассказала всю правду об отношениях с Эдгаром, а Венгрия отказалась от участия в Евровидении. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Результаты Детского Евровидения 2019

24 ноября в польском городе Гливице состоялся финал Детского Евровидения 2019. За первенство боролись представители 19 стран. Участница от Украины выступила под номером 13. София Иванько исполнила авторскую песню The Spirit of Music ("Дух музыки").

По результатам голосования зрителей и оценкам членов жюри, Детское Евровидение 2019 выиграла участница из Польши – Вики Габор с песней Superhero. Мы также показали, как выглядит турнирная таблица.

American Music Awards 2019

В Лос-Анджелесе прогремела церемония награждения музыкальной премии American Music Awards 2019. Как и в предыдущем году, певицу Тейлор Свифт признали "Артисткой года".

Но это была не единая награда, которую знаменитость унесла из зала Microsoft Theater. Тейлор Свифт также получила призы шести номинациях – звезда стала рекордсменом American Music Awards по количеству статуэток. Мы поделились полным списком лауреатов.

Елена Зеленская и Маша Ефросинина объединились в борьбе против насилия

Телеведущая, общественный и почетный посол ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина объединилась с первой леди Украины Еленой Зеленской в борьбе против насилия над женщинами.

Ефросинина обратила внимание общественности на необходимость создания приютов и колл-центра для жертв домашнего насилия. Кроме того, телеведущая рассказала о выставке, организованной в честь инициативы "16 днів активізму протидії насильству".

Венгрия отказалась от участия в Евровидении 2020

Логотип Евровидения 2020
Логотип Евровидения 2020
Фото: instagram.com/Eurovision

Международный песенный конкурс будет проходить в Роттердаме в мае 2020. Несмотря на то, что до конкурса осталось еще полгода, Венгрия успела принять решение отказаться от участия. Но, по инсайдерской информации, Венгрия отказалась от песенного конкурса из-за "чрезмерной гомосексуальности".

"Вместо того, чтобы участвовать в Евровидении в 2020 году, мы будем поддерживать ценную продукцию, созданную талантливыми венгерскими поп-музыкантами", – считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Слава Каминская шокировала заявлением экс-мужа

Эдгар Каминский и Слава из "НЕАНГЕЛОВ"
Эдгар Каминский и Слава из "НЕАНГЕЛОВ"
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса Слава и Эдгар Каминские этим летом развелись. Недавно откровенное интервью дал Эдгар Каминский, в ходе которого рассказал о новых отношениях, а теперь подробностями личной жизни решила поделиться Слава.

Так, по словам звезды, экс-супруг оплачивает лишь детский сад, а по поводу содержания детей ошарашил Славу своим предложением.

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