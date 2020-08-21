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Главное за неделю: Рурк выбрал место на кладбище в Украине, а Притула объявил о завершении карьеры актера

Сегодня, 20:35

Узнайте главные новости текущей недели

Эта неделя запомнится нам как радостными и грустными новостями, так и громкими скандалами. К примеру, известная телеведущая Снежана Егорова вызвала бурю обсуждений своим высказыванием об украинских героях, а вокруг "Детского Евровидения-2020" разгорелся скандал с участником.

А актер Микки Рурк уже нашел место на кладбище, где его похоронят. И оно находится не в США, а в Украине!

Более детально об этих и других новостях читайте в нашем материале о главных новостях уходящей недели.

Никита Добрынин и Даша Квиткова потратили больше 2 миллионов гривен на свадьбу

Экс-герой шоу "Холостяк" Никита Добрынин рассказал, во сколько им с его возлюбленной Дашей Квитковой обошлась их шикарная свадьба, которую пара сыграла 12 августа в Киеве. И это совсем не малая сумма! На декор, флористов, угощения для гостей и многое другое пара потратила более 2 миллионов гривен!

Даша Квиткова и Никита Добрынин
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Умер сценарист и автор песен Аллы Пугачевой – Борис Пастернак

Советский сценарист и поэт-песенник, родственник нобелевского лауреата Бориса Пастернака – Борис Пургалин (наст. фамилия – Пастернак) найден мертвым в Москве. Его тело нашли рано утром на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА России. Последнее время литератор находился там на лечении.

Поэт и сценарист Борис Пастернак
Поэт и сценарист Борис Пастернак
Фото: osv-tv.ru

Помощник Микки Рурка выбрал актеру место на кладбище в Украине

Звезда Голливуда, американский актер Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили в Украине. 67-летний лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA, номинант на премию "Оскар" отправил свою правую руку – Дмитрия Корнейчука в село на Хмельниччине, чтобы тот зарезервировал для знаменитости место на кладбище.

Актер Микки Рурк
Актер Микки Рурк
Фото: Getty Images

Детское Евровидение-2020: 12-летнего украинца отстранили от участия в Нацотборе

12-летнего Максима Ткачука с Волыни не допустили к участию в Национальном отборе на "Детское Евровидение-2020", которое состоится 29 ноября в Варшаве, из-за нарушения правил. Ранее юный вокалист победил в престижном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне, организованном РФ.

Известно, что бабушка Максима Ткачука подала документы на его участие в конкурсе "Детское Евровидение-2020", указав также, что он участвовал в лондонском конкурсе.

"Детское Евровидение"
"Детское Евровидение"
Фото: instagram.com/junioreurovisionofficial

Сергей Притула заявил о завершении актерской карьеры

Известный украинский телеведущий Сергей Притула, который будет баллотироваться в мэры Киева, заявил, что покидает проект "Вар’яти-шоу" и завершает актерскую карьеру. Отметим, что Притула был не только руководителем и актером коллектива, но и его редактором.

Ведущий Сергей Притула
Ведущий Сергей Притула
Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

Владимир Остапчук сделал предложение своей возлюбленной Кристине Горняк

Украинский телеведущий Владимир Остапчук сделал предложение своей возлюбленной, нотариусу Кристине Горняк. Ранее в комментарии Сегодня.Lifestyle Кристина рассказала, что сделает Владимиру сюрприз: пара улетела в Турцию, чтобы отпраздновать годовщину со дня знакомства. Похоже, что сюрприз ожидал и саму Кристину: Владимир сделал ей предложение на яхте, во время их заплыва по Босфору.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Фото: пресс-служба

Рагули и селюки: Снежана Егорова сделала скандальное заявление об украинских героях

Украинская ведущая Снежана Егорова высказалась об украинских героях. В новом интервью телезвезда назвала участников событий на Майдане "рагулями" и "селюками", чем вызвала гнев украинцев.

Ведущая Снежана Егорова
Ведущая Снежана Егорова
Фото: instagram.com/snezha_egorova

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