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Главное за неделю: смерть Юлии Началовой и номинанты кинопремии "Золота Дзиґа 2019"

Узнайте, какими новостями из мира шоу-бизнеса запомнилась текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:06
Дайджест в мире шоу-бизнеса за 18-22 марта
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На этой неделе произошло много важных и не только приятных событий. Так, 16 марта умерла певица Юлия Началова, а ведущий Нацотбора на "Евровидение" рассказал всю правду о конкурсе. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости в мире шоу-бизнеса за неделю. 

Сергей Притула раскрыл шокирующие подробности Нацотбора на "Евровидение 2019"

Ведущий Нацотбора 2019 сообщил, что некоторые артисты готовы были согласиться участвовать в конкурсе лишь при условии гарантированной победы. Певица Оля Полякова, по словам телеведущего, запросила 50 тысяч долларов за участие в Нацотборе. Без каких-либо объяснений продюсер TAYANNA Михаил Ясинский снял свою подопечную с участия в Нацотборе. На звонки музыкального продюсера Руслана Квинты ни певица, ни менеджмент не отвечали.

Сергей Притула также прокомментировал информацию о выступлениях Джамалы в РФ: "Это был удар под дых".

Умерла 38-летняя российская певица Юлия Началова

Артистка скончалась 16 марта от острой сердечной недостаточности, которая наступила в результате отека легких и мозга. 11 марта появилась информация о срочной госпитализации Юлии Началовой, однако тогда пресс-служба заявляла, что певица проходит плановое обследование.

Юлия Началова умерла 16 марта
Юлия Началова умерла 16 марта
Фото: instagram.com/julianachalova

Спустя несколько дней стало известно, что Юлия Началова попала в больницу в связи с резким повышением уровня сахара и обострением подагры. Кроме того, у артистки появилась ссадина на ноге, вследствие чего пошло заражение и появился отек. Чтобы избежать абсцесса, Юлию Началову прооперировали, однако стабилизировать состояние артистки не удалось. 12-летняя дочь певицы Вера до сих пор не может прийти в себя после смерти матери.

21 марта Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Попрощаться со звездой пришли поклонники и коллеги.

Названы номинанты кинопремии "Золота Дзиґа 2019"

Церемония награждения состоится 19 апреля, и уже известен полный список номинантов премии "Золота Дзиґа 2019". Лидерами по количеству номинаций являются такие кинокартины, как "Брама" (12), "Дике поле" (12), "Коли падають дерева" (10), "Донбас" (6). В категории "Лучший фильм" представлены: "Брама", "Гірська жінка: на війні", "Дике поле", "Донбас", "Коли падають дерева".

"Золота Дзиґа 2019": полный список номинантов
"Золота Дзиґа 2019": полный список номинантов
Фото: facebook.com/uafilmacademy

В СМИ появилась ложная информация о попытке суицида дочери Майкла Джексона

Западные СМИ сообщили, что дочь Майкла Джексона Пэрис была экстренно доставлена в больницу после того, как попыталась покончить с собой. Якобы девушка собиралась свести счеты с жизнью после выхода скандального фильма о своем отце. В киноленте "Покидая Неверленд" Майкла Джексона обвиняют в изнасиловании двоих несовершеннолетних мальчиков.

Дочь Майкла Джексона – Пэрис
Дочь Майкла Джексона – Пэрис
Фото: instagram.com/parisjackson

Однако Пэрис Джексон опровергла слухи о попытке самоубийства и обвинила СМИ во лжи. Спустя несколько дней дочь поп-короля вышла в свет со своим бойфрендом Габриэлем Гленном и показала, что она в полном порядке.

Леся Никитюк попала под капельницу

После поездки в Африку телеведущая вернулась домой. Однако состояние Никитюк резко ухудшилось и она попала под капельницу. Звезда сообщила, что причиной недуга могли стать проблемы с иммунитетом. Однако уже на следующий день Леся Никитюк вернулась к съемкам.

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