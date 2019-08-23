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Главное за неделю: скандал вокруг ANNA MARIA и беременность Наталки Карпы

Узнай, какими новостями запомнится текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:35
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Фото: Instagram.com

Текущая неделя была насыщенна весьма неожидаемыми, местами – шокирующими новостями из мира шоу-бизнеса. Так, стало известно, что скандальный дуэт ANNA MARIA выступит в РФ на конкурсе Новая волна, теща Сергея Притулы сбила ребенка. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Скандальный дуэт ANNA MARIA участвует в российском конкурсе

ANNA MARIA
ANNA MARIA
Фото: instagram.com/annamariaduet

Новая волна 2019 будет проходить в Сочи с 24 по 29 августа. Еще весной появилась новость, что Украина тоже будет принимать участие в нем – скандальный дуэт ANNA MARIA выступит на конкурсе.

Кроме того, стало известно, что от Украины выступит еще один конкурсант – Taras. Примечательно, что исполнитель является участником Молодежной оперной программы Большого театра России.

Однако дуэт ANNA MARIA более популярен в Украине и после участия в Нацотборе на Евровидение имеет скандальную репутацию, поэтому критика в сети обрушилась именно на него. Так, Анна и Мария Опанасюк на своей странице в Instagram анонсировали выступление на Новой волне 2019 и обратились к подписчикам с просьбой поддержать их.

Поклонники пожелали звездным сестрам удачи, однако негатива ANNA MARIA избежать не удалось. Многие украинцы считают, что после выступления на российском конкурсе девушки не должны возвращаться в Украину: "Назад не повертайтесь". Ведущий Нацотбора Сергей Притула тоже резко прокомментировал участие ANNA MARIA в Новой волне.

Украину на детском Евровидении 2019 представит София Иванько

В польском городе Гливице 24 ноября 2019 года пройдет один из самых масштабных песенных конкурсов – 17-е детское Евровидение 2019. В Украине уже состоялся Национальной отбор среди десяти юных участников и определен исполнитель, который будет представлять нашу страну на масштабном песенном конкурсе. 

Как сообщает PR-директор телерадиокомпании "UA:Суспільне мовлення" Виктория Сидоренко в Facebook, в 2019 году Национальный отбор на детское Евровидение выиграла участница София Иванько, которая представит Украину с песней "Коли здається".

Отметим, что также в этом году участие в Нацотборе принимала дочка популярного украинского комика Евгения Кошевого – Варвара. Девочка выступила с песней под названием "Диво в розмаїтті". 

Актриса Олеся Жураковская откровенно рассказала о домашнем насилии

Стало известно, что Олеся Жураковская была жертвой домашнего насилия. Еще в студенческие годы актриса была замужем за бизнесменом-мусульманином, который чрезмерно контролировал женщину и поднимал на нее руку. Тирана Жураковская терпела в течение пяти лет, пока однажды просто не сбежала от мужа, забрав с собой только кошку.

"Это было довольно страшно. Мне не стыдно об этом говорить, я взрослая, я переросла тот момент, когда стыдно. Любая женщина может оказаться в такой ситуации. И это никак не связано с ее красотой или умом", – призналась Олеся Жураковская.

Наталка Карпа беременна

Наталка Карпа с мужем Евгением Тереховым
Наталка Карпа с мужем Евгением Тереховым
Фото: facebook.com/natalkakarpa

Украинская певица Наталка Карпа ждет ребенка. О том, что певица беременна, стало очевидно после опубликованных недавно снимков в Instagram.

Отметим, что Наталка Карпа уже почти четыре года замужем за героем АТО Евгением Тереховым. Пара поженилась в 2016 году. На опубликованных фото несколько дней назад 38-летняя певица позировала в примерочной. Из-под черного балахонистого платья хорошо просматривается округлившийся животик.

Кроме того, 14 августа артистка отмечала свой день рождения в кругу близких в Греции, где тоже позирует с заметным животиком. 

Теща Сергея Притулы сбила 9-летнего мальчика

Лилия Сопельник
Лилия Сопельник
Фото: Facebook-страница Лилии Сопельник

Вчера, 22 августа, в Киеве произошло ДТП. Во одном из дворов Дарницкого района автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном. Позже выяснилось, что за рулем кроссовера пребывала 59-летняя Лилия Сопельник – теща известного телеведущего Сергея Притулы, а также председателя депутатской группы "Возрождение" Виталия Хомутынника.

В результате происшествия 9-летний Ростислав был доставлен в "Охматдет" с закрытыми травмами живота и грудной клетки. Матери ребенка Анжеле диагностировали сотрясение головного мозга и перелом костей таза. Женщина тоже была госпитализирована.

Очевидцы отмечают, что Лилия Сопельник въехала в пострадавших задним ходом. При этом скорость была настолько высока, будто женщина перепутала педали – предполагают они. 

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