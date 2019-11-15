Главное за неделю: скандал вокруг "Мисс Вселенная 2019" и неприятный инцидент с Андреем Данилко

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости шоу-бизнеса за неделю Фото: Getty Images, Instagram.com, eurovision.tv

Текущая неделя запомнится не самыми приятными новостями из мира шоу-бизнеса. Так, публику потрясла новость о болезни Аллы Мазур. Кроме того, Андрею Данилко стало плохо прямо на сцене. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Андрею Данилко стало плохо во время выступления

В сети появились десятки публикаций о том, что Андрей Данилко за кулисами новогоднего шоу телеканала "Украина" перенес блокаду сердца. Однако менеджмент артиста эти слухи опроверг, заверив, что у звезды была обычная невралгия – во время одного из номеров Данилко защемило спину. После обезболивающего укола он продолжил участие в съемках.

Участие Украины в "Мисс Вселенная 2019" под угрозой

"Мисс Вселенная Украина" Анастасия Суббота Фото: Instagram.com

Участие представительницы Украины – 26-летней Анастасии Субботы – в престижном международном конкурсе "Мисс Вселенная 2019", который пройдет уже в декабре этого года в США, оказалось под угрозой срыва. Американское посольство отказало девушке в открытии визы.

Президент конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова эксклюзивно Сегодня.Lifestyle рассказала все подробности.

Названы страны, которые будут участвовать в Евровидении 2020

Евровидение 2020 состоится в Роттердаме Фото: eurovision.tv

На официальном сайте конкурса опубликован список стран, которые подтвердили участие в Евровидении 2020.

Так, 35 стран в полуфиналах будут бороться за место в гранд-финале. Отметим, автоматически в главный этап конкурса проходят представители стран "Большой пятерки" (Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании), а также Нидерландов, которые принимают Евровидение 2020. Всего в Роттердаме выступят представители 41 страны.

Алла Мазур рассказала об онкологии

Телеведущая Алла Мазур Фото: Facebook-страница Аллы Мазур

Известная украинская телеведущая Алла Мазур призналась, что у нее рак. По словам шоувумен, недавно у нее обнаружили злокачественную опухоль и первое время ей хотелось спрятаться от всех. Однако сейчас телеведущая понимает, что о болезни не нужно молчать.

Все подробности Алла Мазур обещает рассказать позже, а сейчас она приступила к борьбе с тяжелым заболеванием. Ко всему, ведущая добавила, что продолжит работу и не собирается выпадать из жизни. Звездные коллеги Аллы Мазур уже отреагировали на ее признание.

Жена Алека Болдуина потеряла второго ребенка

Алек и Хилария Болдуин Фото: Getty Images

Супруга голливудского актера Алека Болдуина Хилария сообщила печальную новость – спустя полгода после потери ребенка их семью снова постигло несчастье. На четвертом месяце беременности плод замер и 35-летней женщине пришлось пережить операцию по удалению эмбриона. У пары должна была родиться дочь. Сейчас Хилария Болдуин приходит в себя после хирургического вмешательства.

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