Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Главное за неделю: скандал вокруг Олега Винника и признание Ольги Сумской

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Фото: Instagram.com

На текущей неделе произошли неожиданные события в мире шоу-бизнеса. Так, Олег Винник попал в базу сайта "Миротворец", а Ольга Сумская шокировала заявлениям о том, что они с мужем друг другу изменяли. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Олег Винник принял участие в российской акции #ВСЕММИР

Олег Винник
Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник принял участие в акции #ВСЕММИР, организованной российской группой "МИР 512". Проект проходит под лозунгом "Прими решение и скажи другим". Отметим, что Олег Винник является единственным участником акции среди представителей украинского шоу-бизнеса, поэтому в адрес певца посыпались негативные комментарии пользователей сети.

В проекте приняли участие многие российские звезды, среди которых певица Валерия, журналист Владимир Познер, продюсер Игорь Крутой и другие. Большинство участников проекта в свое время поддержали аннексию Крыма, а также политику президента РФ Владимира Путина относительно Украины.

В результате Олег Винник попал в базу сайта "Миротворец".

Яна Соломко развелась с мужем

Яна Соломко развелась с супругом Олегом Солодуховым
Яна Соломко развелась с супругом Олегом Солодуховым
Фото: instagram.com/yana.solo

30-летняя украинская певица Яна Соломко развелась с мужем. Об этом стало известно не от самой артистки, а от ее экс-супруга Олега Солодухова.

Так, на днях Яна Соломко на своей странице в Instagram опубликовала фото с певцом Джейсоном Деруло, которого называет своим другом, и поздравила его с днем рождения.

В свою очередь, Олег Солодухов на странице в Facebook написал, что они с Яной уже год не живут вместе и официально разведены.

Ольга Сумская шокировала своим заявлением

Некогда Ольга Сумская упоминала об изменах в браке, а недавно призналась, что неверность была как со стороны мужа Виталия Борисюка, так и с ее стороны.

"Ну, как вам сказать, это испытание, мы же все не безгрешны, все абсолютно, какие соблазны были... Потому что и самолеты прилетали, и поклонники были, звонили...". Полный текст читайте здесь.

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

Семья Анастасии Заворотнюк
Семья Анастасии Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

В СМИ появилась информация о том, что журналисты обратились к членам семьи Анастасии Заворотнюк с предложением за огромный гонорар прояснить ситуацию, в частности – за 15 миллионов рублей в студию к Андрею Малахову пригласили дочь Заворотнюк – Анну.

Но, как оказалось, никаких предложений от редактора шоу Андрея Малахова не поступало. Более того, Анна сделала первое публичное заявление на своей странице в Instagram и попросила журналистов прекратить любые спекуляции на теме болезни ее звездной матери.

Потап презентовал альбом MISHA

Потап
Потап
Фото: пресс-служба

Украинский рэпер Потап сегодня, 27 сентября, презентовал свой новый альбом MISHA. У многих название вызывает улыбку и воспоминания о свадьбе Потапа и Насти, которая проходила под кодовым названием Bear and Diamond.

Одновременно с премьерой альбома вышел и клип на заглавную песню альбома CHINA. Как сказано в описании ролика, это первая секунда встречи мужчины и женщины в трех минутах; эмоции мужчины, когда он видит красивую девушку и влюбляется с первого взгляда; трепет ожидания и пылкие взгляды.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Завещание и скандал с фото: последние новости об Анастасии Заворотнюк К больной Анастасии Заворотнюк в палату привезли годовалую дочь - СМИ Ольга Сумская рассказала о сложных отношениях с сестрой-актрисой
Потап Ольга Сумская Анастасия Заворотнюк яна соломко Олег Винник главное за неделю
Реклама

Новости партнеров

Бывшая Потапа публично оскорбила Каменских
Бывшая Потапа публично оскорбила Каменских
Беременная Настя Каменских гуляет по клубам. Потап ей потакает
Беременная Настя Каменских гуляет по клубам. Потап ей потакает
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 14:11Шоу-бизнес

Как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк: экс-сотрудница клиники продает фото

Сегодня, 13:43Fun

27 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 09:17Fun

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

Сегодня, 07:24Events

Воздвижение Креста Господня 2019: дата, история, приметы и традиции

Сегодня, 06:59Fun

В сеть "слили" жуткое видео изнутри взорвавшейся Чернобыльской АЭС

Вчера, 15:20Fun

Женщина похудела на 14 кг, отказавшись всего лишь от одного продукта: фото

Вчера, 15:01Стиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва образов первых леди

Вчера, 14:08Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фигуру в бикини

Вчера, 11:48Travel

Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли "проклятые" саркофаги

Вчера, 10:40Шоу-бизнес

К больной Анастасии Заворотнюк в палату привезли годовалую дочь – СМИ

Вчера, 08:22Fun

Илон Маск по-русски дал отпор россиянам: "Язык хорошо подвешен"

25 сентябряШоу-бизнес

Ольга Сумская об изменах мужа: "Это испытание"

25 сентябряTravel

Что происходит в Чернобыле: появилась впечатляющая статистика

25 сентябряШоу-бизнес

"В палате оформляли завещание": последние новости о болезни Анастасии Заворотнюк

25 сентябряШоу-бизнес

Палата на подземном этаже: последние новости о лечении Заворотнюк

24 сентябряПсихология

Щепетильный вопрос: что женщинам категорично нельзя делать для мужчин

Новости партнеров

Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
СМИ: Заворотнюк прекратили давать медикаменты
СМИ: Заворотнюк прекратили давать медикаменты
Как вылечить кашель народными средствами
Как вылечить кашель народными средствами
Цікаво знати: корисні властивості цикорію
Цікаво знати: корисні властивості цикорію
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Ученые: слишком много спать вредно для здоровья
Ученые: слишком много спать вредно для здоровья