Главное за неделю: скандал вокруг Олега Винника и признание Ольги Сумской
Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя
На текущей неделе произошли неожиданные события в мире шоу-бизнеса. Так, Олег Винник попал в базу сайта "Миротворец", а Ольга Сумская шокировала заявлениям о том, что они с мужем друг другу изменяли. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.
Украинский певец Олег Винник принял участие в акции #ВСЕММИР, организованной российской группой "МИР 512". Проект проходит под лозунгом "Прими решение и скажи другим". Отметим, что Олег Винник является единственным участником акции среди представителей украинского шоу-бизнеса, поэтому в адрес певца посыпались негативные комментарии пользователей сети.
В проекте приняли участие многие российские звезды, среди которых певица Валерия, журналист Владимир Познер, продюсер Игорь Крутой и другие. Большинство участников проекта в свое время поддержали аннексию Крыма, а также политику президента РФ Владимира Путина относительно Украины.
В результате Олег Винник попал в базу сайта "Миротворец".
30-летняя украинская певица Яна Соломко развелась с мужем. Об этом стало известно не от самой артистки, а от ее экс-супруга Олега Солодухова.
Так, на днях Яна Соломко на своей странице в Instagram опубликовала фото с певцом Джейсоном Деруло, которого называет своим другом, и поздравила его с днем рождения.
В свою очередь, Олег Солодухов на странице в Facebook написал, что они с Яной уже год не живут вместе и официально разведены.
Некогда Ольга Сумская упоминала об изменах в браке, а недавно призналась, что неверность была как со стороны мужа Виталия Борисюка, так и с ее стороны.
"Ну, как вам сказать, это испытание, мы же все не безгрешны, все абсолютно, какие соблазны были... Потому что и самолеты прилетали, и поклонники были, звонили...". Полный текст читайте здесь.
В СМИ появилась информация о том, что журналисты обратились к членам семьи Анастасии Заворотнюк с предложением за огромный гонорар прояснить ситуацию, в частности – за 15 миллионов рублей в студию к Андрею Малахову пригласили дочь Заворотнюк – Анну.
Но, как оказалось, никаких предложений от редактора шоу Андрея Малахова не поступало. Более того, Анна сделала первое публичное заявление на своей странице в Instagram и попросила журналистов прекратить любые спекуляции на теме болезни ее звездной матери.
Украинский рэпер Потап сегодня, 27 сентября, презентовал свой новый альбом MISHA. У многих название вызывает улыбку и воспоминания о свадьбе Потапа и Насти, которая проходила под кодовым названием Bear and Diamond.
Одновременно с премьерой альбома вышел и клип на заглавную песню альбома CHINA. Как сказано в описании ролика, это первая секунда встречи мужчины и женщины в трех минутах; эмоции мужчины, когда он видит красивую девушку и влюбляется с первого взгляда; трепет ожидания и пылкие взгляды.
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