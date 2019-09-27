Главное за неделю: скандал вокруг Олега Винника и признание Ольги Сумской

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости шоу-бизнеса за неделю Фото: Instagram.com

На текущей неделе произошли неожиданные события в мире шоу-бизнеса. Так, Олег Винник попал в базу сайта "Миротворец", а Ольга Сумская шокировала заявлениям о том, что они с мужем друг другу изменяли. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Олег Винник принял участие в российской акции #ВСЕММИР

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник принял участие в акции #ВСЕММИР, организованной российской группой "МИР 512". Проект проходит под лозунгом "Прими решение и скажи другим". Отметим, что Олег Винник является единственным участником акции среди представителей украинского шоу-бизнеса, поэтому в адрес певца посыпались негативные комментарии пользователей сети.

В проекте приняли участие многие российские звезды, среди которых певица Валерия, журналист Владимир Познер, продюсер Игорь Крутой и другие. Большинство участников проекта в свое время поддержали аннексию Крыма, а также политику президента РФ Владимира Путина относительно Украины.

В результате Олег Винник попал в базу сайта "Миротворец".

Яна Соломко развелась с мужем

Яна Соломко развелась с супругом Олегом Солодуховым Фото: instagram.com/yana.solo

30-летняя украинская певица Яна Соломко развелась с мужем. Об этом стало известно не от самой артистки, а от ее экс-супруга Олега Солодухова.

Так, на днях Яна Соломко на своей странице в Instagram опубликовала фото с певцом Джейсоном Деруло, которого называет своим другом, и поздравила его с днем рождения.

В свою очередь, Олег Солодухов на странице в Facebook написал, что они с Яной уже год не живут вместе и официально разведены.

Ольга Сумская шокировала своим заявлением

Некогда Ольга Сумская упоминала об изменах в браке, а недавно призналась, что неверность была как со стороны мужа Виталия Борисюка, так и с ее стороны.

"Ну, как вам сказать, это испытание, мы же все не безгрешны, все абсолютно, какие соблазны были... Потому что и самолеты прилетали, и поклонники были, звонили...". Полный текст читайте здесь.

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

Семья Анастасии Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

В СМИ появилась информация о том, что журналисты обратились к членам семьи Анастасии Заворотнюк с предложением за огромный гонорар прояснить ситуацию, в частности – за 15 миллионов рублей в студию к Андрею Малахову пригласили дочь Заворотнюк – Анну.

Но, как оказалось, никаких предложений от редактора шоу Андрея Малахова не поступало. Более того, Анна сделала первое публичное заявление на своей странице в Instagram и попросила журналистов прекратить любые спекуляции на теме болезни ее звездной матери.

Потап презентовал альбом MISHA

Потап Фото: пресс-служба

Украинский рэпер Потап сегодня, 27 сентября, презентовал свой новый альбом MISHA. У многих название вызывает улыбку и воспоминания о свадьбе Потапа и Насти, которая проходила под кодовым названием Bear and Diamond.

Одновременно с премьерой альбома вышел и клип на заглавную песню альбома CHINA. Как сказано в описании ролика, это первая секунда встречи мужчины и женщины в трех минутах; эмоции мужчины, когда он видит красивую девушку и влюбляется с первого взгляда; трепет ожидания и пылкие взгляды.

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