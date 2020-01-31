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Главное за неделю: скандал вокруг Владимира Остапчука и смерть Коби Брайанта

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:54
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Фото: Getty Images, Instagram.com

Текущая неделя насыщена яркими новостями из мира шоу-бизнеса. Так, Украина обсуждает скандальный развод Владимира Остапчука. Кроме того, стало известно, в каком полуфинале "Евровидения-2020" выступит Украина. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Победители "Грэмми-2020"

26 января в Лос-Анджелесе состоялась 62-я церемония вручения премии "Грэмми". 18-летняя американская певица Билли Айлиш стала триумфатором церемонии награждения. Девушка победила в этом году во всех основных номинациях премии: "Альбом года", "Запись года" и "Песня года", "Лучший новый артист". Украинская пианистка Надежда Шпаченко также получила "Грэмми" в категории "Лучший сборник классической музыки". Мы поделились полным списком победителей.

Погиб известный баскетболист Коби Брайант

26 января легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате падения вертолета в горах округа Лос-Анджелес. Он был одним из величайших игроков в истории НБА. Вместе с 41-летним Брайантом была его 13-летняя дочь Джианна.

На смерть Коби Брайанта тут же отреагировали знаменитости, которые поспешили выразить соболезнования супруге баскетболиста Ванессе.

Жена Владимира Остапчука обвинила его в изменах

Елена Войченко рассказала об изменах Владимира Остапчука
Видео: телеканал "Украина"

Осенью 2019 стало известно, что одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса Владимир Остапчук и Елена Войченко разводятся. Публика была шокирована новостью, ведь пара регулярно блистала на обложках глянцевых журналов и делилась секретами счастливой семейной жизни.

А недавно супруга Владимира Остапчука заявила, что телеведущий ей изменял. Впервые это произошло после Евровидения 2017. Кроме того, Елена Войченко со слезами на глазах призналась, что Владимир Остапчук не участвует в жизни детей.

Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной миссии

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Королева Британии Елизавета II после заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл о выходе из королевской семьи приняла решение лишить внука титулов. Вдобавок ко всему, супруги больше не смогут быть послами молодежи стран Содружества.

Как сообщают СМИ, герцоги Сассекские обожали выполнять эту часть королевских обязанностей и очень расстроились из-за решения королевы Елизаветы. Еще перед свадьбой принца Гарри с американкой Ее Величество назначила его послом молодежи Содружества, после чего обязанности были разделены с Меган Маркл.

Известно, в каком полуфинале "Евровидения-2020" выступит Украина

Евровидение 2020 будет проходить в Роттердаме
Евровидение 2020 будет проходить в Роттердаме
Фото: Facebook Евровидение Украина

Первый полуфинал международного песенного конкурса состоится 12 мая, второй – 14-го, а гранд-финал, в котором определится победитель "Евровидения-2020", – 16 мая.

Известно также, что на конкурсе выступят представители 41 страны. 35 стран в полуфиналах будут бороться за место в гранд-финале. Отметим, автоматически в главный этап конкурса проходят представители стран "Большой пятерки" (Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании), а также Нидерландов, которые принимают Евровидение 2020.

А теперь организаторы сообщили порядок выступлений участников. Так, Украина выступит в первом полуфинале "Евровидения-2020", который состоится 12 мая. Сегодня.Lifestyle рассказали, в каком порядке будут выступать все участники конкурса.

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