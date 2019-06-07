Главное за неделю: Слава Каминская разводится, а дочь Анджелины Джоли собирается сменить пол

Узнай, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости шоу-бизнеса Фото: Сегодня

Эта неделя оказалась насыщенной весьма неожиданными новостями. Так, стало известно, что муж Славы Каминской подал на развод, а дочь Анджелины Джоли готовится к смене пола. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Слава Каминская разводится с мужем Эдгаром

Информация о разводе появилась на официальном сайте Подольского районного суда города Киева. Уже известна дата развода Славы Каминской с мужем Эдгаром. Заседание суда назначено на следующую среду, 12 июня, на 09:15. Судя по информации, указанной на сайте суда, на развод подал Эдгар Каминский.

Причина развода – пока не сообщается. Ни Слава, ни Эдгар появившуюся информацию о разводе не комментируют. Однако в узких кругах известно, что и певица, и ее супруг часто дают волю эмоциям и на публике выясняют отношения. Ранее мы также поделились историей любви Славы и Эдгара Каминских.

Смотрите также видео о том, что муж Славы Каминской подал на развод:

MONATIK представил масштабное шоу LOVE IT ритм

1 июня на НСК "Олимпийский" прошло грандиозное шоу MONATIK LOVE IT ритм. Это первый сольный концерт MONATIK на НСК "Олимпийский" в Киеве. Дмитрий также стал вторым украинским артистом, после Святослава Вакарчука, который замахнулся на целый стадион.

Посетить концерт пришли многие украинские знаменитости, среди которых Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Слава Каминская, Джамала, Юлия Санина. Не смог пропустить мероприятие и действующий президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой.

В рамках концерта на сцене MONATIK выступили Надя Дорофеева, alyona alyona, Нино Басилая и Lida Lee. Смотрите видео их невероятных выступлений.

Как прошел концерт MONATIK:

В Германии убили участницу шоу "Україна має талант"

33-летняя украинская танцовщица Алла Клишта найдена убитой в Германии. Девушка принимала участие в шоу "Україна має талант" в 2011 году, а также выступала на сцене его немецкого и румынского аналогов. Алла Клишта является рекордсменом Украины по количеству одновременно раскрученных обручей.

Артистка пропала в конце апреля текущего года. Алла не появилась на плановом выступлении во Франкфурте. Спустя несколько недель стало известно, что девушку убили, а затем бросили в реку на юго-западе Германии. Уже известно, кого подозревают в убийстве Аллы Клишты.

Алла Клишта найдена убитой в Германии Фото: Facebook-страница Аллы Клишты

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Во всяком случае, об этом сообщили СМИ. Стало известно, что одна из самых красивых пар Голливуда больше вместе не живет. Слухи о том, что супруги переживают не самый лучший период в отношениях, появились уже давно. Инсайдеры подчеркивают, что они не счастливы вместе и пытаются наладить отношения только ради 2-летней совместной дочери Леи. Источник, приближенный к Ирине и Брэдли, рассказал, что происходит между ними.

13-летняя дочь Анджелины Джоли готовится к смене пола

По информации прессы, дочь Анжелины Джоли и Брэда Питта с детства считала себя мальчиком и не признавала девчачью одежду. Шайло всегда предпочитала короткую стрижку и не скрывала своего желания сменить пол.

Девочка уже начала принимать гормональные препараты и готовится к операции по смене пола. Пить гормоны подросток начала еще год назад, получив согласие звездных родителей.Анджелина Джоли призналась, как относится к позиции дочери.

Анджелина Джоли с дочерью Шайло Фото: Getty Images

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