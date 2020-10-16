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Главное за неделю: смерть блогера Дмитрия Стужука и свадьба Владимира Остапчука

Сегодня, 20:01

Узнайте главные новости уходящей недели

Пока вы наслаждаетесь вечером второй пятницы за неделю (да, именно такие ощущения после празднования 14 октября), можете взять чашечку чая, кофе, какао (чего захотите) и узнать новости из мира шоу-бизнеса, которые вы по какой-то причине могли пропустить.

Неделя выдалась насыщенной, были как и печальные новости, так и радостные. Но обо всем по порядку.

Участник Детского Евровидения от Украины представил клип на свою песню "Відкривай"

Начнем с приятностей: представитель Украины на Детском Евровидении Александр Балабанов выпустил клип на свою конкурсную песню, а там все: школа, первая подростковая влюбленность и дальше по списку. Смотрим и радуемся за музыкальное будущее страны.

Александр Балабанов и Аугустина Тю
Александр Балабанов и Аугустина Тю
Фото: corp.suspilne.media

Умер молодой украинский клипмейкер Дмитрий Манифест

А теперь к грустным новостям. Ушел из жизни молодой украинский режиссер и клипмейкер Дмитрий Манифест. Ему было всего 30 лет. Дима работал с огромным количеством украинских артистов, их яркие клипы – его заслуга.

Дмитрий Манифест
Дмитрий Манифест
Фото: instagram.com/dimamanifest

Оля Полякова побеседовала с губернатором Харьковской области: обсудили скандальный концерт

Уже больше недели все обсуждают скандал, в который была втянута певица Оля Полякова. Коротко и по сути: Оля выступила на концерте ко Дню учителя в Харькове, местные власти ее обвинили в том, что она способствует распространению коронавируса, в СМИ сообщили, что на Олю завели уголовное дело.

Спешим вас успокоить: уголовное дело не завели, певица ни в чем не виновата. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер говорит, что ответственность за большое скопление народа на концерте должны на себя взять организаторы. И вот на них как раз уголовное дело и завели.

Оля Полякова и Алексей Кучер
Оля Полякова и Алексей Кучер
Фото: facebook/polyakovamusic, facebook.com/olexiykucher.kh

Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились

Шоумен Владимир Остапчук женился на своей возлюбленной, нотариусе Кристине Горняк. Парочка поженилась в загородном комплексе под Киевом. Как это было – смотрите здесь. Горько!

Кристина Горняк и Владимир Остапчук поженились
Кристина Горняк и Владимир Остапчук поженились
Фото: Виталий Мельник

Billboard Music Awards 2020: кто стал триумфатором музыкальной премии

Пандемия пандемией, а музыкальные премии – по расписанию! Billboard Music Awards 2020 прошла в Лос-Анджелесе, награждали самых-самых. Церемонию ранее уже и так отсрочили на полгода, так что тянуть уже не было куда.

В девяти номинациях победил рэпер и певец Пост Мэлоун. Если вы не знаете, кто это, мы позаботились о том, чтоб узнали: все о рэпере читайте в нашем материале (мы там еще его лучшие песни собрали).

Пост Мэлоун
Пост Мэлоун
Фото: instagram.com/billboard

От коронавируса умер известный блогер-силач

За счастливой жизнью, а затем – разводом пары блогеров Софии и Дмитрия Стужука следили в буквальном смысле миллионы людей. Новость о его смерти стала шоком для многих. Дмитрий ушел из жизни в результате болезни коронавирусом. У мужчины были проблемы с сердечно-сосудистой системой, а COVID-19 лишь все усложнил.

Соболезнуем его близким! И на такой, к сожалению, грустной ноте завершаем подборку главных новостей недели. Берегите себя!

Дмитрий Стужук
Дмитрий Стужук
Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

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