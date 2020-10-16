Главное за неделю: смерть блогера Дмитрия Стужука и свадьба Владимира Остапчука

Узнайте главные новости уходящей недели

Пока вы наслаждаетесь вечером второй пятницы за неделю (да, именно такие ощущения после празднования 14 октября), можете взять чашечку чая, кофе, какао (чего захотите) и узнать новости из мира шоу-бизнеса, которые вы по какой-то причине могли пропустить.

Неделя выдалась насыщенной, были как и печальные новости, так и радостные. Но обо всем по порядку.

Участник Детского Евровидения от Украины представил клип на свою песню "Відкривай"

Начнем с приятностей: представитель Украины на Детском Евровидении Александр Балабанов выпустил клип на свою конкурсную песню, а там все: школа, первая подростковая влюбленность и дальше по списку. Смотрим и радуемся за музыкальное будущее страны.

Александр Балабанов и Аугустина Тю Фото: corp.suspilne.media

Умер молодой украинский клипмейкер Дмитрий Манифест

А теперь к грустным новостям. Ушел из жизни молодой украинский режиссер и клипмейкер Дмитрий Манифест. Ему было всего 30 лет. Дима работал с огромным количеством украинских артистов, их яркие клипы – его заслуга.

Дмитрий Манифест Фото: instagram.com/dimamanifest

Оля Полякова побеседовала с губернатором Харьковской области: обсудили скандальный концерт

Уже больше недели все обсуждают скандал, в который была втянута певица Оля Полякова. Коротко и по сути: Оля выступила на концерте ко Дню учителя в Харькове, местные власти ее обвинили в том, что она способствует распространению коронавируса, в СМИ сообщили, что на Олю завели уголовное дело.

Спешим вас успокоить: уголовное дело не завели, певица ни в чем не виновата. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер говорит, что ответственность за большое скопление народа на концерте должны на себя взять организаторы. И вот на них как раз уголовное дело и завели.

Оля Полякова и Алексей Кучер Фото: facebook/polyakovamusic, facebook.com/olexiykucher.kh

Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились

Шоумен Владимир Остапчук женился на своей возлюбленной, нотариусе Кристине Горняк. Парочка поженилась в загородном комплексе под Киевом. Как это было – смотрите здесь. Горько!

Кристина Горняк и Владимир Остапчук поженились Фото: Виталий Мельник

Billboard Music Awards 2020: кто стал триумфатором музыкальной премии

Пандемия пандемией, а музыкальные премии – по расписанию! Billboard Music Awards 2020 прошла в Лос-Анджелесе, награждали самых-самых. Церемонию ранее уже и так отсрочили на полгода, так что тянуть уже не было куда.

В девяти номинациях победил рэпер и певец Пост Мэлоун. Если вы не знаете, кто это, мы позаботились о том, чтоб узнали: все о рэпере читайте в нашем материале (мы там еще его лучшие песни собрали).

Пост Мэлоун Фото: instagram.com/billboard

От коронавируса умер известный блогер-силач

За счастливой жизнью, а затем – разводом пары блогеров Софии и Дмитрия Стужука следили в буквальном смысле миллионы людей. Новость о его смерти стала шоком для многих. Дмитрий ушел из жизни в результате болезни коронавирусом. У мужчины были проблемы с сердечно-сосудистой системой, а COVID-19 лишь все усложнил.

Соболезнуем его близким! И на такой, к сожалению, грустной ноте завершаем подборку главных новостей недели. Берегите себя!

Дмитрий Стужук Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

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